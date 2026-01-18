Aπόπειρα φόνου τα ξημερώματα - Κρίσιμα 34χρονος που δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε οικία, όταν ένα πρόσωπο, μαχαίρωσε 34χρονο.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.