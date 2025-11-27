Θα δίνατε 20.000 ευρώ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού ένα ανθρωποειδές ρομπότ;

Η λεκάνη με τα ρούχα σας περιμένει, ο νεροχύτης έχει μετατραπεί σε βουνό από άπλυτα πιάτα, η επιφάνεια των επίπλων έχει αποκτήσει μια περίεργη λευκή πατίνα και το χαλί έχει γεμίσει με τρίχες από τον αγαπημένο σας κατοικίδιο. Αν οι δουλειές του σπιτιού σας μοιάζουν ατελείωτες, μπορείτε να επενδύσετε 20.000 ευρώ και να αποκτήσετε τον NEO, το νέο ανθρωποειδές ρομπότ που υπόσχεται να γίνει η προσωπική οικιακή βοηθός σας.

Το προϊόν της εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής 1X με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια παρουσίασε πριν λίγες ημέρες τον ΝΕΟ. Κοστίζει 20.000 ευρώ ή, για όσους θέλουν να τον δοκιμάσουν πρώτα, διατίθεται μηνιαία συνδρομή της τάξης των 499 ευρώ.

Τι μπορεί να κάνει

Τι μπορεί, όμως, να κάνει ο ΝΕΟ για τον οποίο η 1Χ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για το «πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο έτοιμο για χρήση από τον καταναλωτή»; Το αθόρυβο ρομπότ με ύψος 1,63 και βάρος 27 κιλά, είναι σχεδιασμένο να εκτελεί απλές εργασίες, όπως το άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων, το δίπλωμα των ρούχων, το σκούπισμα του δαπέδου, ενώ έχει προγραμματιστεί να απαντά σε βασικές ερωτήσεις χάρη σε ενσωματωμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), το ίδιο που τροφοδοτεί το ChatGPT και το Gemini.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο προϊόντος και σχεδιασμού της 1X, Νταρ Σλίπερ, ο ΝΕΟ συνδυάζει την AI και τα προηγμένα υλικά «για να σας βοηθήσει με τις καθημερινές δουλειές και να φέρει την νοημοσύνη στην καθημερινότητά σας». Κατασκευασμένο από 3D Lattice Polymer, λειτουργεί με τεχνολογία Nvidia, μπορεί να μεταφέρει έως και 23 κιλά και να σηκώσει βάρος έως και 70 κιλά. Η μπαταρία του έχει διάρκεια ζωής τέσσερις ώρες και είναι εξοπλισμένο με μικρόφωνα, ηχεία και κάμερες για να «βλέπει», με την εταιρία να διαβεβαιώνει πως η ιδιωτικότητα των χρηστών προστατεύεται. Βέβαια, η ιδέα και μόνο ότι ένα ανθρωποειδές ρομπότ παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια την καθημερινότητα ενός ανθρώπου δεν παύει να προκαλεί προβληματισμό.

Τα «ρούχα» του αφαιρούνται και πλένονται στο πλυντήριο, ενώ μπορεί να συνδεθεί μέσω Wi-Fi, Bluetooth και 5G. Μπορεί να «βλέπει», να «ακούει» και να θυμάται πράγματα από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη, να προτείνει συνταγές σύμφωνα με όσα προϊόντα υπάρχουν στο ψυγείο και να θυμηθεί πού «είδε» τελευταία φορά τα κλειδιά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την 1Χ ένας ηλικιωμένος άνδρας του ζητά βοήθεια γιατί δε μπορεί να βρει τα γυαλιά του και επομένως δε μπορεί να διαβάσει αν το δοχείο μπαχαρικών που κρατάει περιέχει πάπρικα. Το ρομπότ του εξηγεί ότι περιέχει πιπέρι καγιέν και ότι τα γυαλιά του είναι… κρεμασμένα στο πουκάμισό του. Σε άλλο βίντεο ο NEO φαίνεται να βγάζει τα σκουπίδια, να ποτίζει φυτά και να χορεύει.

Βοήθεια από μακριά

Παρά τα εντυπωσιακά βίντεο, ο ΝΕΟ δεν είναι έτοιμος να πάρει τη θέση της Ρόουζι, το ρομπότ-οικιακή βοηθός στη θρυλική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Jetsons», καθώς χρειάζεται ακόμα ανθρώπινη βοήθεια για μερικές από τις οικιακές εργασίες. Αν για παράδειγμα, το μπάνιο χρειάζεται καθάρισμα, ο ΝΕΟ θα πρέπει να εκπαιδευθεί από υπάλληλο της εταιρίας. Δημοσιογράφος της Wall Street Journal όταν «γνώρισε» το ρομπότ, επιβεβαίωσε ότι -προς το παρόν τουλάχιστον- λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό τηλεχειριζόμενος με τον υπάλληλο να χρησιμοποιεί ακουστικά εικονικής πραγματικότητας και χειριστήρια για να καθοδηγήσει τις κινήσεις του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της 1X, Μπερντ Μπόρνιτς, υποστήριξε ότι από το ερχόμενο έτος θα αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Η έκδοση πάντως που θα κυκλοφορήσει τους ερχόμενους μήνες στις ΗΠΑ έχει πολλούς περιορισμούς: Δεν μπορεί να βγει έξω όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, αφού παρότι τα χέρια του είναι αδιάβροχα, δεν ισχύει το ίδιο για το υπόλοιπο σώμα του. Επιπλέον, δεν ξέρει να μαγειρεύει, αλλά μπορεί να διαβάσει συνταγές και να βοηθήσει στο καθάρισμα μετά την προετοιμασία του φαγητού.

Το μέλλον είναι εδώ, αλλά πόσο αξίζει;

Επόμενο βήμα της 1X είναι η κατασκευή βιομηχανικών ρομπότ για εργοστάσια, ενώ ανταγωνιστές της όπως η Tesla και η Figure AI αναπτύσσουν με τη σειρά τους ανθρωποειδή ρομπότ. Το μέλλον είναι εδώ, λοιπόν, αλλά αν χρειάζεται να ξοδέψει κανείς 20.000 ευρώ για ένα ρομπότ που απλώς πλένει πιάτα, αδειάζει το πλυντήριο, διπλώνει τα ρούχα και μπορεί να βραχυκυκλώσει αν πέσει νερό στο σώμα του, ίσως τελικά να αξίζει περισσότερο να αφιερώσει λίγα λεπτά μέσα στην ημέρα για να κάνει ο ίδιος τις δουλειές του σπιτιού.