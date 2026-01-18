Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές

Φόνος στην Πάφο: Νεκρός 41χρονος μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη 30χρονος
Φόνος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πάφο.
Ειδικά στη Λεμεσό, το κέντρο του καρναβαλιού στην Κύπρο, οι αιτήσεις για ομάδες έληξαν στις 12 Δεκεμβρίου και ήδη άρχισαν να ανακοινώνονται οι στολές τους.
Γεμάτες χρώματα και εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, καρτούν, αλλά και social media trends.
Πάντως, οι περισσότερες ομάδες δεν αναφέρουν στην περιγραφή της ανάρτησής τους το κόστος της στολής αλλά παραπέμπουν σε τηλεφωνική επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες.
WILD WEST
View this post on Instagram
Los Mariachi
View this post on Instagram
PikaBoom️
View this post on Instagram
TOKYO BOOM
View this post on Instagram
Ballerina Cappucina and Friends
View this post on Instagram
POCAHONTAS
View this post on Instagram
El Matador
View this post on Instagram
Formula 1
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις