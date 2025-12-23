Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η iN2BET και ο Άρης Λεμεσού στηρίζουν το Ίδρυμα Θεοτόκος – Αμέρικος Αργυρίου

 23.12.2025 - 14:12
Η iN2BET και ο Άρης Λεμεσού στηρίζουν το Ίδρυμα Θεοτόκος – Αμέρικος Αργυρίου

Η iN2BET, σε συνεργασία με τον Άρη Λεμεσού, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ίδρυμα Θεοτόκος – Αμέρικος Αργυρίου, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα εδώ και δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η iN2BET και ο Άρης Λεμεσού προσέφεραν εξοπλισμό φυσιοθεραπείας καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών των φιλοξενούμενων και ενισχύοντας τις καθημερινές υπηρεσίες φροντίδας του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Θεοτόκος – Αμέρικος Αργυρίου λειτουργεί από το 1969 και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης και φιλοξενίας σε άτομα με νοητική και σωματική αναπηρία, καθώς και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Υπό τη γενική διεύθυνση της κας Ελένης Καραφωτιά και με Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αλέκο Ορουντιώτη, το Ίδρυμα αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην Κύπρο.

Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φροντίδα και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, οικοτροφείο με 24ωρη στέγη για άτομα με βαριά μορφή αναπηρίας, κέντρο βραχείας φιλοξενίας, κέντρο ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης, καθώς και εργαστήρι τέχνης. Παράλληλα, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες μουσικοθεραπείας και εναλλακτικής – επαυξητικής επικοινωνίας, ενώ λειτουργούν και σπιτικά μέσα στην κοινότητα για πιο αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και την αυτονομία τους.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος, κα Ελένη           Καραφωτιά, ανέφερε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη για την ομάδα του Θεοτόκος, η οποία καθημερινά προσπαθεί να βοηθά άμεσα και ουσιαστικά συνανθρώπους που δεν έχουν φωνή, προσφέροντάς τους αγάπη, ζεστασιά και πραγματική φροντίδα.»

Από την πλευρά της iN2BET, ο Έκτορας, μέλος της ομάδας της εταιρείας, δήλωσε:
«Η επίσκεψή μας στο Ίδρυμα Θεοτόκος ανέδειξε το βαθιά ανθρώπινο έργο που επιτελείται καθημερινά. Οι άνθρωποι εδώ αντιμετωπίζουν τους φιλοξενούμενους ως μέλη μιας μεγάλης οικογένειας, και αυτό είναι κάτι που μας συγκίνησε ιδιαίτερα.»

Η iN2BET, σε συνεργασία με τον Άρη Λεμεσού, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

