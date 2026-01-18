Απόπειρα φόνου: Άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τον νυν σύντροφο της πρώην του - Μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας το θύμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 07:00 το πρωί διαπράχθηκε απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου, με θύμα 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 40χρονο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της απόπειρας φόνου είναι ο πρώην σύζυγος της νυν συμβίας του 34χρονου θύματος και πίσω από την απόπειρα φόνου φαίνεται να κρύβονται προσωπικές αντιζηλίες.

Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται από τις Αρχές.