ΔΙΕΘΝΗ

Νέα δεδομένα για την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

 17.11.2025 - 15:29
Νέα δεδομένα για την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της μητέρας και των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, καθώς οι αρχές εξετάζουν - μετά το σενάριο της τροφικής δηλητηρίασης από προϊόντα που πωλούσε πλανόδιος - το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από ουσία που χρησιμοποιείται σε απολυμάνσεις, σύμφωνα με τη Hurryiet.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν από τη δηλητηρίαση της οικογένειας Γερμανών που βρισκόταν στην Τουρκία για διακοπές, είχε πραγματοποιηθεί απολύμανση σε δωμάτιο του ισογείου του ξενοδοχείου για την καταπολέμηση κοριών. Σύμφωνα με τις αρχές, το εντομοκτόνο περιείχε φωσφίνη αλουμινίου, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που ενδέχεται να πέρασε στο δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια μέσω του συστήματος εξαερισμού της τουαλέτας, προκαλώντας τον θάνατο των τριών ατόμων.

Η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται συχνά σε απολυμάνσεις για κοριούς και κατσαρίδες και, όπως επισημαίνουν ειδικοί, δεν διαθέτει αντίδοτο. Πρόκειται για εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο, που σε περίπτωση υπερβολικής εισπνοής μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο εργαζόμενος της εταιρείας που έκανε την απολύμανση, δεν είχε καμία πιστοποίηση για τη χρήση τέτοιων χημικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, από τους 11 προσαχθέντες για την υπόθεση, οι τέσσερις εργαζόμενοι σε κοντινές επιχειρήσειςοδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι επτά συνεχίζουν να ανακρίνονται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, μέλη του προσωπικού, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απολύμανσης, ο γιος του και ακόμη ένας εργαζόμενος, καθώς και ο ιδιοκτήτης φούρνου από όπου η οικογένεια είχε αγοράσει τρόφιμα.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της οικογένειας παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει διασωληνωθεί και η θεραπεία του έχει τροποποιηθεί, καθώς οι γιατροί εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από φωσφίνη.

Οι έρευνες του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικών Εξετάσεων συνεχίζονται, με τους ειδικούς να αναζητούν ίχνη της τοξικής ουσίας στο αίμα της μητέρας και των δύο παιδιών, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται πολύπλευρη και λεπτομερής.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην Τουρκία, καθώς πριν από δύο χρόνια στην Άγκυρα είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό, όταν απολύμανση με την ίδια ουσία σε πολυκατοικία οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων και στον σοβαρό τραυματισμό 13 ακόμη. Εκείνη την περίοδο, οι δύο γυναίκες που κατέληξαν είχαν αρχικά διαγνωστεί με τροφική δηλητηρίαση και πήραν εξιτήριο, όμως η κατάσταση τους επιδεινώθηκε και τελικά πέθαναν στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

  •  17.11.2025 - 14:16

Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

  •  17.11.2025 - 15:13

Ποινικές διώξεις για τα έγγραφα των Φυλακών - Ανάμεσά τους και η Άννα Αριστοτέλους

  •  17.11.2025 - 13:32

Φόνος Δημοσθένους: Όλοι υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  17.11.2025 - 12:16

Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

  •  17.11.2025 - 14:22

Νεκρός υπόδικος: Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου

  •  17.11.2025 - 14:14

Αποφάσισε η ΠΟΕΔ: Διαμαρτυρία και από τους δασκάλους – Πότε θα γίνει η στάση εργασίας

  •  17.11.2025 - 13:40

Στο κελί για χρόνια 35χρονη - Προσπάθησε να εισάγει 35 κιλά κάνναβης στην Κύπρο

  •  17.11.2025 - 11:37

