Όλα μπαίνουν ξαφνικά σε σειρά: Το ένα και μοναδικό ζώδιο που κυριαρχεί τις επόμενες ημέρες

Πρόκειται για ένα ζώδιο που αγαπά τη σταθερότητα, τους ήπιους ρυθμούς και τις αλλαγές που έρχονται αργά και μεθοδικά. Γι’ αυτό και ο παλμός αυτής της περιόδου μοιάζει σχεδόν αφύσικος. Αντί για έναν ήσυχο χειμώνα με μικρές απολαύσεις και ξεκούραση, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο με προθεσμίες, συναντήσεις, αποφάσεις και γεγονότα που διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς παύση.

Οι αστρολογικές συνθήκες ωθούν αυτό το ζώδιο να προσαρμοστεί γρήγορα σε αλλαγές που δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως. Από τη μία πλευρά, αυτό λειτουργεί ευεργετικά. Υποθέσεις που είχαν «παγώσει» ξεμπλοκάρουν, σχέδια προχωρούν, ευκαιρίες εμφανίζονται εκεί που δεν υπήρχαν. Από την άλλη, η ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει ένταση και αποπροσανατολισμό, ειδικά όταν όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Το ζώδιο που βλέπει τα πάντα να μπαίνουν σε σειρά

Και όμως, το ζώδιο που βιώνει αυτή την επιτάχυνση δεν είναι άλλο από τον Ταύρο. Αν και είναι γνωστός για την ανάγκη του για ηρεμία και ρουτίνα, ο Ιανουάριος του επιφυλάσσει έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό. Η παρουσία του Ήλιου και του Άρη στον Αιγόκερω του δίνει ώθηση και ενέργεια, ενώ μετά τις 15 του μήνα η επιρροή αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη. Η σύνοδος του Άρη με τον Ερμή φέρνει ταχύτητα, έντονη επικοινωνία και γρήγορες αποφάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν μπορεί να περιμένει.

Μέσα σε λίγες ημέρες μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο έργο, να ολοκληρωθεί ένας σημαντικός στόχος, να κλειστούν καθοριστικά ραντεβού ή να επισημοποιηθεί μια δουλειά ή μια σχέση. Παράλληλα, η επιρροή του Ουρανού στον Ταύρο προσθέτει το στοιχείο του απροσδόκητου, δοκιμάζοντας την αντοχή και την προσαρμοστικότητά του.

Η συμβουλή για αυτή την περίοδο είναι να ακολουθήσει τη ροή των γεγονότων, χωρίς όμως να παρασυρθεί από την υπερδιέγερση. Η ένταση στην επικοινωνία και οι σκέψεις που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα χρειάζονται ηρεμία και επαναφορά στην ισορροπία.

Ευτυχώς, ο Κρόνος λειτουργεί ως σταθεροποιητική δύναμη. Από τη θέση του στους Ιχθύες, βοηθά τον Ταύρο να παραμείνει προσγειωμένος και να βρει ρυθμό μέσα στο χάος. Παρότι ο Ιανουάριος τρέχει, οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα έχουν τη δυνατότητα να είναι ώριμες και ανθεκτικές στον χρόνο.

Πηγή: Bovary.gr