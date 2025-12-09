Άνοιξε τις πύλες του ένα άκρως εντυπωσιακό νυχτερινό spot - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, έκανε θεαματική είσοδο στη νυχτερινή Λευκωσία, το ARESΩ Nicosia, το ολοκαίνουριο και άκρως εντυπωσιακό lounge bar.

Το νέο μαγαζί εγκαταστάθηκε δίπλα στο αδερφάκι του, Sannae, το οποίο άνοιξε μόλις πριν από μερικές ημέρες συστήνοντας στο κοινό της πόλης την έθνικ και λατινοαμερικάνικη φιλοσοφία του.

Η άφιξη δε των δύο νέων μαγαζιών έχει δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική πιάτσα στο κέντρο της πόλης! Άλλωστε, οι δημιουργοί του -η ομάδα του Ivory- με αυτό τους το εγχείρημα θέλησαν να δώσουν επιλογές για έξοδο τόσο για φαγητό όσο και για ποτό και διασκέδαση, μιας και τα δύο μαγαζιά χωρίζονται μόνο από ένα γυάλινο διάφραγμα.

Όοσν αφορά στο ολοκαίνουριο μαγαζί που άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με φιλοξενούμενο τον DJ Harry Vasilagkos (@harry_v) από το Wanted Athens, το concept του κινείται στη φιλοσοφία της δυνατής μουσικής από DJs, των απολαυστικών γεύσεων και των premium ποτών: κρασιά από Κύπρο και Ελλάδα, κλασικά και signature κοκτέιλ, καθώς και προσεκτικά επιλεγμένα spirits. Στόχος; Η διασκέδαση όπως την γνώριζε και αγαπούσε το κοινό τού Ivory.

Όσον αφορά τη μουσική ταυτότητα, το ARESΩ θα φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής αλλά και καλεσμένους DJs από γνωστά venues της Αθήνας και της Χαλκιδικής. Παράλληλα, από τις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να προστεθεί και ένα δυνατό live act (Τετάρτη ή Πέμπτη), το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το ARESΩ θα υποδέχεται το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο για δείπνο ή ποτό –με high tables, καναπέδες και χαμηλά τραπέζια για κάθε διάθεση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κι εδώ όπως και στο διπλανό Sannae το design επιμελήθηκε η Ελληνίδα Γεωργία Τηλιγάδα και η ομάδα της.

Από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα απογευματινά parties από τις 17:00 θα φέρνουν commercial και κυρίως ελληνικά vibes, σε ύφος που θυμίζει τις μέρες του Ivory.

Το μενού αυτή την περίοδο εμπνέεται από Latin American flavors, ενώ από τον Ιανουάριο θα εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές για sharing.

(22255288) Chapo Central, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Santaroza Tower, Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας: Παρ–Σ 20:00–02:00, Κ 17:00–22:00.