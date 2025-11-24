Ecommbx
«Ξύπνησε» ανενεργό ηφαίστειο στην Αιθιοπία μετά από 10.000 χρόνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΔΙΕΘΝΗ

«Ξύπνησε» ανενεργό ηφαίστειο στην Αιθιοπία μετά από 10.000 χρόνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 24.11.2025 - 23:55
«Ξύπνησε» ανενεργό ηφαίστειο στην Αιθιοπία μετά από 10.000 χρόνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την πρώτη του έκρηξη μετά από 10.000 χρόνια έκανε ηφαίστειο στην Αιθιοπία εκτινάσσοντας έναν τεράστιο πίδακα τέφρας.

Συγκεκριμένα, το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι «ξύπνησε» σήμερα με την τέφρα που εκτινάχθηκε από την έκρηξή να ξεπερνά σε ύψος τα δέκα χλμ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται από απόσταση η στιγμή που ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας εκτινάσσεται προς τον ουρανό με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν για να δουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα άλλο βίντεο που έχει τραβηχτεί από δορυφόρο στο διάστημα όπου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης.

Σημειώνεται ότι το ηφαίστειο βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Ντανακίλ, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

Αναλυτές που παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο ανέφεραν έναν τεράστιο πίδακα τέφρας. Έκτοτε, το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

