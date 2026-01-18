Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές

 18.01.2026 - 07:17
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές

Αφήσαμε πίσω μας τον Άγιο Βασίλη και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και μπήκαμε ήδη σε ρυθμούς «Que te la pongo».

Ειδικά στη Λεμεσό, το κέντρο του καρναβαλιού στην Κύπρο, οι αιτήσεις για ομάδες έληξαν στις 12 Δεκεμβρίου και ήδη άρχισαν να ανακοινώνονται οι στολές τους.

Γεμάτες χρώματα και εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, καρτούν, αλλά και social media trends.

Πάντως, οι περισσότερες ομάδες δεν αναφέρουν στην περιγραφή της ανάρτησής τους το κόστος της στολής αλλά παραπέμπουν σε τηλεφωνική επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε τις πρώτες στολές που ανακοινώθηκαν στο Instagram του Λεμεσιανού Καρναβαλιού

WILD WEST

Los Mariachi

PikaBoom️

TOKYO BOOM

Ballerina Cappucina and Friends

POCAHONTAS

El Matador

Formula 1

