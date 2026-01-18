Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»

” ζητά πλήρη διερεύνηση του επίμαχου βίντεο, τόσο για ενδεχόμενα ζητήματα διαφθοράς όσο και για πιθανή οργανωμένη παγίδευση Κυπρίων αξιωματούχων από ξένα κέντρα. Τονίζει ότι η διαφθορά έχει τραυματίσει βαθιά την κυπριακή κοινωνία και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη Δημοκρατία.

Ασκεί σφοδρή κριτική σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, κατηγορώντας τα δύο μεγάλα κόμματα για υποκρισία, καθώς –όπως υποστηρίζει– επί των ημερών τους σημειώθηκαν σοβαρά σκάνδαλα, ενώ σήμερα εμφανίζονται ως υπερασπιστές της διαφάνειας. Απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί «γλυκανάλατης» στάσης του ΕΛΑΜ, σημειώνοντας ότι το κόμμα, αναμένει τα πορίσματα των ερευνών.

Ξεκαθαρίζει ότι το ΕΛΑΜ δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά στηρίζει επιλογές της, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασκεί αυστηρή αντιπολίτευση σε μεταναστευτικό, Κυπριακό και ζητήματα παιδείας. Για το μεταναστευτικό, ζητά αυστηρότερα μέτρα και επαναπατρισμούς.

Ασκεί κριτική και στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποστηρίζοντας ότι λειτούργησε επιλεκτικά ως Γενικός Ελεγκτής και ότι πολλές υποθέσεις που ανέδειξε δεν οδήγησαν σε καταδίκες. Τέλος, υπογραμμίζει πως στόχος του ΕΛΑΜ είναι η ισχυροποίηση του στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

ΕΡ: Ξεκινώντας τη συζήτηση από το θέμα των ημερών, το βίντεο, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας;

AΠ: Να αναφέρω ότι από την πρώτη στιγμή το ΕΛΑΜ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ζητούμε τη διερεύνηση του εν λόγω επίμαχου βίντεο, να αποδοθούν εάν υπάρχουν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν και θέλω να προσθέσω ότι γενικά τα ζητήματα διαφθοράς, απασχόλησαν την κοινωνία, πλήγωσαν βαθιά και δίχασαν τον κόσμο και θεωρούμε ότι είναι ένα αγκάθι στη λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας. Άρα, σε ότι μας αφορά, δεν έχουμε κανένα θέμα, να καταδικάσουμε ζητήματα διαφθοράς.

Ταυτόχρονα όμως, ζητούμε όπως διερευνηθεί το εν λόγω βίντεο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, παράλληλα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για όλα τα σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία έχουμε δει και για τα οποία η κυπριακή δικαιοσύνη κατέχει μαρτυρίες, κατέχει πορίσματα, όπως στο θέμα του Συνεργατισμού ή άλλα στοιχεία. Δηλαδή, όσα εκκρεμούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου ανήκουν. Κάποιοι παίζουν με τον πόνο μας θα έλεγα, γνωρίζοντας ότι η κυπριακή κοινωνία έχει πληγωθεί βαθιά, σε ότι αφορά στα ζητήματα διαφθοράς, χρησιμοποιούν αυτόν τον μοχλό σήμερα, πιθανόν για άλλους σκοπούς.

ΕΡ: Σας ενοχλεί η στάση κάποιων κομμάτων σε ότι αφορά στο επίμαχο βίντεο;

Θέλω ακριβώς να κάνω ένα σχόλιο για τη στάση των κομμάτων κυρίως των μεγάλων κομμάτων. Στον ΔΗΣΥ και στο ΑΚΕΛ. Βλέπουμε σήμερα, να παραδίδουν μαθήματα ηθικότητας, μαθήματα καταπολέμησης της διαφθοράς, σχεδόν τσακώνονται ποιος θα μιλήσει περισσότερο για τη διαφθορά, ενώ επί των ημερών τους, έχουμε δει να συμβαίνουν πράγματα και θαύματα και σειρά σκανδάλων, στα οποία κάποτε πρωταγωνιστούσαν οι μεν, κάποτε πρωταγωνιστούσαν οι δε, κάποτε πρωταγωνιστούσαν και οι δύο μαζί. Θυμίζω μερικά από αυτά, όπως η focus, το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς, τα χρυσά διαβατήρια και άλλα πολλά. Για τον ΔΗΣΥ είχαμε και πρόσφατα αν θέλετε κάτι που πέρασε πολύ γρήγορα και αφορά στις εισφορές στον ΔΗΣΥ, από ποιους, γιατί αυτοί δεν εντοπίζονται; και με βάση τα στοιχεία της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, δεν έχουν κινηθεί ακόμα διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση..

Επανερχόμενος όμως στο εν λόγω βίντεο, στη δική μας ανακοίνωση, διευκρινίζαμε ότι μας ενδιαφέρουν και τα δύο ζητήματα. Μας ενδιαφέρουν, αν προκύπτουν θέματα διαφθοράς, όμως πρέπει να δούμε και τη στιγμή κατά την οποία εμφανίστηκε το βίντεο- κατά την ανάληψη της προεδρίας της του Συμβουλίου της ΕΕ, οπότε δημιουργούνται υποψίες για επέμβαση από άλλη χώρα και να μου επιτρέψετε να πω ότι με βάση τα νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Λακκοτρύπη, προκύπτει ότι οι συναντήσεις αυτές, έγιναν στο εξωτερικό, ήταν πολύωρες, εμείς έχουμε δει μόνο οκτώ λεπτά, αυτό όμως που με προβληματίζει περισσότερο, είναι ότι η εταιρεία που παρουσιάστηκε ως η ενδιαφερόμενη για επενδύσεις στην Κύπρο, οι άνθρωποι της, τα γραφεία της κλπ. δεν υπάρχουν. Αυτό, παραπέμπει σε μια οργανωμένη και ενορχηστρωμένη παγίδα Αξιωματούχων της Κύπρου ή και πρώην Αξιωματούχων.

Θέλω επίσης, να πω το εξής: Έχω δει τις τελευταίες ημέρες πολιτικά πρόσωπα, να λένε ότι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε δεν συνέβη από ξένο δάκτυλο, ότι αυτό είναι εσωτερικό θέμα και ότι έχουμε δώσει αφορμές από μόνοι μας.

Αφορμές από μόνοι μας, θα το δεχτώ. Αν όμως, είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχει επέμβαση κάποιου τρίτου σε αυτή την υπόθεση, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, πρώτο, από που το γνωρίζουν και δεύτερο, αν έχουν αυτές τις πληροφορίες, αν τις έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές του κράτους.

ΕΡ: Η ίδια η κυβέρνηση έχει αναφερθεί σε ξένο δάκτυλο, είτε ρωσικό είτε τουρκικό. Αυτά τα στοιχεία- αν και εφόσον υπάρχουν- δεν θα πρέπει να τα δώσει ακόμα και ενώπιον της ΕΕ.

ΑΠ: Αν η κυβέρνηση κατέχει στοιχεία είτε για επέμβαση μυστικών υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου κράτους, συμπεριλαμβανομένων των δύο που έχετε αναφέρει, θα πρέπει βεβαίως όχι απλά να τα αναφέρει στην ΕΕ, αλλά να ζητήσει και τη βοήθεια και την υποστήριξή της, γιατί εδώ απειλείται η ίδια η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά όμως γενικότερα την ασφάλεια του κράτους, θα πρέπει να πάρουμε μαθήματα, για τις επόμενες μας κινήσεις. Είμαστε εκτεθειμένοι, δημιουργούμε εχθρούς, λόγω της στάσης μας και των συμμαχιών μας στην ευρύτερη περιοχή, θα συμπλήρωνα ότι η εποχή που διανύουμε, έχει τα δικά της διαφορετικά χαρακτηριστικά από πριν και στην περιοχή μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε να εξελίσσονται κρίσεις, πόλεμοι, να αλλάζουν πράγματα που μέχρι πρόσφατα ήταν δεδομένα, οπότε, θα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας, πώς η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κύπρος πορεύονται μέσα σε αυτό το κλίμα και όχι να είμαστε θύματα, οποιουδήποτε επιχειρεί να διχάσει βαθιά την κοινωνία για να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς.

Με αυτά που λέω, δεν αλλάζουν τη θέση του ΕΛΑΜ, όσον αφορά τα εν λόγω ζητήματα. Η θέση μας είναι κάθετη, ούτως ή αλλιώς, δεν εμπλέκονται στελέχη ή μέλη του ΕΛΑΜ, αλλά από την άλλη δεν δέχομαι να παίρνουμε μαθήματα, από αυτούς που πρωταγωνίστησαν σε σειρά σκανδάλων.

ΕΡ: Κάποιοι χαρακτήρισαν την αντίδραση του ΕΛΑΜ, σε σχέση με το βίντεο, ως γλυκανάλατη.

ΑΠ: Κατηγορηθήκαμε από άλλα κόμματα, ότι δεν είμαστε πολύ έντονοι. Αυτό, δεν είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ζητήσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, απλά όπως συνέβη και με άλλες περιπτώσεις, δίνουμε τον χρόνο στους ερευνητές, να το ψάξουν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τονίζω όμως και πάλι: Αυτοί, οι οποίοι στρέφουν να βέλη τους και τα πυρά τους εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν και διέλυσαν την Κύπρο, είναι αυτοί, που οδήγησαν τους πολίτες να μην έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς, είναι αυτοί που κρίνονται ή θα πρέπει να κριθούν από τη δικαιοσύνη, για σειρά σκανδάλων. Θα το πω πολύ απλά: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί η νοικοκύρης. Αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ

ΕΡ: Είστε ικανοποιημένος είτε από τις έως τώρα κινήσεις των ερευνητικών αρχών, ή και από τις παραιτήσεις;

AΠ: Δεν είμαι βέβαιος ότι οι παραιτήσεις θα αλλάξουν το τοπίο. Έτσι ή αλλιώς, ο εκάστοτε πρόεδρος επιλέγει τους συνεργάτες του. Αυτό, που χρειάζεται, είναι να δοθεί περισσότερη σημασία από τις ερευνητικές αρχές.

ΕΡ: Όπως;

ΑΠ: Αν υπάρχουν αποδείξεις είτε τεκμηριώνεται περίπτωση κατασκοπίας, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, η δε θυματοποίηση-αν αυτό αποδειχθεί-των ανθρώπων που παρουσιάζονται στο βίντεο, δεν ξέρω ποιος και αν θα βγει αύριο να απολογηθεί, για όσα έχει πει. Χωρίς, να έχω κάποια στοιχεία και να προκρίνω, ή προσπαθώ να προκαταλάβω οτιδήποτε. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία.

ΕΡ: Ποια η δική σας άποψη για το ταμείο, το οποίο διαχειριζόταν η Πρώτη Κυρία και το οποίο κλείνει τελικά μετά από απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας;

ΑΠ: Όσον αφορά στο ταμείο, υπάρχει η απόφαση της βουλής. Πέραν όμως από την απόφαση, την οποία εμείς έχουμε στηρίξει, η Πρώτη Κυρία συμμετέχει βάσει νομοθεσίας στη διαχείριση του εν λόγω ταμείου. Αυτό, συνέβαινε και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχει απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να κλείσει. Αυτό το ταμείο, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει βοηθήσει σχεδόν δύο χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι είτε δυσκολεύονταν, είτε συναντούσαν διάφορα άλλα προβλήματα, στο να λάβουν φοιτητική χορηγία, ή επιπλέον βοήθεια για τη διεκπεραίωση των σπουδών τους. Οπότε κλείνουμε κάτι, το οποίο έχει έλεγχο-συμμετέχει το γενικό λογιστήριο του κράτους, επειδή κατά τη δική μου άποψη, κάποια πολιτικά πρόσωπα και κάποια κόμματα, κυρίως το ΑΚΕΛ και το ΔΗΣΥ, στοχοποιούν αυτή τη στιγμή, την Πρώτη Κυρία. Θεωρώ ότι ι στόχος τους, πηγάζει περισσότερο από εμπάθεια και μίσος, παρά για έγνοια κατά της διαφθοράς. H μόνη έγνοια των κομμάτων στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και είναι δυστύχημα για την Κύπρο αυτό το πράγμα, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους από τη μια, τη δικαιολογημένη οργή του κόσμου και από την άλλη, την πολύ επικίνδυνη διεθνή κατάσταση.

«Το ΕΛΑΜ δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη»

ΕΡ: Συμμερίζεστε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε φόβους πως τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης θα τα δούμε όλοι μας στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών;

ΑΠ: Η άποψή μου είναι ότι τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, θα αλλάξει. Θεωρώ ότι τα κόμματα, δεν έχουν κάνει κινήσεις αυτοβελτίωσης. Παραδέχτηκαν κάποια πράγματα, όχι για να τα αλλάξουν. Τα παραδέχτηκαν για να ικανοποιήσουν ένα μέρος της κοινωνίας, ότι «τα λαμβάνουμε υπόψη». Δηλώσεις που ακούμε στη βουλή. Επαναλαμβάνω, από τα κόμματα, που ήταν βαθιά μπλεγμένα στη διαφθορά. Δηλώσεις του τύπου, «μας έχει αγγίξει και εμάς η διαφθορά» ή απευθύνονται σε κάποιον αδιευκρίνιστο τρίτο, ο οποίος ευθύνεται και αυτοί, δεν είχαν καμία ενημέρωση και αυτό, δεν ξέρω εάν ικανοποιεί τον κόσμο. Εμείς αυτό που βλέπουμε, είναι ότι ο κόσμος αντιδρά, ο κόσμος ζητά να αλλάξουν πράγματα και τα κόμματα ζουν στον μικρόκοσμό τους, σε ένα παράλληλο μικρόκοσμο.

ΕΡ: Τί απαντάτε σε δημοσιεύματα για τη σχέση του ΕΛΑΜ με το προεδρικό;

ΑΠ: Η σχέση του ΕΛΑΜ με το Προεδρικό, είναι σαφής και ξεκάθαρη. Όπως οποιοδήποτε άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα, έχει κατά καιρούς επαφές είτε με τον ίδιο τον Πρόεδρο, είτε με λειτουργούς των υπουργείων για διαχείριση διαφόρων θεμάτων, το ίδιο συμβαίνει και με το ΕΛΑΜ. Θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, το ΕΛΑΜ είχε να επιλέξει μεταξύ του υποψήφιου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και της επιλογής του σημερινού Προέδρου, του κ. Χριστοδουλίδη. Το ΕΛΑΜ, θεωρεί ότι η αριστερά, δεν θα επιλύσει τα προβλήματα της Κύπρου. Αντιθέτως, μια αριστερή κυβέρνηση, αυτή την ώρα που μιλάμε, θα επιδείνωνε διεθνώς, την κατάσταση της Κύπρου. Φανταστείτε, να είχαμε σήμερα μια κυβέρνηση, η οποία θα υποστήριζε τον Μαδούρο, μια κυβέρνηση που θα γκρέμιζε τη σχέση που έχουμε χτίσει με το κράτος του Ισραήλ και θα πορευόμασταν στην ουσία, με τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτά τα πράγματα, τα είχαμε εφαρμόσει και στο παρελθόν και οδήγησαν σε μια καταστροφή της Κύπρου. Το ΕΛΑΜ λοιπόν, δεν θα δώσει σε αυτούς το δικαίωμα, στο βαθμό που μπορούμε- να κυβερνήσουν ξανά τον τόπο.

ΕΡ: Συμμετέχετε ή όχι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

ΑΠ: Το ΕΛΑΜ, δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Εμείς, δεν έχουμε υπουργό στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Δεν είμαστε συγκυβερνών κόμμα.

EΡ: Ούτε με υπουργούς φιλικά προσκείμενους στο ΕΛΑΜ;

AΠ: Ζούμε στην Κύπρο και γνωρίζουμε τους πάντες. Θεσμικά αν θέλετε, το ΕΛΑΜ, δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Το ΕΛΑΜ, έχει γίνει αυστηρός κριτής της κυβέρνησης, σε πολλά ζητήματα, όταν τα υπόλοιπα κόμματα σιωπούσαν. Και δεν σιωπούσαν προσωρινά-σιωπούσαν για πάντα. Σε πολλά ζητήματα. Εμείς, συγκρουστήκαμε με την κυβέρνηση, ζητήσαμε παραίτηση υπουργού, ανάλογα βεβαίως και με τις προτεραιότητες που έχει το κάθε κόμμα και τις πολιτικές, τις οποίες επιθυμεί να εφαρμόσει. Μεταναστευτικό, Κυπριακό, ζητήματα παιδείας, σύγκρουση με την υπουργό παιδείας για ζητήματα που άπτονται της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας, άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ασκήσει σοβαρή αντιπολίτευση, εκεί που πρέπει.

Από την άλλη, σε ζητήματα που θεωρούμε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά, όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θα τα επικροτήσουμε και θα τα χαιρετήσουμε και θα τα υποστηρίξουμε. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα τον ΔΗΣΥ, πώς διαφοροποιείται, πώς ασκεί πιο έντονα αντιπολίτευση; Στο κυπριακό, συμφωνεί με τον Πρόεδρο, στην εξωτερική πολιτική επίσης, στα ζητήματα της woke ατζέντας, συμφωνεί με τον Πρόεδρο. Εγώ, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Διαφοροποιούνται επί συγκεκριμένων ατόμων, γιατί ενδεχομένως να ήθελαν ή να πρότειναν την τοποθέτηση κάποιων άλλων, σε συγκεκριμένες θέσεις; Είναι λοιπόν ένα παραμύθι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ αν και χρησιμοποιήθηκε και από κόμματα της συμπολίτευσης, να ταυτίσουν το ΕΛΑΜ, με το προεδρικό, για τους δικούς τους λόγους.

ΕΡ: Έχετε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

AΠ: Ναι, αν και έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά.

ΕΡ: Πάνω σε ποια θέματα κινήθηκαν οι συναντήσεις;

ΑΠ: Σε θέματα κυπριακού, ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την κοινωνία,είτε βρίσκεται στην επικαιρότητα, ή απασχολεί τον κόσμο και γίνεται μια συνάντηση, για να προτείνουμε κάποια πράγματα.

ΕΡ: Έχουν εισακουστεί προτάσεις του ΕΛΑΜ;

ΑΠ: Θεωρούμε ότι κάποιες έχουν εισακουστεί. Στο μεταναστευτικό αν θέλετε και εκεί προσπαθούν τα κόμματα, να μηδενίσουν από τη μια το έργο του ΕΛΑΜ και από την άλλη, να πάρουν τα εύσημα. Τα μόνα εύσημα που μπορούν να πάρουν τα κόμματα, είναι ότι αυτά δημιούργησαν το μεταναστευτικό πρόβλημα της Κύπρου. Αυτοί, ήταν κυβέρνηση, όταν γέμισε η Κύπρος παράνομους μετανάστες και δεν είχαν πράξει απολύτως τίποτα.

EΡ: Πώς αποδεικνύεται αυτό;

ΑΠ: Στη βουλή, οι μόνες προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν και οι μόνες προτάσεις νόμου που ψηφίστηκαν και πέρασαν, ήταν από το ΕΛΑΜ. Η πρόταση του κ. Τορναρίτη που κατατίθεται τώρα, ενώ ήταν δέκα χρόνια κυβέρνηση και είχαν όλο τον χρόνο να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Άρα, κατατίθεται μόνο και μόνο γιατί έρχονται εκλογές; Όταν έρχονται εκλογές, τα κόμματα, γίνονται πιο ΕΛΑΜ από ΕΛΑΜ και όταν περάσουν οι εκλογές, επανέρχονται στη φυσιολογική τους κατάσταση. Στην αδράνεια, τη διαφθορά, αυτά με τα οποία ασχολούνται.

Σημειώνω όμως ότι, πρόταση νόμου για έλεγχο DNA σε όσους δηλώνουν ανήλικοι, ήταν πρόταση του ΕΛΑΜ, την οποία ψήφισαν ακόμα και αυτοί, που μας κατηγορούν σήμερα, ότι δεν κάνουμε τίποτα. Το ξέχασαν. Για να σπάσουν κυκλώματα δικηγόρων, που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, κατατέθηκε πρόταση από το ΕΛΑΜ, υιοθετήθηκε από τη βουλή και ψήφισαν αυτοί, που λένε ότι το ΕΛΑΜ, δεν έκανε τίποτα. Δικές τους προτάσεις, δεν υπάρχουν.

Παράλληλα το ΕΛΑΜ, όσα μέτρα πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση και αφορούσε το μεταναστευτικό, τα έχει έχει στηρίξει και όσα μέτρα πρότεινε η σημερινή κυβέρνηση και τα έφερε ενώπιον της βουλής, τα έχουμε στηρίξει. Όταν το ΕΛΑΜ μιλούσε για ναυτική αποτροπή το 2016-17, τα πλείστα κόμματα, είτε μας έλεγαν ρατσιστές, είτε μας έλεγαν ότι προτείνουμε ανέφικτες λύσεις, ή ότι θέλουμε να ρίξουμε τους μετανάστες στη θάλασσα. Σήμερα, η ναυτική αποτροπή, εφαρμόζεται και έχει αποτελέσματα.

ΕΡ: Λύσαμε το μεταναστευτικό, όπως δηλώνει η κυβέρνηση;

ΑΠ: Εμείς, διαφωνούμε. Το μεταναστευτικό, εάν δεν ασχοληθούμε σοβαρά, θα συνεχίσει όχι μόνο να μας απασχολεί, αλλά θα πάρει τη μορφή που έχει πάρει σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στην Αγγλία.

ΕΡ: Τί προτείνει το ΕΛΑΜ;

ΑΠ: Αυτή τη στιγμή, θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα, για τους υπηκόους της Συρίας. Οι περισσότεροι υπήκοοι της Συρίας, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας, είχαν έρθει επί καθεστώτος Άσαντ και τους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της διεθνούς προστασίας, ως άνθρωποι οι οποίο κινδύνευαν από το προηγούμενο καθεστώς. Εφόσον έχει αλλάξει το καθεστώς στη Συρία και βλέπουμε υπηκόους της Συρίας από όλη την Ευρώπη να επαναπατρίζονται, αυτοί που είναι στην Κύπρο, παραμένουν. Από την άλλη, επειδή υπάρχουν σκέψεις σε διάφορα επίπεδα, τόσο κυβερνητικά, όσο και κομματικά, να αποδώσουμε υπηκοότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς ξεκαθαρίζουμε, ότι είμαστε κάθετα εναντίον. Εμείς, θεωρούμε, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την εθνική μας ταυτότητα. Τα παραδείγματα άλλων χωρών-ευρωπαϊκών- δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ενσωματώνονται. Τυχόν παραμονή τους στην Κύπρο, θα δημιουργήσει μελλοντικά πρόβλημα, στην ίδια την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θα είναι η Κύπρος, που εμείς γνωρίζουμε. Θα είναι μια Κύπρος διαφορετική, μια Κύπρος, η οποία θα ξεκινήσει να ισλαμοποιείται και σε βάθος χρόνου αν πάρουμε τα στατιστικά δεδομένα από τις γεννήσεις, ο Ελληνισμός της Κύπρου, θα είναι μια μειοψηφία. Για να μην γίνουμε λοιπόν μειοψηφία στον τόπο μας, πρέπει να παρθούν μέτρα, σήμερα.

ΕΡ: Να φύγουν όλοι οι Σύροι; Και οικογένειες που μεγάλωσαν τα παιδιά τους εδώ;

ΑΠ: Αυτό, που λέμε εμείς, είναι να φύγουν όλοι οι παράνομοι. Υπάρχει η νόμιμη μετανάστευση, για όσους το επιθυμούν, να καθοριστεί ένα πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής. Aναγνωρίζουμε τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, υπάρχουν τρόποι και πιο φιλικές χώρες, από όπου θα μπορούσαμε να αντλήσουμε προσωπικό σε διάφορους τομείς, όπου υπάρχει ανάγκη.

«Αποσκοπούμε και στις προεδρικές εκλογές του 2028»

ΕΡ: Κατά τη διάρκεια της επικύρωσης των καταστατικών αλλαγών του κόμματός σας, τον περασμένο Μάϊο, είχατε πει μεταξύ άλλων, ότι το 2026 δεν έχουμε απλά άλλη μια εκλογική αναμέτρηση, είναι ορόσημο για την καθιέρωση του ΕΛΑΜ, ως μιας δύναμης που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, να οδηγηθεί στην εξουσία. Αυτό, είναι το διακύβευμα του κόμματός σας, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές;

ΑΠ: Ναι. Εξηγώντας το εξής: Το ΕΛΑΜ βρίσκεται στην πολιτική και έχει σαφείς αντικειμενικούς στόχους. Δεν βρίσκεται απλά στην πολιτική, για να υπάρχει. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές που οραματιζόμαστε για τον τόπο, θα πρέπει να συμμετέχουμε στην εξουσία. Όταν λέω να συμμετέχουμε στην εξουσία, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε συμμετέχεις στην εκτελεστική εξουσία, ως μέρος της, είτε αν καταφέρεις να εκλεγείς στην προεδρία. Οπότε, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του ΕΛΑΜ, είναι ξεκαθαρισμένοι.

EΡ: Άρα, για εσάς, ο Μάιος του 2026 είναι σημαντικός, πέραν από τον ρυθμιστικό ρόλο, που ίσως θα έχει το κόμμα σας στην περίπτωση που θα είναι τρίτο κόμμα, ο στόχος σας, είναι το 2028.

ΑΠ: Αποσκοπούμε και στο 2028 και στα παρακάτω βήματα. Να είμαστε δηλαδή, σε θέση ισχύος, να μπορούμε να παίξουμε ρόλο στην εκλογή του επόμενου προέδρου. Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το ΕΛΑΜ. Εμείς, έχουμε θέσει ως στόχο την ενδυνάμωση και των ποσοστών και των αριθμών ψηφοφόρων, κυρίως όμως, της δύναμης της οποίας θα έχουμε εντός του κοινοβουλίου-των βουλευτικών εδρών.

ΕΡ: Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία του καταρτισμού των ψηφοδελτίων;

ΑΠ: Θεωρώ ότι αν και θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει τη διαδικασία τον Δεκέμβρη, λόγω κάποιων καθυστερήσεων, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ κινείται στον κεντροαριστερό χώρο»

ΕΡ: Υπάρχει η εντύπωση, ότι επιδιώκετε την άντληση υποψηφίων από τη δεξαμενή του ΔΗΣΥ. Έχουμε δει πρώην στελέχη, βουλευτές του ΔΗΣΥ, να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματός σας. Υπάρχει προσπάθεια αποψίλωσης του ΔΗΣΥ;

ΑΠ: Είναι λάθος εκτίμηση ότι το ΕΛΑΜ στρέφεται μόνο εναντίον του ΔΗΣΥ. Είναι γεγονός, ότι αρκετά στελέχη μας, προέρχονται από τον χώρο του ΔΗΣΥ. Ενός ΔΗΣΥ, ο οποίος όμως, σε άλλες δεκαετίες ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, από το οποίο είναι σήμερα. Σήμερα, η ηγεσία του ΔΗΣΥ, κινείται στον κεντροαριστερό χώρο. Δεν έχει καθαρό προσανατολισμό. Το ΕΛΑΜ, ανήκει στον πατριωτικό συντηρητικό χώρο. Είναι αν θέλετε, ένα δεξιό, κανονικό κόμμα. Επομένως, δεν είναι εμείς που παίρνουμε με το ζόρι- εντός εισαγωγικών- τους ανθρώπους του ΔΗΣΥ. Είναι οι ίδιοι που έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, απογοητευμένοι από τα αλλεπάλληλα λάθη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ και τη στροφή την οποία θέλει να κάνει το συγκεκριμένο κόμμα και οι οποίοι στηρίζουν το ΕΛΑΜ, διότι πιστεύουν στις αρχές, στις αξίες και στους σκοπούς, που εκπροσωπεί το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.

Στο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζουμε, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται εκτός από τον ΔΗΣΥ και από την αριστερά και από το ΔΗΚΟ, από τον ευρύτερα κεντρώο χώρο και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, πίστεψαν σε ένα κόμμα, στην συνέχεια απογοητεύτηκαν από τη λειτουργία του δικού τους κόμματος, νιώθουν ότι βρίσκονται πιο κοντά με το ΕΛΑΜ και αποφασίζουν να πορευτούν μαζί μας. Για μένα αυτό το πράγμα, είναι η ουσία της πολιτικής.

«Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»

EΡ: Τι απαντάτε στον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος δήλωσε πως το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ έχουν άψογη συνεργασία στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής;

AΠ: Κάποιες φορές, διερωτώμαι εάν πριν μιλήσουν-ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί- σκέφτονται τα πράγματα τα οποία εκστομίζουν. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία. Κάνει λοιπόν μαθήματα στο ΕΛΑΜ για συνεργασία με το ΑΚΕΛ; Προφανώς και δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΚΕΛ. Προφανώς και μας χωρίζουν πολλά πράγματα με το ΑΚΕΛ. Όμως ο κ. Παπαδόπουλος και οποιοσδήποτε κ. Παπαδόπουλος, πρέπει να καταλάβουν το εξής: Εάν έχουμε κάτι ενώπιον μας, στο κοινοβούλιο και συμφωνούμε με το ΑΚΕΛ, ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα το ψηφίσουμε, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι για το καλό της κοινωνίας. Δεν κρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας, να ψηφίσουμε, με βάση την κομματική του προέλευση, ή αν θέλετε, υπό στενό κομματικό πρίσμα. Δηλαδή, με παρωπίδες. Αυτή, είναι η διαφορά μας, όχι μόνο με το ΔΗΚΟ, αλλά και με πολλά άλλα κόμματα. Αν θεωρούμε, ότι ήρθε κάτι από το ΑΚΕΛ-και το έχουμε πράξει- και το θεωρούμε ότι είναι σωστό, διότι προστατεύει τους πολίτες, βελτιώνει τις συνθήκες, ή θα κάνει τη διαφορά, ανάλογα σε ποιον τομέα αναφερόμαστε, θα το ψηφίσουμε. Δεν σημαίνει όμως, ότι εμείς πορευόμαστε ή ταυτιζόμαστε με το ΑΚΕΛ.

Αναφέρθηκε στις τράπεζες, ο κ. Παπαδόπουλος. Έχω την εντύπωση, ότι θα έπρεπε να κάνουν την αυτοκριτική τους. Βλέπω, ότι δεν το έχουν κάνει. Οι αποφάσεις τους για τις τράπεζες, τουλάχιστον το ΔΗΚΟ και ο ΔΗΣΥ, από το 2018, έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, στο να χάσουν τις περιουσίες τους. Χωρίς δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, με μια αλαζονική πολιτική, εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων και για να ξεχωρίσουμε τη θέση μας από το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, δεν είναι εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το ΕΛΑΜ, δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε, μέσα από την επιχείρησή του και τη νόμιμη εργασία του, μπορεί να δημιουργήσει πλούτο. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις τράπεζες, διότι υπάρχουν λόγοι. Και ποιοι είναι αυτοί; Η κρίση, την οποία βιώσαμε που σε μεγάλο βαθμό οδήγησε τη χώρα μας, σε οικονομική κατάρρευση, βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό, δεν θα πω αποκλειστικά, σε μια τραπεζική κρίση. Αν λοιπόν, οι πολίτες, πλήρωσαν αυτή την τραπεζική κρίση, ζητούμε σήμερα από τους τραπεζικούς οργανισμούς, που είναι σε μια διαφορετική κατάσταση, που παρουσιάζουν κέρδη κάθε χρόνο, να έρθουν με τη σειρά τους, να δώσουν πίσω στην κοινωνία, κάποια οφέλη.

EΡ: Σας ενδιαφέρει η προεδρία της βουλής;

ΑΠ: Μιλώντας κομματικά και όχι προσωπικά, ναι, μας ενδιαφέρει.

ΕΡ: Θα στηρίζατε την Αννίτα Δημητρίου, για την προεδρία της βουλής;

ΑΠ: Όχι.

EΡ: To ΕΛΑΜ παραμένει ως ένα αντισυστημικό κόμμα;

AΠ: Το ΕΛΑΜ, ξεκίνησε και έχει, αν θέλετε, μια ανοδική πορεία. Είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, κατάφερε να έχει αύξηση των ποσοστών του. Αυτό, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το ΕΛΑΜ, μεγαλώνει, όσο περνούν τα χρόνια. Το ΕΛΑΜ είναι αντισυστημικό και συγκρούστηκε αν θέλετε, με το σύστημα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Σε αυτά, τα οποία το ΕΛΑΜ έχει ως αρχή, δεν τα διαπραγματεύεται, ούτε τα παραχωρεί, ούτε τα αλλάζει, ούτε έχουμε αλλάξει τη θέση μας, στο μεταναστευτικό, στο κυπριακό, στα θέματα της woke ατζέντας, στα θέματα της προστασίας των πολιτών.

Λειτουργούμε στα πλαίσια της πολιτικής, στα νόμιμα πλαίσια που θέτει η δημοκρατία και εννοείται ότι αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, με άλλα κόμματα εντός της βουλής, για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, για να έχουμε πλειοψηφία εντός του κοινοβουλίου και να περάσουμε μια πρόταση νόμου, ή ένα νομοσχέδιο, το οποίο εμείς θεωρούμε σωστό, θα το πράξουμε. Εμείς, θεωρούμε ότι δεν έχουμε χαριστεί κάπου. Αντίθετα, όταν οι άλλοι, θα περάσουν τις πιέσεις που πέρασε το ΕΛΑΜ και που κατά καιρούς περνά και θα αντέξουν τις πιέσεις και δεν θα υποκύψουν στο σύστημα, τότε να μας κάνουν μαθήματα. Δεν έχουμε «πουλήσει» κανένα, ο οποίος μας έχει δείξει εμπιστοσύνη και μας έχει στηρίξει με την ψήφο του, σε οτιδήποτε εμείς, είχαμε πει ότι θα το κάνουμε και δεν το κάναμε. Το ΕΛΑΜ, είναι δίπλα στην κοινωνία. Πρακτικά και όχι θεωρητικά. Το ΕΛΑΜ, δεν έχει αλλάξει στρατηγική, σε αυτά που πιστεύει και πρεσβεύει. Αν κάποιοι επιθυμούν να κάτσουμε στη γωνιά και να μην μιλάμε-διότι ίσως αυτός να είναι ο στόχος τους- να γνωρίζουν ότι αυτό, δεν πρόκειται να γίνει.

«Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ασχολήθηκε επιλεκτικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς»

ΕΡ: Με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη υπήρξαν στιγμές έντονης αντιπαράθεσης. Είχατε πει κάποια στιγμή ότι ο κ. Μιχαηλίδης με βάση την εμμονή, τη διαίσθηση και με τη φαντασία του έβλεπε σκάνδαλα παντού, αλλά δεν απολογήθηκε ποτέ, για λανθασμένα συμπεράσματα. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε πει για το ΕΛΑΜ ότι ενίοτε, είναι δεκανίκι της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ.

ΑΠ: Όταν εισήλθαμε εντός του κοινοβουλίου, το 2016, είχαμε μια πολύ καλή άποψη για τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πιστεύαμε, ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει βάλει σαν στόχο του, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και για αυτό, όχι απλά τον βλέπαμε με καλό μάτι, αλλά όπου μπορούσαμε και ήταν δυνατό, παρείχαμε και τη δική μας στήριξη. Στην πορεία διαπιστώσαμε, ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ασχολείτο επιλεκτικά, με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αφήνοντας πίσω ίσως σκάνδαλα, πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας, παρουσιάζοντας προς στο κοινό κάποια συγκεκριμένα πράγματα και από αυτά τα οποία μας παρουσιάστηκαν, λίγα κατέληξαν στη δικαιοσύνη και αυτά που κατέληξαν, δεν κατέληξαν σε ενόχους.

ΕΡ: Αυτό, όμως, ήταν ευθύνη του κ. Μιχαηλίδη;

ΑΠ: Υπάρχει μερίδιο ευθύνης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, γιατί όταν κατηγορείς κάποιον για διαφθορά, πρέπει να το αποδείξεις, Δεν μπορεί να υπάρχει αυθαίρετος ισχυρισμός, χωρίς στοιχεία. Είχαμε δει κάποια σκάνδαλα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και κατέληξαν σε ενόχους. Αυτά όμως τα σκάνδαλα που κατέληξαν σε καταδίκες, δεν είχαν σχέση με τον κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αυτά, τα οποία κατήγγειλε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έχουν καταλήξει τα πλείστα στο ανάποδο αποτέλεσμα. Στην αθώωση δηλαδή των ανθρώπων, οι οποίοι εμπλέκονταν και στο τέλος ζητούν και δημόσια τη δική του απολογία και ακόμα χειρότερα, σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάστηκε να πληρώσει πρόστιμο, η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, όπως και ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, να δημιουργήσει κόμμα και να παρουσιάσει τις θέσεις του στον κόσμο και ο κόσμος θα επιλέξει, εάν ο κ. Μιχαηλίδης θα είναι στην επόμενη βουλή, για να δούμε εάν θα υλοποιήσει αυτά που σήμερα, υπόσχεται.

Εμάς, μας έκανε εντύπωση όμως-και από εκεί, άρχισε η δημόσια κόντρα- το εξής γεγονός: Στην πρώτη μέρα παρουσίασης του κόμματός του, προέβης σε μια τοποθέτηση, όπου αναφέρθηκε στα πολλά σκάνδαλα που απασχολούν την Κύπρο, στη διαφθορά, στο πολιτικό σύστημα, που συμμετέχει στη διαφθορά και ξαφνικά στο τέλος της τοποθέτησης, αποφασίζει να επιτεθεί, μόνο στο ΕΛΑΜ. Αυτό, μας παραξένεψε. Αναφέρθηκε σε ένα πολιτικό κόμμα, που δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα και αποφασίζει να κάνει επίθεση, μόνο στο ΕΛΑΜ.

Τί εύλογες απορίες δημιουργεί, με αυτή του την τοποθέτηση: Έχει σκοπό ο κ. Μιχαηλίδης, να συνεργαστεί με τα κόμματα της διαφθοράς; Γιατί εάν έχει αυτό τον σκοπό στο πίσω μέρος του μυαλού του, επειδή βασικός του στόχος είναι η προεδρία του κράτους, είναι καλό, να το ξεκαθαρίσει. Αν είναι διεφθαρμένοι, γιατί αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για συνεργασία μαζί τους; Επαναλαμβάνω: Είναι η δική του θέση, ότι τα συγκεκριμένα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Κατηγόρησε ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό σύστημα, ότι τον καταδίωκε. Μα το πολιτικό σύστημα, φαίνεται ότι τον ευνόησε. Η τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, ήταν προϊόν, κομματικών συναλλαγών και μιλάμε για την πιο ακριβοπληρωμένη θέση του δημοσίου. Η τοποθέτησή του λοιπόν στη συγκεκριμένη θέση, δεν μπορεί να έγινε χωρίς εξασφαλίσεις και δεν μπορεί να έγινε, χωρίς να έχει υποσχεθεί, εξυπηρετήσεις. Το ίδιο πράγμα, λέει σήμερα ο κ. Μιχαηλίδης για τον φορέα της Πρώτης Κυρίας. Αν για έναν φορέα, στον οποίο η Πρώτη Κυρία συμμετέχει λόγω νομοθεσίας και όχι από επιλογή, αφήνει να εννοηθεί ότι έβαζαν χρήματα για να ευνοηθούν, μπορεί κάποιος να πιστέψει, ότι αυτοί που τοποθέτησαν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του έδωσαν τον συγκεκριμένο μισθό, είχαν απαιτήσεις από τον κ. Μιχαηλίδη.

ΕΡ: Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, ο Φειδίας Παναγιώτου και το κόμμα του, να εισέλθουν στη βουλή;

ΑΠ: Όχι, δεν με προβληματίζει, υπό την εξής έννοια. Ο καθένας, μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα. Είναι οι πολίτες που θα αποφασίσουν, ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στο επόμενο κοινοβούλιο. Επομένως, για εμάς, δεν έχει σημασία η ονομασία του κόμματος. Για εμάς, έχουν σημασία οι θέσεις και οι πράξεις του κάθε κόμματος. Εμείς λοιπόν, θα κρίνουμε είτε θετικά είτε αρνητικά, τις κινήσεις του κόμματος και όχι αν κάποιος αποφάσισε να δημιουργήσει έναν πολιτικό χώρο και την επιδίωξή του, να εισέλθει στο κοινοβούλιο. Για εμάς, ο Φειδίας δεν ευθύνεται για τα πολλά σκάνδαλα και για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, στον τόπο. Διαφωνώ όμως με τον Φειδία, σε σειρά πράξεων του και κυρίως στο θέμα του κυπριακού, στο πως το έχει παρουσιάσει, όπως και με τη συνέντευξη του κατοχικού ηγέτη. Εδώ όμως, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση: Όταν το ΕΛΑΜ διαφώνησε με τον Φειδία για τη συνέντευξή του, με τον κατοχικό ηγέτη, το ΕΛΑΜ, το έπραξε από τη θέση που έχει και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα και όχι επειδή είναι ο Φειδίας. Δηλαδή, εμείς, το ίδιο πράγμα είπαμε και όταν ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, κατά καιρούς κάνουν συναντήσεις στα κατεχόμενα και λένε ότι «συναντιόμαστε με κόμμα», δεν μπορεί να υπάρχει κόμμα στα κατεχόμενα. Ένα παράνομο κράτος, δεν έχει νόμιμους θεσμούς. Είναι όλα παράνομα. Αυτό, που δεν μπορούσα να καταλάβω τότε, ήταν η κριτική των συγκεκριμένων κομμάτων, προς τον Φειδία. Υπάρχει υποκρισία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τα διευκρινίζω, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή, που πολύ εύκολα παρερμηνεύονται τοποθετήσεις, ή δεν εξηγούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην κοινωνία. Εμείς, δεν θέλουμε να υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Θέλουμε να δίνουμε ξεκάθαρη εικόνα, το τι πιστεύουμε, διότι το ΕΛΑΜ, είναι κόμμα αρχών και αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ψήφος προς το ΕΛΑΜ, δεν είναι απλά μια ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι μια ιδεολογική ψήφος, για την εφαρμογή, συγκεκριμένων πολιτικών.