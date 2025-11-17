Ecommbx
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δεκάδες νέα επικίνδυνα προϊόντα – Από παιχνίδια μέχρι κοσμήματα – Δείτε λίστα
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν δεκάδες νέα επικίνδυνα προϊόντα – Από παιχνίδια μέχρι κοσμήματα – Δείτε λίστα

 17.11.2025 - 15:29
Την εβδομάδα που αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2025 έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 107 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 107 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 24 προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 28 προϊόντα
Τμήμα Περιβάλλοντος: 17 προϊόντα
Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 11 προϊόντα
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 11 προϊόντα
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 8 προϊόντα
Υγειονομικές Υπηρεσίες: 8 προϊόντα.

Όλες οι πληροφορίες για τα 107 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Δείτε τη λίστα εδώ.

 

