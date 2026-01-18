Ecommbx
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

 18.01.2026 - 15:15
Υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 40χρονο, διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 33χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τον νυν σύντροφο της πρώην του - Μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας το θύμα

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, γύρω στις 7.15π.μ. σήμερα από 46χρονη κάτοικο Λάρνακας. Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ η 46χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμά της με τον 40χρονο, εισήλθε από την μπαλκονόπορτα 33χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και κτύπησε τον 40χρονο.

Ακολούθως ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος, όπου εφοδιάστηκε με μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου στην Τερσεφάνου - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 33χρονος επιτέθηκε και στην 46χρονη, εκφράζοντας απειλές για τη ζωή της. Η 46χρονη κατάφερε να ξεφύγει και καταδιωκόμενη από τον φερόμενο δράστη έφτασε μέχρι το χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο 40χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Εναντίον του 33χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου διερευνά την υπόθεση.

