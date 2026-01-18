Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

Φόνος στην Πάφο: Νεκρός 41χρονος μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη 30χρονος
Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix.
Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «People we meet on vacation», το «Me before you», το «Madagascar », το «The great flood » και το «Evil influencer: The Jodi Hildebrantdt story» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «HIS & HERS», το «Run away», το «stranger things», το «Emily in Paris» και το «Good doctor»
Η ταινία «People we meet on vacation» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:
Η Πόπι θέλει να εξερευνήσει τον κόσμο και ο Άλεξ προτιμά να μένει σπίτι με ένα καλό βιβλίο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι οι καλύτερες φίλες. Ζουν μακριά η μία από την άλλη, αλλά εδώ και μια δεκαετία έχουν περάσει μαζί μια εβδομάδα καλοκαιρινών διακοπών.
Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 6,9/10 από 9,5Κ χρήστες που ψήφισαν.
Δείτε το trailer:
Η σειρά «HIS & HERS» κρατά τα σκήπτρα και αποτελεί την αγαπημένη του κοινού αυτό το διάστημα.
Τοποθετημένη στην αποπνικτική ζέστη της Ατλάντα, η Άννα ζει σε μια στοιχειωτική απομόνωση, ξεθωριάζοντας από τους φίλους της και την καριέρα της ως δημοσιογράφος. Όταν όμως ακούει για έναν φόνο στη Νταλόνεγκα, την ήσυχη πόλη όπου μεγάλωσε, η Άννα ξαναζωντανεύει, αναλαμβάνοντας την υπόθεση και αναζητώντας απαντήσεις. Ο ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ είναι παράξενα καχύποπτος για την εμπλοκή της, κυνηγώντας την στο στόχαστρο της δικής του έρευνας. Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε ιστορία: η δική του και η δική της, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος λέει πάντα ψέματα.
Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,/10 από 9,1Κ χρήστες που ψήφισαν.
Δείτε το trailer:
Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των αγαπημένων ταινιών των Κυπρίων βρίσκονται οι πιο κάτω στο top5:
-People We Meet on Vacation
-Tom & Jerry
-Bad Boys: Ride or Die
-Kung Fu Panda 4
-Ordinary Angels
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, όλες οι ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους. Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές
HIS & HERS
Run Away
Alpha Males
Emily in Paris
Stranger Things
Ταινίες:
Tom & Jerry
Βαθμολογία: 5,3/10 από 43K χρήστες που ψήφισαν
Trailer:
Bad Boys: Ride or Die
Βαθμολογία: 6,5/10 από 110Κ χρήστες
Trailer:
Kung Fu Panda 4
Βαθμολογία: 6,3/10 από 78K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής
Trailer:
Ordinary Angels
Βαθμολογία: 7,4/10 από 19K χρήστες
Trailer:
Run Away
Βαθμολογία: 7/10 από 12K χρήστες
Trailer:
Alpha Males
Βαθμολογία: 7,7/10 από 12K χρήστες που ψήφισαν έως τώρα
Trailer:
Emily in Paris
Βαθμολογία: 6,8/10 από 139K χρήστες
Trailer:
Stranger Things
Βαθμολογία: 8,6/10 από 1,6M χρήστες
Trailer:
