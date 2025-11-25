Πόσο γρήγορα ξαναπαχαίνουν όσοι σταματούν τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Έρευνα αποκαλύπτει

Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που σταματούν να λαμβάνουν ενέσεις GLP-1 για την απώλεια βάρους επανακτούν τουλάχιστον μέρος του βάρους που έχασαν, συχνά εντός 1 έτους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην Obesity Week 2025 στην Ατλάντα.

Τα ευρήματα, που προέρχονται από μια εθνική βάση δεδομένων των ΗΠΑ, αντανακλούν τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, που δείχνουν ότι η επαναπρόσληψη βάρους είναι συχνή μετά τη διακοπή της θεραπείας με φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ασθενείς ανέκτησαν όλο το βάρος που είχαν χάσει σε λιγότερο από 12 μήνες.

Τα πραγματικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις κλινικές δοκιμές

Ο δρ. Michael Weintraub, ενδοκρινολόγος στο New York University Langone Health και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών θεραπείας. «Η διακοπή της θεραπείας οδηγεί σε επαναφορά του βάρους», δήλωσε. «Η βελτιστοποίηση και εξατομίκευση της προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και η μεγιστοποίηση της γαστρεντερικής ανεκτικότητας θα μεγιστοποιήσουν τη μακροχρόνια χρήση και τα μακροπρόθεσμα οφέλη», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα 1.230.320 ενηλίκων στις ΗΠΑ, στους οποίους είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα GLP-1 για παχυσαρκία ή διαβήτη τύπου 2 μεταξύ 2010 και 2024, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Market Clarity της Optum. Εξ αυτών, 18.228 είχαν επιτύχει τουλάχιστον 5% απώλεια βάρους και αργότερα διέκοψαν τη θεραπεία. Λίγο περισσότερο από το ήμισυ αυτής της ομάδας είχε λάβει σεμαγλουτίδη, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποίησε λιραγλουτίδη ή τιρζεπατίδη. Οι ασθενείς -όλοι εκ των οποίων ταξινομήθηκαν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι- συνέχισαν τη θεραπεία για 8 μήνες κατά μέσο όρο.

Το βάρος επιστρέφει γρήγορα μετά τη διακοπή

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής μειώθηκε σταθερά: Μετά από 6 μήνες, μόλις το 54% των χρηστών συνέχιζε να λαμβάνει το φάρμακο GLP-1, ενώ μετά από 1 έτος, το ποσοστό είχε μειωθεί σε 38%.

Μόλις σταμάτησε η θεραπεία, το βάρος επανήλθε γρήγορα. Συγκεκριμένα:

4,5% του συνολικού σωματικού βάρους επανήλθε μετά από 3 μήνες.

Σχεδόν 6% επανήλθε μετά από 6 μήνες.

7,5% επανήλθε μετά από 12 μήνες.

Συνολικά, το 58% των χρηστών ανέκτησε βάρος μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, με τις πιο απότομες ανακάμψεις να παρατηρούνται σε όσους είχαν χάσει το μεγαλύτερο βάρος.

Ο δρ. Weintraub δήλωσε ότι οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο γιατί ορισμένοι ασθενείς διατηρούν την απώλεια βάρους τους, ενώ άλλοι όχι: «Απαιτείται ενίσχυση της συνέπειας της θεραπείας, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη απώλεια βάρους και βέλτιστα αποτελέσματα για τους ασθενείς», είπε.

GLP-1: Μια δια βίου θεραπεία;

Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα GLP-1 να χορηγούνται σε μακροχρόνια βάση, για σταθερά αποτελέσματα. Ο δρ. John Apolzan του Pennington Biomedical Research Center δήλωσε ότι τα ευρήματα ενισχύουν αυτό που οι κλινικοί γιατροί αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο: «Αυτές οι κατηγορίες φαρμάκων για την παχυσαρκία δεν μπορούν να διακοπούν – μπορεί να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις και επαναπρόσληψη βάρους», τόνισε. Ο ίδιος συνέκρινε, μάλιστα, τα φάρμακα GLP-1 με τις δια βίου θεραπείες για χρόνιες παθήσεις: «Μόλις ξεκινήσεις να τα παίρνεις, απλά συνεχίζεις και δε σταματάς».

Αν και περισσότερο από το 40% των ασθενών διατήρησε την απώλεια βάρους του μετά τη διακοπή της θεραπείας, οι ερευνητές λένε ότι δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής ή άλλες θεραπείες απώλειας βάρους, που δεν καταγράφηκαν στη μελέτη.

Προηγούμενες αναλύσεις έχουν δείξει ότι ακόμη και οι χρήστες νεότερων, πιο ισχυρών φαρμάκων συνήθως επανακτούν το βάρος τους μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 16 κιλά, αλλά επανακτούν σχεδόν 10 κιλά μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλο το χαμένο βάρος μπορεί να επιστρέψει μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις στα εθνικά συστήματα υγείας, δεδομένου ότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν στους ασθενείς να μην συνεχίζουν τις ενέσεις για περισσότερο από 2 χρόνια.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, πέρα από την απώλεια βάρους, τα φάρμακα προσφέρουν σημαντικά πρόσθετα οφέλη υγείας, όπως μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, άνοιας και ορισμένων μορφών καρκίνου. Το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας συνέστησε τα GLP-1 ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την παχυσαρκία «σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις», επαινώντας την αποτελεσματικότητά τους και τα προστατευτικά τους αποτελέσματα έναντι σχετικών παθήσεων.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr