ΠΑΡΑ-THEMA

«Ο Γάρος της ημέρας»: «Μπλόκαρε» με το παρκάρισμά του θέση αναπήρων - «Αν άφηνα το όχημά μου εκεί θα τον απέκλεια»

 18.01.2026 - 09:09
Έντονη αγανάκτηση για άλλη μια φορά προκαλεί η επιλογή συμπολίτη μας να «μπλοκάρει» ένα πάρκινγκ που προορίζεται για άτομα με αναπηρία.

Όπως σημειώνει πολίτης στο γκρουπ «γάρος της ημέρας» το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα από το Δημαρχείο Στροβόλου. 

«Δυστυχώς ζουν ανάμεσα μας. Σήμερα, δίπλα από το Δημαρχείο Στροβόλου.

Στο αυτοκίνητο είχα ένα μωρό με αναπηρία. Παρόλο που έχω μπλε κάρτα και δικαιούμαι να χρησιμοποιώ τον συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, αυτό ήταν αδύνατο.

Δεν μπορουσα να παρκάρω. Αν άφηνα το αυτοκίνητο εκει ,θα απέκλεια τον ιδιοκτήτη του μαυρου αυτοκινήτου. (πραγματικά προσπαθω ακόμα να καταλάβω πως το σκέφτηκε)

Για άλλη μια φορά, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μένουν μόνο στα χαρτιά’’.

 

