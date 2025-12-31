Αυτές είναι οι top 12 νέες αφίξεις στην Κύπρο - Από εστιατόρια και μπαρ μέχρι καφέ κα ζαχαροπλαστεία - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

Φρέσκες γεύσεις, νέα concepts και μπαράκια που αξίζει να μπουν στη λίστα σου σε περιμένουν για να κλείσεις τη χρονιά με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Αν ψάχνεις πού να φας, πού να πιεις και τι νέο αξίζει να ανακαλύψεις, μόλις βρήκες τον οδηγό σου.

Karamέλα Street Food

Η γαστρονομική σκηνή της Λεμεσού υποδέχθηκε εδώ και μερικές ημέρες μια νέα άφιξη που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο λόγος για το KaramΕΛΑ Street Food, το νέο εγχείρημα του Πόλυς Πολυχρονίου, ο οποίος μετά την επιτυχημένη πορεία του Kanella Bar, επέστρεψε δυναμικά με ένα νέο εγχείρημα που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα concept που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν street food με χαρακτήρα, ποιότητα και δημιουργικότητα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του, το KaramΕΛΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει buzz, προσελκύοντας ένα κοινό που περίμενε με ανυπομονησία το επόμενο βήμα του επιχειρηματία. Το νέο μαγαζί θα το βρεις στην περιοχή της Σαριπόλου, απέναντι σχεδόν από την Per Metro Pizza. Ένα γωνιακό εστιατόριο, με το κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό και το πάτωμα σκακιέρα να ξεχωρίζει στο εσωτερικό. Ο χώρος ξεχωρίζει για τη φιλική, σύγχρονη προσέγγιση στο street food, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές γευστικές διαθέσεις — είτε πρόκειται για comfort αλμυρές προτάσεις είτε για γλυκές απολαύσεις που κλείνουν ιδανικά κάθε επίσκεψη.

(99 000020) Κανάρη 10Α, Λεμεσός.

Zya Café

Στη Λάρνακα άνοιξε τις πόρτες του ένα εντυπωσιακό νέο καφέ που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα του coffee-lovers κοινού: το Zya Café. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει premium specialty coffee με κομψή αισθητική και Instagram-ready design — ιδανικό για στιγμές καφέ, χαλάρωσης και φωτογραφικών αναμνήσεων στην καρδιά της πόλης. Το Zya Café ξεχωρίζει για τη χρυσή και royal blue διακόσμησή του, που δίνει έναν αέρα πολυτέλειας χωρίς να γίνεται υπερβολική, δημιουργώντας παράλληλα ένα φιλόξενο και «ζεστό» περιβάλλον για κάθε ώρα της ημέρας. Εδώ ο καφές δεν είναι απλώς ρόφημα —είναι εμπειρία: specialty espresso, creamy latte art και φροντισμένα ροφήματα συνοδεύονται από νόστιμες επιλογές και μικρά γλυκά, καθιστώντας τον χώρο ιδανικό για πρωινό ξεκίνημα, απογευματινό διάλειμμα ή ένα χαλαρό meeting με φίλους. Το καφέ είναι “not just coffee”, όπως λένε και οι ίδιοι, με έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα της κάθε κούπας — από τον συνειδητοποιημένο espresso μέχρι τις πιο ιδιαίτερες επιλογές με latte art και τραγανά συνοδευτικά.

(99711965) Δ. Ν. Δημητρίου 16, Λάρνακα. Δ-Κ 08.00-17.00.

Gelato di Tartufo

Η Παλιά Πόλη της Λεμεσού υποδέχθηκε μόλις πριν από μερικές ημέρες μια νέα γαστρονομική άφιξη που ήρθε να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία του gelato. Το Gelato di Tartufo που έκανε την εμφάνισή του πολύ κοντά στην πλατεία Σαριπόλου, φέρνοντας μαζί του την αυθεντική ιταλική φιλοσοφία του artisanal gelato και μια εμπειρία που ξεπερνά το απλό επιδόρπιο. Πίσω από το νέο αυτό project βρίσκεται η μεγάλη οικογένεια του Tartufo Family restaurant group, το οποίο επενδύει στην ποιότητα, την τεχνική και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη. Στόχος του Gelato di Tartufo είναι να προσφέρει φρέσκο, φυσικό gelato, φτιαγμένο καθημερινά, χωρίς τεχνητά αρώματα, πρόσθετα ή φυτικά λιπαρά. Η δε φιλοσοφία του βασίζεται στην εποχικότητα, στα αγνά υλικά και στη σωστή ισορροπία γεύσης. Κάθε gelato παρασκευάζεται σε μικρές ποσότητες, ώστε να διασφαλίζεται η φρεσκάδα και η καθαρότητα του τελικού αποτελέσματος. Το dessert menu του χώρου είναι πραγματικά πλούσιο, με επιλογές όπως maritozzo που γεμίζεται με το gelato της επιλογής σου, ανάλαφρο ricotta lemon cake, σοκολατένιο cake, cookies σε εκδοχές pistachio, cacao και chocolate, αφράτα brownies, apple ginger γλυκό, hazelnut caramel δημιουργία και φυσικά pistachio cannoli που κλείνει ιδανικά κάθε γλυκιά εμπειρία. Όλα αυτά θα τα συνοδεύσεις με καλοφτιαγμένο καφέ. Το μόνο που μένει είναι να περάσεις και να διαλέξεις τα αγαπημένα σου.

(94334440) Gelato di Tartufo, Γεωργίου Γενναδίου 16, 3041 παλιά πόλη Λεμεσού. Δ-Παρ 10.00-20.00 & Σ-Κ 10.00-21.00.

Pralina Limassol

Σε γιορτινό κλίμα και χριστουγεννιάτικη διάθεση άνοιξε ξανά τις πόρτες του στη Λεμεσό το ζαχαροπλαστείο Pralina την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025. Το ανανεωμένο κατάστημα που βρίσκεται στην πολυσύχναστη λεωφόρο Κολωνακίου, διακρίνεται όχι μόνο για τις γλυκές δημιουργίες του αλλά και για τον μοναδικό σχεδιασμό του. Το ζαχαροπλαστείο, που επαναλειτουργεί σε νέα τοποθεσία, επανασυστήνεται στους κατοίκους της πόλης και διαφοροποιείται από τα άλλα δύο καταστήματα που βρίσκονται στη Λευκωσία. Η πρόσοψη του καταστήματος, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα χρώματα αλλά και η εντυπωσιακή διακόσμηση στο εσωτερικό, τραβάνε το βλέμμα με την πρώτη ματιά. Είναι ένας χώρος που αποπνέει φρεσκάδα και ζωντάνια που προσφέρει μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης. Το Pralina, μέλος του Ομίλου Ζορπάς, είναι ένας μαγικός κόσμος υψηλής ζαχαροπλαστικής. Οι αγνές πρώτες ύλες, οι εξειδικευμένοι ζαχαροπλάστες και η άριστη εξυπηρέτηση συνθέτουν μια γλυκιά εμπειρία. Οι γλυκές δημιουργίες του Pralina ξεχωρίζουν για τα χαρακτηριστικά από τη γαλλική ζαχαροπλαστική, με αισθητική και φινέτσα. O καταναλωτής μπορεί επίσης να επιλέξει από μια γκάμα εκλεκτών γλυκών πρωτότυπες προτάσεις για δώρα σε δημιουργικές συσκευασίες.

(25355336) Κολωνακίου 11, Άγιος Αθανάσιος 4103 Λεμεσός. Δ-Κ 08.00-22.00.

60 Μοίρες



Το 60 Μοίρες άνοιξε τις πόρτες του και ήρθε για να δώσει νέα πνοή στη νυχτερινή ζωή της Λάρνακας. Στεγασμένο σε ένα κομψό, γωνιακό κτήριο στην οδό Στυλιανού Αποστολίδη, το νέο lounge bar γίνεται ήδη σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν ποτό, μουσική και ατμόσφαιρα που εξελίσσεται όσο περνά η ώρα. Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο, το 60 Μοίρες σε καλεί να ζήσεις διαφορετικές εμπειρίες διασκέδασης, με τη μουσική παλέτα να προσαρμόζεται σε κάθε βραδιά και τη διάθεση να ανεβαίνει σταθερά. Ο DJ πίσω από τα decks δίνει τον παλμό, τα live σχήματα ξεσηκώνουν το κοινό, ενώ ο bartender μετατρέπει το μπαρ σε σκηνή, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό show που συμπληρώνεται από χορευτές οι οποίοι κρατούν τον ρυθμό ψηλά. Με σύγχρονο χαρακτήρα, δυναμική ενέργεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, το 60 Μοίρες δεν είναι απλώς άλλο ένα μπαρ — είναι η νέα στάση για βραδινή έξοδο στη Λάρνακα, εκεί όπου το ποτό συναντά το θέαμα και η νύχτα συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

(95 780000) Στυλιανού Αποστολίδη 6021, Λάρνακα.

Chicory



Στην περιοχή γύρω από το υπό ανάπλαση παλαιό ΓΣΠ, μια γειτονιά που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε δυναμικό γαστρονομικό προορισμό, κάνει την εμφάνισή του ένα νέο μαγαζί που έρχεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Το Chicory, ένα πρότζεκτ με ισχυρές ρίζες στην κυπριακή παραγωγή φρέσκων προϊόντων, ανοίγει τις πόρτες του με στόχο να προσφέρει καθημερινό, ποιοτικό, άνετο φαγητό, φτιαγμένο αποκλειστικά από άριστες πρώτες ύλες. Η φιλοσοφία του είναι απλή: φρέσκια γεύση, καθαρά υλικά, προσεγμένες τεχνικές και ένας cozy, φιλόξενος χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δημιουργικά πιάτα επί τόπου ή να τα παραγγείλουν στον χώρο τους. Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία μεταμορφώνονται σε πρωτότυπες γευστικές ιδέες.

(22123456) Μενάνδρου 4, Λευκωσία. Δ-Κ 07.00-19.00

Kawacom’s



Το Kawacom’s νούμερο 26 είναι πλέον γεγονός! Το νέο κατάστημα της διάσημης αλυσίδας, στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 39 στο Πέρα Χωριό Νήσου, βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση για όλους, έτοιμο να εξυπηρετήσει τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους περαστικούς. Το Kawacom’s στο Πέρα Χωριό Νήσου, υποδέχεται ήδη το κοινό σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια αυθεντική απολαυστική εμπειρία σε όσους αγαπούν τον ποιοτικό καφέ, εκτιμούν τις πλούσιες γεύσεις και αναζητούν αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση. Βασισμένο στη φιλοσοφία Kawacom’s, που ξεπερνά την απλή παρασκευή καφέ, το κατάστημα επιδιώκει να μετατρέπει την κάθε επίσκεψη σε μια μικρή καθημερινή στιγμή αριστείας και σ΄ ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα. Ένας χώρος που εμπνέει σύνδεση, χαλάρωση και αληθινή απόλαυση. Πέρα από τη μεγάλη ποικιλία ροφημάτων καφέ, το Kawacom’s στο Πέρα Χωριό Νήσου προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα επιλογών σε σνακ και ποτά, συμπεριλαμβανομένων υγιεινών, vegan και gluten-free προτάσεων, όλα παρασκευασμένα με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων των πελατών μας. Με συνέπεια στο όραμά μας και στην υπόσχεσή μας «Comfort in Every Sip», φέρνουμε στο Πέρα Χωριό Νήσου μια εμπειρία καφέ που συνδυάζει ποιότητα, εξυπηρέτηση και αυθεντική φιλοξενία.

(22777750) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 39, Πέρα Χωριό Νήσου, επ. Λευκωσίας, 2571.

Margherita Pizza Artigianale Nicosia



Η Λευκωσία υποδέχθηκε στις 10 Δεκεμβρίου τη Margherita Pizza Artigianale σε έναν νέο, ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο χώρο όπου και πάλι επίκεντρο αποτελεί ο μοναδικός ιταλικός ξυλόφουρνος. Η πίτσα που εδώ και 13 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ελλάδα αλλά και την Αγία Νάπα τα τελευταία χρόνια, έφτασε στην πρωτεύουσα με μια νέα αναβαθμισμένη κουζίνα όπου η γαστρονομία της Νάπολης συναντά την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Chef Francesco Berardo δίνει έμφαση στη χρήση μοναδικών και εκλεκτών πρώτων υλών, που αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας της Margherita Pizza Artigianale. Ενδεικτικά, μπορεί κανείς να απολαύσει πίτσα με παστράμι ή το φημισμένο καλαθάκι Λήμνου, πιάτα ζυμαρικών με πέστο από φυστίκι Αιγίνης και burrata, φρέσκο λαβράκι ή rib eye με πουρέ κυπριακής πατάτας μαγειρεμένο στον ξυλόφουρνο – δημιουργώντας μια νέα οπτική στην ελληνική-ιταλική γαστρονομία. Η απόλαυση ολοκληρώνεται με ένα εξαιρετικό spirits & cocktail bar, καθώς και με την κάβα που περιλαμβάνει επιλεγμένες ετικέτες από τον κυπριακό, ελληνικό, ιταλικό και διεθνή αμπελώνα.

(97970097) Μενάνδρου 14, Λευκωσία, 1066.

The A Burgers



Τρεις δημοφιλείς ηθοποιοί –ο Μιχάλης Αναγιωτός, ο Χάρης Αριστείδου και ο Νικόλας Κουρουζίδης– ένωσαν τις δυνάμεις και τη δημιουργικότητά τους για να φέρουν στη Λευκωσία ένα πρωτότυπο street food concept: το food truck The A Burgers, το οποίο μόλις στάθμεσυε στη γωνία Ιφιγενείας και Αρμενίας στον Στρόβολο μόλις πριν από μερικές ημέρες. Η ιδέα γεννήθηκε το 2023, όταν οι τρεις τους έστησαν ένα κινητό crew που ετοίμαζε burgers σε parties και εκδηλώσεις. Το 2025, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όραμα εξελίχθηκε σε ένα πλήρως αυτόνομο food truck, εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκό σύστημα, δική του ύδρευση και εξ ολοκλήρου custom–made εγκαταστάσεις. Στο μενού πρωταγωνιστούν 3 λαχταριστά smush burgers, 3 διαφορετικά burger με fried chicken, 1 veggie burger και ένα… γλυκό burger με νουτέλα που έχει ήδη γίνει talk of the town. Όλες οι πρώτες ύλες προέρχονται από παραγωγούς της γειτονιάς, ενισχύοντας την τοπική αγορά και διατηρώντας την ποιότητα στο μέγιστο.

Info: The A Burgers, γωνία Ιφιγενείας & Αρμενίας, Στρόβολος. Τρ-Κ 18:30–22:30, και delivery μέσω Wolt.

Πράσινη Πάπια



Στην ήσυχη περιοχή της Καλλιθέας στο Δάλι, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η «Πράσινη Πάπια» —το νέο, ντιζαινάτο café του γνωστού content creator και ραδιοφωνικού παραγωγού Νικόλα Ιωαννίδη— που ήρθε για να εισαγάγει μία νέα φιλοσοφία στον καθημερινό καφέ: αυτήν της ομορφιάς, της καλαισθησίας και της αληθινής ζεστασιάς. Μπαίνοντας στον χώρο, το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει είναι η αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα στο σύγχρονο design και τη γήινη ατμόσφαιρα. Αποχρώσεις του καφέ και του τερακότα δημιουργούν μια ζεστή, σχεδόν «αγκαλιαστική» αίσθηση, ενώ το ξύλο και το μέταλλο εναλλάσσονται με κομψότητα, συνθέτοντας έναν χώρο που αποπνέει άποψη χωρίς να φωνάζει. Το δάπεδο —ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό σε λευκό, πράσινο και κίτρινο— λειτουργεί ως το απόλυτο σημείο αναφοράς: φωτεινό, παιχνιδιάρικο, με vintage διάθεση, δίνει προσωπικότητα και στιλ σε έναν χώρο που αποπνέει οικειότητα αλλά και φινέτσα. Η Πράσινη Πάπια δεν είναι απλώς άλλο ένα café· είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα το προσωπικό γούστο του Νικόλα Ιωαννίδη. Ένα όνειρο που ξεκίνησε, όπως ο ίδιος εξομολογείται, το 1995 και σήμερα παίρνει σάρκα και οστά. Πέρα από την εντυπωσιακή αισθητική, το café δίνει έμφαση και στην ποιότητα. Από τις 5:30 το πρωί καθημερινά —αλλά και τα Σαββατοκύριακα από τις 07.00 — οι λάτρεις του καλού καφέ θα μπορούν να βρίσκουν τον πρώτο, φρεσκοκαβουρδισμένο τους καφέ της ημέρας. Ο Νικόλας, μαζί με την ομάδα του, έχει επιλέξει χαρμάνια με προσοχή, δίνοντας έμφαση στη γεύση, στο άρωμα και στη συνολική εμπειρία. Το μενού συμπληρώνεται από καθημερινά φρεσκοψημένα αρτοποιήματα, σαλάτες, σάντουιτς και σπιτικά κέικ, διαμορφώνοντας έναν χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει από ένα απλό πρωινό έως ένα ελαφρύ γεύμα στη διάρκεια της ημέρας.

(96066000) Ηνωμένων Εθνών 9, Καλλιθέα, Λευκωσία. Δ-Παρ 05:30-18.00, Σ 07.00-18.00, Κ 07.00-14.00.

ARTIO Symposium



Το Δεκέμβριο, στην καρδιά ενός από τα πιο όμορφα και ήρεμα χωριά της Κύπρου, του Κάθηκα, άνοιξε τις πόρτες του και το Elinn Traditional Suites, το οποίο δημιουργήθηκε με απόλυτο σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και με βαθιά φροντίδα προς την παράδοση του τόπου. Αναπόσπαστο κομμάτι του Elinn είναι το ARTIO Symposium, το εστιατόριο του καταλύματος, όπου η μεσογειακή κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα. Εκεί, ο επισκέπτης απολαμβάνει εξαιρετικά πιάτα, φτιαγμένα με προσεγμένες πρώτες ύλες, συνοδευμένα από εκλεκτά κρασιά της ενημερωμένης κάβας του χώρου.

(26 622777) Τυχαρίων 31, Κάθηκας, Πάφος.

ARESΩ Nicosia

Το νέο μαγαζί εγκαταστάθηκε δίπλα στο αδερφάκι του, Sannae, το οποίο άνοιξε μόλις στα τέλη Νοεμβρίου συστήνοντας στο κοινό της πόλης την έθνικ και λατινοαμερικάνικη φιλοσοφία του. Η άφιξη δε των δύο νέων μαγαζιών έχει δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική πιάτσα στο κέντρο της πόλης! Άλλωστε, οι δημιουργοί του -η ομάδα του Ivory- με αυτό τους το εγχείρημα θέλησαν να δώσουν επιλογές για έξοδο τόσο για φαγητό όσο και για ποτό και διασκέδαση, μιας και τα δύο μαγαζιά χωρίζονται μόνο από ένα γυάλινο διάφραγμα. Όσον αφορά τη μουσική ταυτότητα, το ARESΩ θα φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής αλλά και καλεσμένους DJs από γνωστά venues της Αθήνας και της Χαλκιδικής. Παράλληλα, από τις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να προστεθεί και ένα δυνατό live act (Τετάρτη ή Πέμπτη), το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Το ARESΩ θα υποδέχεται το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο για δείπνο ή ποτό –με high tables, καναπέδες και χαμηλά τραπέζια για κάθε διάθεση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κι εδώ όπως και στο διπλανό Sannae το design επιμελήθηκε η Ελληνίδα Γεωργία Τηλιγάδα και η ομάδα της. Από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα απογευματινά parties από τις 17:00 θα φέρνουν commercial και κυρίως ελληνικά vibes, σε ύφος που θυμίζει τις μέρες του Ivory. Το μενού αυτή την περίοδο εμπνέεται από Latin American flavors, ενώ από τον Ιανουάριο θα εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές για sharing.

(22255288) Chapo Central, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Santaroza Tower, Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας: Παρ–Σ 20:00–02:00, Κ 17:00–22:00.