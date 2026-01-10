Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

 10.01.2026 - 07:24
Συνεχίζεται η κακοκαιρία: Στα λευκά το Τρόοδος – Παγωνιά και παγετός στα ορεινά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται από τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, καθώς και χιόνια τοπικά στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά και τα βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα, καθώς και χιόνια στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στην πλατεία του Τροόδους, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.

