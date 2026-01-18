Ecommbx
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 18.01.2026 - 07:21
Σου αρέσουν οι ταινίες και οι σειρές; Το Netflix έχει και πάλι νέες προσθήκες για να ικανοποιήσει κάθε γούστο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν από 11/01:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «People we meet on vacation», το «Me before you», το «Madagascar », το «The great flood » και το «Evil influencer: The Jodi Hildebrantdt story» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «HIS & HERS», το «Run away», το «stranger things», το «Emily in Paris» και το «Good doctor»

Δείτε την κατάταξη:

 

 

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «People we meet on vacation» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:


Η Πόπι θέλει να εξερευνήσει τον κόσμο και ο Άλεξ προτιμά να μένει σπίτι με ένα καλό βιβλίο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι οι καλύτερες φίλες. Ζουν μακριά η μία από την άλλη, αλλά εδώ και μια δεκαετία έχουν περάσει μαζί μια εβδομάδα καλοκαιρινών διακοπών.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 6,9/10 από 9,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

 

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά «HIS & HERS» κρατά τα σκήπτρα και αποτελεί την αγαπημένη του κοινού αυτό το διάστημα.

Τοποθετημένη στην αποπνικτική ζέστη της Ατλάντα, η Άννα ζει σε μια στοιχειωτική απομόνωση, ξεθωριάζοντας από τους φίλους της και την καριέρα της ως δημοσιογράφος. Όταν όμως ακούει για έναν φόνο στη Νταλόνεγκα, την ήσυχη πόλη όπου μεγάλωσε, η Άννα ξαναζωντανεύει, αναλαμβάνοντας την υπόθεση και αναζητώντας απαντήσεις. Ο ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ είναι παράξενα καχύποπτος για την εμπλοκή της, κυνηγώντας την στο στόχαστρο της δικής του έρευνας. Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε ιστορία: η δική του και η δική της, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος λέει πάντα ψέματα.

 

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,/10 από 9,1Κ χρήστες που ψήφισαν.

 

Δείτε το trailer:   

 

 

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των αγαπημένων ταινιών των Κυπρίων βρίσκονται οι πιο κάτω στο top5:

-People We Meet on Vacation            

-Tom & Jerry    

-Bad Boys: Ride or Die            

-Kung Fu Panda 4       

-Ordinary Angels

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, όλες οι ταινίες βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους. Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

 

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται οι εξής:

 

HIS & HERS    

Run Away

Alpha Males   

Emily in Paris

Stranger Things

 

Βαθμολογίες στο IMDB και trailer:

 

Ταινίες:

Tom & Jerry

Βαθμολογία: 5,3/10 από 43K χρήστες που ψήφισαν

 

Trailer:

 

Bad Boys: Ride or Die

Βαθμολογία: 6,5/10 από 110Κ χρήστες

 

Trailer:

 

               

Kung Fu Panda 4

Βαθμολογία: 6,3/10 από 78K χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

 

Trailer:

               

 

Ordinary Angels

Βαθμολογία: 7,4/10 από 19K χρήστες

 

Trailer:

 

 

Σειρές

 

Run Away

Βαθμολογία: 7/10 από 12K χρήστες

 

Trailer:

 

Alpha Males

Βαθμολογία: 7,7/10 από 12K χρήστες που ψήφισαν έως τώρα

 

Trailer:

 

 

Emily in Paris

Βαθμολογία: 6,8/10 από 139K χρήστες

 

Trailer:

 

 

Stranger Things

Βαθμολογία: 8,6/10 από 1,6M χρήστες

 

Trailer:

 

 

 

Φόνος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πάφο.

