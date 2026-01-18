«Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις»: Νέες μαρτυρίες για την δολοφονία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το agrinionews, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται να ακολούθησε με το δικό του όχημα.

Στο σημείο αυτό φέρεται ο 44χρονος να αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

«Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε σε τοπικά Μέσα, ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε για να στηρίξει την οικογένειά του, με μία μάνα και έναν αδερφό που τον είχαν ανάγκη. «Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάνε», λένε φίλοι και συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια.









Το χρονικό της τραγωδίας

στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.



Δείτε το όχημα του θύματος, το οποίο οι Αρχές απομάκρυναν από το σημείο:



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχεστο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησεΑπό τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα