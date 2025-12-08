LIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων
Αναλαμβάνουν τώρα τα καθηκόντά τους τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Άρχισε στις 9:00 το πρωί η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών. Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής των Υπουργείων.
