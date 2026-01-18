Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές

Ειδικά στη Λεμεσό, το κέντρο του καρναβαλιού στην Κύπρο, οι αιτήσεις για ομάδες έληξαν στις 12 Δεκεμβρίου και ήδη άρχισαν να ανακοινώνονται οι στολές τους.

Γεμάτες χρώματα και εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, καρτούν, αλλά και social media trends.

Πάντως, οι περισσότερες ομάδες δεν αναφέρουν στην περιγραφή της ανάρτησής τους το κόστος της στολής αλλά παραπέμπουν σε τηλεφωνική επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε τις πρώτες στολές που ανακοινώθηκαν στο Instagram του Λεμεσιανού Καρναβαλιού

WILD WEST

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

Los Mariachi

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

PikaBoom️

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

TOKYO BOOM

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

Ballerina Cappucina and Friends

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

POCAHONTAS

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

El Matador

View this post on Instagram A post shared by Limassol Carnival Info (@limassolcarnaval2026)

Formula 1