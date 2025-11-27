Φόνος Δημοσθένους: Σχετίζονται τελικά οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί με την εκτέλεσή του;
27.11.2025 - 08:47
Ερωτηματικό παραμένει εάν σχετίζονται τελικά οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί με την εκτέλεση του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους αφού δεν φαίνεται να παραδέχονται την εμπλοκή τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λουκά Σπαθάρη στο «Πρωτοσέλιδο», ο ένας εκ των δύο φαίνεται να τοποθετεί τον εαυτό του με το BMW που εντόπισαν οι Αρχές μέσω καμερών στη περιοχή όπου εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα, στην περιοχή δηλαδή που η Αστυνομία εκτιμάει ότι την παράτησαν οι δράστες και διέφυγαν.
Όπως δηλώνει ο ίδιος ήταν εκεί για να αγοράσει ναρκωτικά. Περιγράφει παράλληλα τους δρόμους από τους οποίους πέρασε μέχρι να φτάσει στον φίλο. Όλα αυτά όμως δεν φαίνονται να σχετίζονται με την εν λόγω δολοφονία.
Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές τοποθετούν τον ένα Γεωργιανό στο βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία και ο δεύτερος μερίμνησε με το αυτοκίνητο του πατέρα του να παραλάβει τους δράστες για τη μεταφορά τους στο σπίτι του ενός υπόδικου για να διαφύγουν στη συνέχεια με άλλο όχημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο είναι ξαδέρφια, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Θεσσαλονίκη δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος. Στις 21 Νοεμβρίου το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε την κράτηση των δύο Γεωργιανών για επτά μέρες. Οπότε αναμένεται αύριο Παρασκευή να ζητηθεί από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού η καταχώριση υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου σε βάρος τους ή η ανανέωση της προσωποκράτησής τους.
