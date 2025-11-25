Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

 25.11.2025 - 06:28
«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα ορεινά και τα βόρεια και αργότερα σε περιοχές του εσωτερικού, τα νότια και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Φορτωμένος» ουρανός: Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το πρωί – Τι συστήνει η Πολιτική Άμυνα

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 12 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση 

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι.

Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 9:00 το πρωί της Τρίτης (25/11).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»
Πένθος για τον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η ξαδέρφη του - «Καλό ταξίδι στο Φως» - Δείτε φωτογραφία
Άνοιξε νέα υπεραγορά ΜΕΤRO στη Λεμεσό – Σε 2500 τ.μ. έχει… τα πάντα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Φουρέιρα: Εκρηκτική πρεμιέρα με pole dancing που άφησε το κοινό άφωνο - Βίντεο
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ξύπνησε» ανενεργό ηφαίστειο στην Αιθιοπία μετά από 10.000 χρόνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 24.11.2025 - 23:55
Επόμενο άρθρο

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

 25.11.2025 - 06:30
Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Οκτώ χρόνια μετά το δραματικό ναυάγιο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, οι αναφορές του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο κρίσιμες πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ειδικότερα όσα εκτυλίχθηκαν στο περιβόητο τελευταίο δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

  •  25.11.2025 - 06:30
Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

  •  25.11.2025 - 06:32
Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

  •  25.11.2025 - 06:33
VIDEO: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιδρομές - Ισχυρές εκρήξεις

VIDEO: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιδρομές - Ισχυρές εκρήξεις

  •  25.11.2025 - 06:36
«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  25.11.2025 - 06:28
Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

  •  24.11.2025 - 21:15
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

  •  24.11.2025 - 18:02
Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

  •  24.11.2025 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα