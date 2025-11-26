VIDEO: Φλεγόμενα συντρίμμια πέφτουν από τα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ - Αυξάνονται οι νεκροί μετά τη φωτιά σε ουρανοξύστες

Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.

του Χονγκ Κονγκ. Οι φλόγες τύλιξαν το σύνολο των οκτώ κτιρίων του συγκροτήματος

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 16 ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμη στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στα κτίρια.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται σε ορισμένα τμήματα του συγκροτήματος με την Πυροσβεστική να μην μπορεί να κάνει ασφαλή εκτίμηση για το πότε οι φλόγες θα σβήσουν πλήρως.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων που έχουν πάρει φωτιά αποτελούν πρόκληση για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Τα συντρίμμια και οι σκαλωσιές του κτιρίου που έχει πληγεί πέφτουν, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για το προσωπικό μας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλαπλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 3:34 μ.μ. και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 5 στις 6:22 μ.μ., στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το μπαμπού ικρίωμα που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα, 767 πυροσβέστες και 400 αστυνομικοί. Παράλληλα, περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε πέντε χώρους φιλοξενίας που άνοιξε το τοπικό γραφείο της περιοχής Tai Po.

