ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση

 17.11.2025 - 23:58
Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση

Συνολικά 11 άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο στην Κωνσταντινούπολη μιας Τουρκο-Γερμανίδας και των δύο παιδιών της, έπειτα από μια πιθανή δηλητηρίαση, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν την περασμένη Τετάρτη αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου.

Η μητέρα, Τζιγκντέν Μποτζέκ, πέθανε την Παρασκευή στο νοσοκομείο, μία ημέρα μετά τους θανάτους του γιου της Καντρί, 6 ετών και της κόρης της Μασάλ, 3 ετών.

Ο πατέρας Σερβέτ Μποτζέκ παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Μια έρευνα, που αρχικά επικεντρωνόταν σε μια υποψία τροφικής δηλητηρίασης, ξεκίνησε από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προτού εντοπιστούν στοιχεία που ήγειραν υποψίες ότι η οικογένεια θα μπορούσε να έχει εκτεθεί σε φυτοφάρμακα μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hürriyet, που επικαλείται ερευνητές, ένα προϊόν κατά των κοριών με το οποίο είχαν ψεκάσει ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου θα μπορούσε να έχει φθάσει στο δωμάτιο της οικογένειας, στον πρώτο όροφο, μέσω του συστήματος εξαερισμού στο μπάνιο.

Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην ιστορική παλιά συνοικία της Κωνσταντινούπολης και το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εκκενώθηκε το Σάββατο, αφού δύο πελάτες, που υπέφεραν, όπως η οικογένεια, από ναυτία και εμετούς, χρειάστηκε να νοσηλευτούν, γράφει το Anadolu.

 Το κτίριο σφραγίστηκε την Κυριακή.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πέντε πωλητές τροφίμων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο υπάλληλοι, όπως και τρεις άνθρωποι που εργάζονταν σε μια εταιρεία αντιπαρασιτικής προστασίας, λέει το Anadolu, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία κατά την οποία συνελήφθησαν.

Οκτώ εξ αυτών αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ενός δικαστή σήμερα.

Η τοξικολογική έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα, μαζί με την ανάλυση των τροφικών δειγμάτων που ελήφθησαν από ειδικούς του υπουργείου Γεωργίας.

Η μητέρα και τα παιδιά της κηδεύτηκαν το Σάββατο σε μια τελετή στη γενέτειρά τους στο Μπολβαντίν (κεντρικά), όπως έγραψαν τουρκικές εφημερίδες.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Πλήρης ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν - «Ισχυρή η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου»
 17.11.2025 - 23:40

 17.11.2025 - 23:40
ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola ΗΒC ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το Ινστιτούτο MountMed για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού είναι ενισχυτική των δράσεων της πολιτείας και των κοινοτήτων και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας, βιώσιμης προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

