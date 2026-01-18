Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τον νυν σύντροφο της πρώην του - Μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας το θύμα

 18.01.2026 - 09:48
Απόπειρα φόνου: Άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τον νυν σύντροφο της πρώην του - Μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας το θύμα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα της απόπειρας φόνου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Τερσεφάνου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Aπόπειρα φόνου τα ξημερώματα - Κρίσιμα 34χρονος που δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 07:00 το πρωί διαπράχθηκε απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου, με θύμα 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 40χρονο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της απόπειρας φόνου είναι ο πρώην σύζυγος της νυν συμβίας του 34χρονου θύματος και πίσω από την απόπειρα φόνου φαίνεται να κρύβονται προσωπικές αντιζηλίες. 

Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται από τις Αρχές. 

 

 

