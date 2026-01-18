«Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις»: Νέες μαρτυρίες για την δολοφονία στην Ελλάδα

Πήγαν να βρουν τον 41χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους - Έτσι έγινε το άγριο φονικό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα 41χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το agrinionews, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται να ακολούθησε με το δικό του όχημα.
Στο σημείο αυτό φέρεται ο 44χρονος να αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».
«Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»
Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε σε τοπικά Μέσα, ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.
«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις