Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήLIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

 08.12.2025 - 08:55
LIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

Αναλαμβάνουν τώρα τα καθηκόντά τους τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Άρχισε στις 9:00 το πρωί η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών. Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής των Υπουργείων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Χειροπέδες σε 30χρονο Ε/κ κατάδικο
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της
Συναγερμός στη Λεμεσό: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα - Καταστράφηκαν ολοσχερώς
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Καταιγίδες και χαλάζι εν μέσω κίτρινης προειδοποίησης - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτοιμη να παντρευτεί ξανά η 79χρονη Σερ; Φήμες ότι ετοιμάζεται για γάμο με τον 39χρονο σύντροφό της

 08.12.2025 - 08:30
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα - «Μαμά» φώναζε το παιδί

 08.12.2025 - 08:43

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

LIVE: Νέα μέλη Υπουργικού – Στο Προεδρικό η τελετή διαβεβαίωσης - Ακολουθεί η παράδοση-παραλαβή των χαρτοφυλακίων

  •  08.12.2025 - 08:55
VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή

  •  08.12.2025 - 09:01
Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

Ο ενδιάμεσος χώρος στο χείλος της αποσύνθεσης: Παιχνίδια ισχύος του Νικόλα και οι φυγόκεντρες τάσεις

  •  08.12.2025 - 06:31
Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην παλιά Λευκωσία - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα άνδρας

  •  08.12.2025 - 08:12
Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

Ποιες συσκευές «τρώνε» περισσότερο ρεύμα στο σπίτι - Χρήσιμα tips για να μειώσεις την κατανάλωση

  •  08.12.2025 - 06:32
Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

Στιγμές τρόμου για υπάλληλο: Ληστεία σε αρτοποιείο στη Λεμεσό - Την απείλησε με μαχαίρι και αφαίρεσε χρυσή καδένα από τον λαιμό της

  •  08.12.2025 - 06:34
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

  •  08.12.2025 - 08:38
Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινητικό: Nέα καφετέρια στη Λευκωσία θα λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.12.2025 - 08:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα