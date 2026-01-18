Aπόπειρα φόνου τα ξημερώματα - Κρίσιμα 34χρονος που δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι

Πήγαν να βρουν τον 41χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους - Έτσι έγινε το άγριο φονικό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα 41χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε οικία, όταν ένα πρόσωπο, μαχαίρωσε 34χρονο.
Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
