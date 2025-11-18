Λετυμπιώτης: Με εποικοδομητική και ειλικρινή πολιτική βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην πρώτη συνάντηση με Ερχιουρμάν

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 18.11.2025 - 14:16
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με την ίδια εποικοδομητική και ειλικρινή πολιτική βούληση που έχει καταγραφεί με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σταθερής επιδίωξης για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο ΓΤΠ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9.30 το πρωί, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέρχεται με την ίδια εποικοδομητική και ειλικρινή πολιτική βούληση που έχει καταγραφεί με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο της σταθερής επιδίωξης για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με στόχο την επίτευξη συνολικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού αποκλειστικά και μόνο στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχώναξιών και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περιλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Την ίδια στιγμή, η παρούσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα πολιτικής υπευθυνότητας, επιμονής, συνέπειας, και αξιοπιστίας.

Αυτή η κινητικότητα αποτυπώνεται με τον διορισμό από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της Προσωπικής του Απεσταλμένης, με τον αντίστοιχο διορισμό πολιτικής προσωπικότητας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και με την πραγματοποίηση συναντήσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα, τόσο κοινές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο, οι οποίες εντάσσονται σε έναν κύκλο διεθνών πρωτοβουλιών υπό τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική επιλογή της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν ουσιαστική πρόοδο, πάντα και αποκλειστικά εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις που σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζονται ούτε υποτιμούνται.  Σε αυτό το πλαίσιο, η στάση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της ΕΕ αποτελούν το καθοριστικό πλαίσιο δράσης.

Παρά ταύτα, η προσπάθεια συνεχίζεται με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα, σταθερό και πλήρη προσανατολισμό σε μια συμφωνημένη λύση που θα υπηρετεί το κοινό μέλλον Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Εμπλοκή Γερμανίας στο Κυπριακό

Ερωτηθείς πώς θα εκδηλωθεί η πρωτοβουλία για εμπλοκή της Γερμανίας στο Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γερμανού Καγκελάριου, στο Βερολίνο, ο κ. Μερτζ «έχει σημειώσει και υπογραμμίσει την προστιθέμενη αξία που βλέπει στην προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.

Αυτό που έχει συζητηθεί και αυτό που αναγνωρίζεται είναι ότι η νέα αυτή προσέγγιση της Κύπρου και της ΕΕ στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων του Απριλίου του 2024 όπου με σαφή τρόπο έχει διασυνδεθεί η πρόοδος στα ευρωτουρκικά με αντίστοιχη πρόοδο στο Κυπριακό, με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, και υπό το φως των τελευταίων πολλών αναφορών τους τελευταίους πολλούς μήνες, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας για το ενδιαφέρον που προσδίδουν στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αυτό δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Το κλειδί είναι στο χέρι της Τουρκίας να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία που της δίνει η ΕΕ ιδιαίτερα μετά και τον διορισμό του κ. Χαν, ως μιας πολιτικής προσωπικότητας από πλευράς ΕΕ. Αυτή είναι μια προσέγγιση την οποία όχι μόνο έχει χαιρετίσει ο Γερμανός Καγκελάριος αλλά έχει αναγνωρίσει μια ωφέλιμη και χρήσιμη προσέγγιση αμοιβαία επωφελή».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές που θέτει ως προτεραιότητα η ίδια η Τουρκία και που σε περίπτωση που θέλει να δει πρόοδο υπάρχουν και αντίστοιχες ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει όσον αφορά το Κυπριακό για να υπάρξει αυτή η αντίστοιχη πρόοδος και στα ευρωτουρκικά».

Ερωτηθείς τι θα κάνει ο κ. Μερτς στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που είχε αναφερθεί στο Βερολίνο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο κ. Μερτζ, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι, έχουν επαφή, είναι γνωστές οι συχνές επαφές που υπάρχουν μεταξύ της Γερμανίας και της Τουρκίας και σε διμερές επίπεδο, και μπορεί η Γερμανία να συμβάλει μέσα από την ενεργοποίηση αυτών των παραμέτρων, των πτυχών που άπτονται των ευρωτουρκικών αλλά και του Κυπριακού.

Από τη στιγμή που πλέον με ένα τρόπο καταγεγραμμένο, με ένα τρόπο που επιβεβαιώνουν όχι μόνο τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ, υπάρχει η πορεία προς τα μπρος, αυτή τη στιγμή εναπόκειται στην ίδια την Τουρκία να αποδείξει κατά πόσο την ενδιαφέρει πραγματικά αυτή η ενισχυμένη σχέση με την ΕΕ και κατά πόσο μπορεί να εναρμονιστεί επί της ουσίας με αυτά που η ΕΕ θέτει ως αρχές, ως αξίες, ως προϋποθέσεις για ένα από τα κράτη μέλη της».

Σε ερώτηση αν ο κ. Μερτζ θα αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, ή σε σχέση με τις προτάσεις που έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξη του θα έχει κάποιο ρόλο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι προτάσεις στις οποίες έχει αναφερθεί στη συνέντευξη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι προτάσεις που έχουν συζητηθεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και σε διμερές επίπεδο με όλους τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η κατάληξη στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024.

Πέραν τούτου αντιλαμβάνεστε ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ του μεγέθους και του βεληνεκούς όπως η Γερμανία, καθώς και των σχέσεων που έχει με την Τουρκία, το να μεταφέρει μηνύματα, πρωτοβουλίες που εδράζονται στη στρατηγική στόχευση της ενίσχυσης των σχέσεων με την Τουρκία μέσα από τον οδικό χάρτη που έχω αναφέρει, αυτό εναπόκειται και στη δική της επιθυμία και θέληση. Και κάτι που έχει αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημόσια είναι ότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία πιο κοντά στην ΕΕ, όσο το δυνατό πιο εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με τις αρχές και αξίες της ΕΕ και σε αυτές τις αρχές και αξίες δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρείται η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο».

