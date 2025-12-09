Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆνοιξε τις πύλες του ένα άκρως εντυπωσιακό νυχτερινό spot - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξε τις πύλες του ένα άκρως εντυπωσιακό νυχτερινό spot - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 09.12.2025 - 18:50
Άνοιξε τις πύλες του ένα άκρως εντυπωσιακό νυχτερινό spot - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, έκανε θεαματική είσοδο στη νυχτερινή Λευκωσία, το ARESΩ Nicosia, το ολοκαίνουριο και άκρως εντυπωσιακό lounge bar.

SnapInsta.to_589242094_18100539802757701_6540012728240074029_n.jpg

Το νέο μαγαζί εγκαταστάθηκε δίπλα στο αδερφάκι του, Sannae, το οποίο άνοιξε μόλις πριν από μερικές ημέρες συστήνοντας στο κοινό της πόλης την έθνικ και λατινοαμερικάνικη φιλοσοφία του.

Η άφιξη δε των δύο νέων μαγαζιών έχει δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική πιάτσα στο κέντρο της πόλης! Άλλωστε, οι δημιουργοί του -η ομάδα του Ivory- με αυτό τους το εγχείρημα θέλησαν να δώσουν επιλογές για έξοδο τόσο για φαγητό όσο και για ποτό και διασκέδαση, μιας και τα δύο μαγαζιά χωρίζονται μόνο από ένα γυάλινο διάφραγμα.

IMG_3089.jpg

Όοσν αφορά στο ολοκαίνουριο μαγαζί που άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με φιλοξενούμενο τον DJ Harry Vasilagkos (@harry_v) από το Wanted Athens, το concept του κινείται στη φιλοσοφία της δυνατής μουσικής από DJs, των απολαυστικών γεύσεων και των premium ποτών: κρασιά από Κύπρο και Ελλάδα, κλασικά και signature κοκτέιλ, καθώς και προσεκτικά επιλεγμένα spirits. Στόχος; Η διασκέδαση όπως την γνώριζε και αγαπούσε το κοινό τού Ivory.

IMG_3096 (1).jpg

Όσον αφορά τη μουσική ταυτότητα, το ARESΩ θα φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της εγχώριας σκηνής αλλά και καλεσμένους DJs από γνωστά venues της Αθήνας και της Χαλκιδικής. Παράλληλα, από τις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να προστεθεί και ένα δυνατό live act (Τετάρτη ή Πέμπτη), το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το ARESΩ θα υποδέχεται το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο για δείπνο ή ποτό –με high tables, καναπέδες και χαμηλά τραπέζια για κάθε διάθεση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κι εδώ όπως και στο διπλανό Sannae το design επιμελήθηκε η Ελληνίδα Γεωργία Τηλιγάδα και η ομάδα της.

IMG_3103 (1).jpg

Από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα απογευματινά parties από τις 17:00 θα φέρνουν commercial και κυρίως ελληνικά vibes, σε ύφος που θυμίζει τις μέρες του Ivory.

Το μενού αυτή την περίοδο εμπνέεται από Latin American flavors, ενώ από τον Ιανουάριο θα εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές για sharing.

(22255288) Chapo Central, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, Santaroza Tower, Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας: Παρ–Σ 20:00–02:00, Κ 17:00–22:00.

SnapInsta.to_588971727_18100546981757701_3235728329955821233_n.jpg
 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Χάος λόγω Byron: Τραγική η κατάσταση στα κατεχόμενα - Πλημμύρισαν σπίτια και κλείνουν σχολεία - Φωτογραφίες
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία
Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ
Άνοιξε τις πύλες του ένα άκρως εντυπωσιακό νυχτερινό spot - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

 09.12.2025 - 18:24
Επόμενο άρθρο

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

 09.12.2025 - 19:05
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

  •  09.12.2025 - 19:58
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

  •  09.12.2025 - 16:38
Έρχιουρμαν: «Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν τα φράγματα στην Ε/κ πλευρά»

Έρχιουρμαν: «Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν τα φράγματα στην Ε/κ πλευρά»

  •  09.12.2025 - 18:02
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 17:42
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

  •  09.12.2025 - 18:24
Τουρκία: Διαπραγματευόμαστε αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Τουρκία: Διαπραγματευόμαστε αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

  •  09.12.2025 - 19:38
Αυτοί είναι οι νικητές της κλήρωσης για τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικού οχήματος - Δείτε πίνακες

Αυτοί είναι οι νικητές της κλήρωσης για τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικού οχήματος - Δείτε πίνακες

  •  09.12.2025 - 17:03
Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

  •  09.12.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα