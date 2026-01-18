Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 13χρονο που κολυμπούσε - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 13χρονο που κολυμπούσε - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

 18.01.2026 - 15:39
Αυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 13χρονο που κολυμπούσε - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Ένας έφηβος τραυματίστηκε σήμερα από έναν καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ στην Αυστραλία και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο καρχαρίας δάγκωσε το αγόρι, ηλικίας περίπου 13 ετών, το απόγευμα τοπική ώρα, στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Τα τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοικτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ, στο ανατολικό Σίδνεϊ, ανέφερε η αστυνομία.


Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισε η αστυνομία.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
Θλίψη σε χωριό της Λευκωσίας: Πέθανε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφία
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές
Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»
Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Marseaux: Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, όταν άκουσα το κομμάτι μου ανατρίχιασα

 18.01.2026 - 15:32
Επόμενο άρθρο

Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου κλειδί για τη ρύθμιση του βάρους – Τι «ενεργοποιούν»

 18.01.2026 - 15:50
Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

  •  18.01.2026 - 12:33
ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

  •  18.01.2026 - 12:18
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

  •  18.01.2026 - 12:50
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

  •  18.01.2026 - 15:15
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

  •  18.01.2026 - 16:10
Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

  •  18.01.2026 - 14:43
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

  •  18.01.2026 - 16:28
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

  •  18.01.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα