Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠλήρης ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν - «Ισχυρή η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν - «Ισχυρή η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου»

 17.11.2025 - 23:40
Πλήρης ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν - «Ισχυρή η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου»

«Πλήρη ικανοποίηση» για τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Φθινοπωρινή της Οικονομική Πρόβλεψη 2025 για την Κύπρο, εξέφρασε τη Δευτέρα, με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τη σταθερή πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει πως η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή, καθώς σύμφωνα στις Φθινοπωρινές της προβλέψεις αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εαρινές της προβλέψεις (σε 3,4% από 3,0%) και το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,6% από 2,5%), γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο τρίτη σε ψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη», αναφέρει ο κ. Κεραυνός.

H έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτει, «επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Θεσμών στην κυπριακή οικονομία και είναι αποτέλεσμα της συνεπούς οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που διαμορφώνει σταθερές βάσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης».

«Η Κύπρος βαδίζει με σταθερότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα και συνετή δημοσιονομική πολιτική», σημειώνει.

Ως Κυβέρνηση, αναφέρει, «συνεχίζουμε με προσήλωση στην επίτευξη του στόχου για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, όπως είναι και η Φορολογική Μεταρρύθμιση, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας, που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτική για όλους τους πολίτες».

Εξάλλου, σε ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρουν, όπως σημειώνει, ότι η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή.

«Οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΕ, οι οποίες συνάδουν αρκετά με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης για ακόμα μια φορά προς την κυπριακή οικονομία», αναφέρει το Υπουργείο.

Σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις (σε 3,4% από 3,0%) και το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,6% από 2,5%).

«Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος αναμένεται να έχει τον 3ο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 στην Ευρωζώνη μετά την Ιρλανδία και τη Μάλτα», επισημαίνει. Επίσης, προσθέτει, σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι υψηλότερος κατά περίπου 2 π.μ. το 2025, και 1,4-1,2 π.μ. το 2026 αντίστοιχα, «γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και ευελιξία της κυπριακής οικονομίας υποβοηθούμενη από μια ευρεία παραγωγική βάση να αντεπεξέρχεται σε δύσκολες και δυσοίωνες προκλήσεις».

Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τονίζουν ότι, η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή, ωθούμενη κυρίως από την εγχώρια ζήτηση». Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί σταδιακά καθώς η αύξηση των πραγματικών μισθών επιβραδύνεται, αλλά οι επενδύσεις αναμένεται να είναι ισχυρότερες, υποστηριζόμενες από την ολοκλήρωση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) το 2026, σημειώνει.

«Οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές. Ο γενικός πληθωρισμός μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και προβλέπεται να πλησιάσει το 2% μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης, ενώ ο γενικός πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερος», προσθέτει. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθούν και ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση και να κινηθεί κάτω από το 50% του ΑΕΠ το 2027, σημειώνει επίσης.

Όπως αναφέρει, η οικονομική δυναμική αναμένεται να παραμείνει ισχυρή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4% για ολόκληρο το έτος. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027.

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει ελαφρώς κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα, σημειώνει, ενώ, ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 0,9% το 2025, πριν αυξηθεί σταδιακά στο 1,9% έως το 2027.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, σύμφωνα με τις προοπτικές ανάπτυξης. Η ανεργία μειώθηκε στο ρεκόρ του 4,3% κατά την ίδια περίοδο, αναφέρει, προσθέτοντας ότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να φτάσει το 4,7% το 2025, στο 4,5% το 2026 και στο 4,3% το 2027.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Ε., «τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλή κατάσταση», αναφέρει. Σημειώνει ότι το 2025, το πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σταθερό, μειούμενο ελαφρώς στο 3,3% του ΑΕΠ. Το 2026 και το 2027, τα δημόσια οικονομικά προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκά και το πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθεί, στο 3,0% και 3,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα, προσθέτει. Το επίπεδο χρέους προβλέπεται να μειωθεί στο 56,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2025. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 51,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,7% του ΑΕΠ το 2027, προσθέτει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 49χρονη Μαρία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Ανατράπηκε όχημα μετά από τροχαίο - Στο νοσοκομείο δύο άτομα
«Επιθετικό μάρκετινγκ»: Έγινε viral διαφήμιση κυπριακού καφενείου - «Δάχτυλο 2 ευρώ» - Δείτε φωτογραφία
Αποκαλύψεις από Σπύρο Μαρτίκα: «Έκανα απόπειρα... Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία θα ενώνει απευθείας την Λάρνακα με έναν δημοφιλή προορισμό - Δείτε από πότε
VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νομική Υπηρεσία στη Βουλή: Πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τέλος 2025 η φορολογική μεταρρύθμιση

 17.11.2025 - 23:23
Επόμενο άρθρο

Τουρκία: Μπαράζ συλλήψεων μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση

 17.11.2025 - 23:58
ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola ΗΒC ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το Ινστιτούτο MountMed για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού είναι ενισχυτική των δράσεων της πολιτείας και των κοινοτήτων και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας, βιώσιμης προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»

  •  17.11.2025 - 20:33
VIDEO: Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ - Όσα συζήτησαν Κόμπος και Ρούμπιο

VIDEO: Επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ - Όσα συζήτησαν Κόμπος και Ρούμπιο

  •  17.11.2025 - 19:59
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

  •  17.11.2025 - 16:47
Αντίδραση Αννίτας για το σεξιστικό σχόλιο κατά της ΥΠΑΝ - «Οι άνθρωποι κρίνονται για το έργο τους και όχι με βάση το φύλο τους»

Αντίδραση Αννίτας για το σεξιστικό σχόλιο κατά της ΥΠΑΝ - «Οι άνθρωποι κρίνονται για το έργο τους και όχι με βάση το φύλο τους»

  •  17.11.2025 - 20:11
Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

  •  17.11.2025 - 19:46
VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

VIDEO: Σήμερα έχει «γενέθλια» ο κορωνοϊός - Η μάχη της Κύπρου και όσα συνέβησαν από το 2019

  •  17.11.2025 - 21:30
Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

  •  17.11.2025 - 17:32
Σχολικά λεωφορεία: Πως διαμορφώνονται τα δρομολόγια λόγω απεργίας - Οι αλλαγές

Σχολικά λεωφορεία: Πως διαμορφώνονται τα δρομολόγια λόγω απεργίας - Οι αλλαγές

  •  17.11.2025 - 20:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα