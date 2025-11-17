Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

Το Υπουργείο, αναφορικά με τη στάση εργασίας που έχει εξαγγελθεί από την ΟΕΛΜΕΚ για την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025, από τις 07:30 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ., ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΣΕΚ), πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/μαθητριών, αναμένεται ότι μετά το πέρας της απεργίας, όλοι/όλες οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, ενώ οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών τους στη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια (13:35).

Τέλος, το Υπουργείο αναφέρει ότι για τη μη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανομένων των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος Μέσης Εκπαίδευσης, οι απουσίες θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ