Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν από 11/01:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «People we meet on vacation», το «Me before you», το «Madagascar », το «The great flood » και το «Evil influencer: The Jodi Hildebrantdt story» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «HIS & HERS», το «Run away», το «stranger things», το «Emily in Paris» και το «Good doctor»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «People we meet on vacation» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:



Η Πόπι θέλει να εξερευνήσει τον κόσμο και ο Άλεξ προτιμά να μένει σπίτι με ένα καλό βιβλίο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι οι καλύτερες φίλες. Ζουν μακριά η μία από την άλλη, αλλά εδώ και μια δεκαετία έχουν περάσει μαζί μια εβδομάδα καλοκαιρινών διακοπών.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 6,9/10 από 9,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά «HIS & HERS» κρατά τα σκήπτρα και αποτελεί την αγαπημένη του κοινού αυτό το διάστημα.

Τοποθετημένη στην αποπνικτική ζέστη της Ατλάντα, η Άννα ζει σε μια στοιχειωτική απομόνωση, ξεθωριάζοντας από τους φίλους της και την καριέρα της ως δημοσιογράφος. Όταν όμως ακούει για έναν φόνο στη Νταλόνεγκα, την ήσυχη πόλη όπου μεγάλωσε, η Άννα ξαναζωντανεύει, αναλαμβάνοντας την υπόθεση και αναζητώντας απαντήσεις. Ο ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ είναι παράξενα καχύποπτος για την εμπλοκή της, κυνηγώντας την στο στόχαστρο της δικής του έρευνας. Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε ιστορία: η δική του και η δική της, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος λέει πάντα ψέματα.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,/10 από 9,1Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των αγαπημένων ταινιών των Κυπρίων βρίσκονται οι πιο κάτω στο top5:

-People We Meet on Vacation

-Tom & Jerry

-Bad Boys: Ride or Die

-Kung Fu Panda 4

-Ordinary Angels

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, όλες οι ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους. Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται οι εξής:

HIS & HERS

Run Away

Alpha Males

Emily in Paris

Stranger Things

Βαθμολογίες στο IMDB και trailer:

Ταινίες:

Tom & Jerry

Βαθμολογία: 5,3/10 από 43K χρήστες που ψήφισαν

Trailer:

Bad Boys: Ride or Die

Βαθμολογία: 6,5/10 από 110Κ χρήστες

Trailer:

Kung Fu Panda 4

Βαθμολογία: 6,3/10 από 78K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Trailer:

Ordinary Angels

Βαθμολογία: 7,4/10 από 19K χρήστες

Trailer:

Σειρές

Run Away

Βαθμολογία: 7/10 από 12K χρήστες

Trailer:

Alpha Males

Βαθμολογία: 7,7/10 από 12K χρήστες που ψήφισαν έως τώρα

Trailer:

Emily in Paris

Βαθμολογία: 6,8/10 από 139K χρήστες

Trailer:

Stranger Things

Βαθμολογία: 8,6/10 από 1,6M χρήστες

Trailer: