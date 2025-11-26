Κενά, ασάφειες και συγκρούσεις για τον «ανώτερο εκπαιδευτικό» – Αλαλούμ για το νέο σύστημα αξιολόγησης

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εισαγωγής της θέσης ανώτερου εκπαιδευτικού αλλά και στις πρόνοιες σχετικά με τη διαδικασία ανέλιξης από τη θέση σε αυτή του Βοηθού Διευθυντή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παύλο Μυλωνά, την επόμενη Τετάρτη πρέπει να ολοκληρώσουν την κατ’ άρθρο συζήτηση και αν χρειαστεί θα υπάρξει και έκτακτη συνεδρία με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι την τελευταία ολομέλεια του χρόνου.

Κατά τη συζήτηση, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι εισηγούνται τη διαγραφή της πρόνοιας για ανώτερο εκπαιδευτικό γιατί, όπως είπε, θα περιπλακεί η ιεραρχία στα σχολεία περισσότερο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι ο μέντορας εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια και ότι στα σχολεία θα έχει καθοριστικό ρόλο στους νέους εκπαιδευτικούς και να τους βοηθήσει, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα καθήκοντά του.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε τη θέση να υπάρχει ο ανώτερος εκπαιδευτικός αλλά να προσδιοριστούν τα καθήκοντά του και οι ευθύνες γιατί είναι νέος ορισμός.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, είπε ότι δεν μπορούν να δεχτούν την πρόταση του κ. Κάρουλλα αφού αφορά εκπαιδευτικούς που θέλουν να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό έργο - να μην αναλάβουν διοικητικές θέσεις - και που μπορούν να αναλάβουν έναν ρόλο μέντορα για νεότερους εκπαιδευτικούς.

Σημείωσε ότι υπάρχει περιγραφή καθηκόντων του ανώτερου εκπαιδευτικού και ότι αυτά θα προσδιοριστούν στο σχέδιο υπηρεσίας.

Είπε ακόμη ότι δεν θα ήταν δόκιμο να εγκλωβίσουν τους ανωτέρους εκπαιδευτικούς από το δικαίωμα ανέλιξης, και ότι τους το δίνουν με πιο αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρώσει 10 χρόνια προϋπηρεσίας, και να κάνει κατάρτιση πριν εκδηλώσει ενδιαφέρον για προαγωγή για να μπορεί να διεκδικήσει διευθυντικές θέσεις.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, για άτομα ήδη σε διοικητική βαθμίδα, για να διεκδικήσει κάποιος από Βοηθός Διευθυντής θέση στην επόμενη βαθμίδα, το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να το ακολουθήσει πριν την προαγωγή.

Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία παρακολούθησε τη συζήτηση διαδικτυακά, απαντώντας στις ερωτήσεις των Βουλευτών για τη διαδικασία διορισμού των 500 ανώτερων εκπαιδευτικών, αλλά και για τη διαδικασία προαγωγής, διευκρίνισε ότι για όλα σχέδια υπηρεσίας, κριτήρια και βαρύτητες έχουν δοθεί από την αρχή στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ως ενδεικτικά, και ότι γι' αυτό μαζί είχαν αποφασίσει συμμετοχικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης να τα κλείσουν αυτά.

Είπε ότι ο ανώτερος εκπαιδευτικός υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ότι είναι «η επιβράβευση του καλού εκπαιδευτικού να παραμείνει στην τάξη να διδάσκει», σημειώνοντας ότι «δεν είναι όλοι καλοί για διευθυντές με αποτέλεσμα να τους ζούμε στα σχολεία μας σήμερα». «Άρα δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον να γίνεται διευθυντής και βοηθός. Πρέπει να του δίνω εναλλακτική», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτή η θέση είναι προαγωγή και ότι κανονικά, δίνεται η ίδια κλίμακα όπως για τον Βοηθό Διευθυντή και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση όταν προκηρυχθούν οι θέσεις αυτές.

Η Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να μην έχει κανένα περιθώριο προαγωγής ο ανώτερος εκπαιδευτικός και ότι υπάρχουν κριτήρια για να δικαιούνται να προαχθούν σε 10 χρόνια και μετά από κατάρτισή τους.

Ο κ. Τρυφωνίδης ρώτησε «γιατί το Υπουργείο αυτοαναιρείται» και είπε ότι δεν θα πρέπει να αναμειχθεί ο θεσμός του ανώτερου εκπαιδευτικού με τα διοικητικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, εξέφρασε τη διαφωνία του με το θέμα της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. «Τους στείλαμε όλους να κάνουν μεταπτυχιακά, δεν πρέπει να γίνεται έτσι, να τους στέλνουμε στην επιμόρφωση αντί να είναι στις τάξεις, τους παραμορφώσαμε», είπε.

Η Υπουργός, απαντώντας στις αντιδράσεις για το θέμα της κατάρτισης, είπε ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει υποχρεωτική επιμόρφωση μόνο δύο φορές στην καριέρα ενός εκπαιδευτικού. Η πρώτη, είπε, είναι μόνο για εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης που δεν κάνουν παιδαγωγικά, με προϋπηρεσιακή κατάρτιση πριν ή κατά τον διορισμό τους. «Εισάγουμε ένα σύντομο πρόγραμμα νεοεισερχομένων - απλά για να τους εξηγήσει τις διαδικασίες μέσα στο επάγγελμα», είπε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι παίρνουν ώρες μείωσης και ότι θα είναι στο σχολείο.

Η δεύτερη φορά, συνέχισε, είναι μόνο όταν εκπαιδευτικοί γίνουν Βοηθοί Διευθυντές ή Διευθυντές και περνούν από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ είναι στα σχολεία.

Είπε ότι το σκεπτικό είναι ότι αν ένας ανώτερος εκπαιδευτικός «τον οποίον εμείς σεβόμαστε, και θέλουμε να κρατήσουμε στην τάξη τους καλούς εκπαιδευτικούς, δεν θα πάει για Βοηθός, δεν θα ταλαιπωρηθεί με διοικητικά καθήκοντα, θα έχει ρόλο μέντορα, και θα στηρίζει το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης του σχολείου, αν θέλει κάποια στιγμή να μεταβεί στη διοίκηση, να μπορεί να το κάνει. Να μην τον τιμωρούμε. Αλλά για να το κάνει, πρέπει να κάνει κάποια μαθήματα διοίκησης πριν να γίνει διευθυντής σχολείου».

Σε ερώτηση του κ. Μυλωνά γιατί οι άλλοι εκπαιδευτικοί δεν το κάνουν αυτό, η Υπουργός είπε ότι και οι άλλοι το κάνουν υποχρεωτικά, μόλις πάρουν την προαγωγή τους. Επειδή οι άλλοι δεν επέλεξαν να μείνουν στην τάξη, ενώ οι ανώτεροι εκπαιδευτικοί θα μένουν χρόνια στην τάξη, δεν είναι λογικό ξαφνικά να βρίσκεται στη διοίκηση, είπε.

«Αν εδώ υπάρχει διαφωνία, για εμάς δεν είναι τόσο σημαντικό. Θα μπορούμε να τα βρούμε», είπε η Υπουργός.

Δηλώσεις

Ο κ. Μυλωνάς, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία είπε ότι το προηγούμενο τριήμερο, «από το πρωί μέχρι τη νύχτα», αντιπροσωπεία της Επιτροπής είχε συνεχείς επαφές και συναντήσεις, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τον Σύνδεσμο Διευθυντών Μέσης, τον Σύνδεσμο Διευθυντών Δημοτικής, τον Σύνδεσμο Επιθεωρητών Μέσης, τον Σύνδεσμο Επιθεωρητών Δημοτικής, και την τεχνική εκπαιδευτική.

«Καταγράψαμε όλες τις απόψεις, γραπτώς, και η Επιτροπή και Βουλευτές θα αναλάβουν την ευθύνη με τροπολογίες, πλειοψηφίες-μειοψηφίες ή ομοφωνίες, μακάρι, να καταλήξουμε σε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο βεβαίως δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που κατατέθηκε», είπε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το θέμα του ανώτερου εκπαιδευτικού, είπε ότι συγκρούεται με «το δικαίωμα του διεκδικώ νόμιμα όποια θέση επιθυμώ». «Θεωρητικά το στηρίζουμε ή θα το στηρίξουμε, θα δούμε, τον ανώτερο εκπαιδευτικό, γιατί ουσιαστικά ο καλός εκπαιδευτικός θα είναι μέσα στην τάξη», είπε ο κ. Μυλωνάς. Σημείωσε, ότι, από την άλλη, «δεν μπορείς να τους στερήσεις το δικαίωμα μετά από τα 10 χρόνια να διεκδικήσουν τη θέση του διευθυντή». Τους το προσφέρει κατόπιν κάποιων προϋποθέσεων, όμως, είπε, «και εκεί υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ μας».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τη θέση που ακούστηκε ότι υπάρχουν κενά και ασάφειες, είπε «σαφέστατα». Αναφέρθηκε σε ένα νομοσχέδιο, «το οποίο έχει κάποιες σελίδες και τα υπόλοιπα είναι κενά γράμματα να συμπληρωθούν στο μέλλον».

Είπε ότι θα αποφασίσουν αλλά όχι εν λευκώ για να μην δυσαρεστηθούν κάποιοι. «Γι’ αυτό καλώ τους συναδέλφους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην σκεφτούν ούτε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ούτε το πελατολόγιο το κομματικό, ούτε τις ηγεσίες των κομμάτων μας. Και ας αποφασίσουν οι κοινοβουλευτικές μας ομάδες να απορρίψουν ή να υπερψηφίσουν τα σημεία που θέλουν», είπε ο κ. Μυλωνάς.

Ο κ. Κάρουλας είπε στις δηλώσεις του ότι εξέφρασαν τη διαφωνία του ΔΗΣΥ σε σχέση με την πρόνοια για τη δημιουργία νέας θέσης ανώτερου εκπαιδευτικού με τα επιχειρήματα όσον αφορά στη διοικητική διάρθρωση των σχολείων, αλλά και τη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων της θέσης αυτής. Σημείωσε ότι ο ανώτερος εκπαιδευτικός και ο βοηθός διευθυντής βρίσκονται στην ίδια μισθολογική κλίμακα, «άρα και στο οργανόγραμμα το οποίο μας είχε παρουσιαστεί, ενδεχόμενα να έχουμε και σύγκρουση κάποιων αρμοδιοτήτων». «Για εμάς είναι σοφότερο ο βοηθός διευθυντής στα δημόσια σχολεία να αναλαμβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται για τον ανώτερο εκπαιδευτικό, που είναι ουσιαστικά η καθοδήγηση εκπαιδευτικών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με το νομοσχέδιο γενικά ο κ. Κάρουλας είπε ότι «όταν έρθει η ώρα θα τοποθετηθούμε και στα υπόλοιπα ζητήματα». Σε ερώτηση για τη θέση του ιδίου και του κόμματός του, ο κ. Κάρουλας σημείωσε «έχουμε πει ότι το νομοσχέδιο δεν μπορεί να ψηφιστεί ως έχει» αλλά ότι είναι υπέρ ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης.

Οι πρόσφατες συναντήσεις της Επιτροπής Παιδείας με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης ανέδειξαν, σύμφωνα με τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, «σημαντικά κενά, ασάφειες» και «προχειρότητα» στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης. Κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση επιβεβαιώθηκε ότι κρίσιμες πτυχές των κανονισμών παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ πολλές εξουσίες μεταφέρονται στη μελλοντική Αρχή Παρακολούθησης και σε ειδικές επιτροπές, γεγονός που περιορίζει την ασφάλεια και τη διαφάνεια σχετικά με το τι ακριβώς ψηφίζεται, ανέφερε.

Ενδεικτικά είπε ότι δεν καθορίζονται βασικά στοιχεία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπως η συχνότητα, τα κριτήρια και οι διαδικασίες, ενώ ότι ασάφειες υπάρχουν και σχετικά με την αξιολόγηση των ανώτερων εκπαιδευτικών ή τη διαχείριση περιπτώσεων ανεπαρκούς απόδοσης. Παρά το ότι κατατέθηκε αναθεωρημένο πλαίσιο κανονισμών για άμεση εφαρμογή, σημείωσε ο κ. Καυκαλιάς, «αυτοί, μέσα από τις μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμοστούν σε περίοδο από τρία ως πέντε χρόνια μετά την ψήφισή τους και εάν και εφόσον».

«Επιβάλλεται να έχουμε ένα νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών γιατί το χρειάζονται και οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία και η παιδεία μας», είπε ο κ. Τρυφωνίδης.

Πρόσθεσε ότι ως ΔΗΠΑ θεωρούν τον θεσμό του ανώτερου εκπαιδευτικού «καινοτόμο και θα τον στηρίξουμε» και ότι ζήτησαν όπως δημιουργηθούν θέσεις ανέλιξης των ανώτερων εκπαιδευτικών, χωρίς να μπαίνουν στη βαθμίδα και στην κατηγορία του βοηθού διευθυντή και διευθυντή, «γιατί εκεί προνοεί άλλα καθήκοντα και ευθύνες».

Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα συνεχίσουμε, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα ακούσαμε τις δύο προηγούμενες μέρες, είπε, σημειώνοντας ότι συζήτησαν ως Επιτροπή το νομοσχέδιο κατ’ άρθρο με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και τους συνδέσμους διευθυντών και επιθεωρητών της Μέσης και Δημοτικής εκπαίδευσης. Κλείνοντας, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «πρέπει να επικρατήσει η συναίνεση και οι συγκλίσεις για να έχουμε την αίσια κατάληξη και την ψήφιση του νομοσχεδίου τέλος του χρόνου».

Προς ψήφιση πρόταση νόμου για δικαιώματα συμβασιούχων εκπαιδευτικών στο θέμα Υγείας

Σε 15 μέρες θα πάει προς ψήφιση μια πρόταση νόμου «για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, αν υπερψηφιστεί», για τα ίσα δικαιώματα συμβασιούχων και μονίμων εκπαιδευτικών στο κομμάτι της Υγείας, είπε ο κ. Μυλωνάς στις δηλώσεις του. «Είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να λαμβάνει υπόψη τα θέματα υγείας, κατόπιν, βεβαίως, κάποιου προϋποθέσεων», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ