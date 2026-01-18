Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου κλειδί για τη ρύθμιση του βάρους – Τι «ενεργοποιούν»

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γιούτα παρακολούθησαν ποντίκια που ακολουθούσαν δίαιτα πλούσια σε λιπαρά για οκτώ εβδομάδες. Σε ένα μέρος των ζώων χορηγήθηκε συμπλήρωμα με το βακτήριο Turicibacter, το οποίο απαντάται φυσιολογικά στο ανθρώπινο έντερο. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή διαφορά, καθώς τα ποντίκια που δεν έλαβαν το συμπλήρωμα αύξησαν το σωματικό τους βάρος κατά περίπου 25% στη διάρκεια της μελέτης. Αντίθετα, εκείνα που έλαβαν Turicibacter παρουσίασαν αύξηση βάρους μόλις 10%.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για το ενδεχόμενο αξιοποίησης του συγκεκριμένου βακτηρίου στην πρόληψη της αύξησης βάρους και στους ανθρώπους. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, τα συμπληρώματα Turicibacter δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά, μπορεί να ενισχύσει την παρουσία του βακτηρίου στο έντερο, καθώς οι ίνες λειτουργούν ως «καύσιμο» για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Παράλληλα, παλαιότερη έρευνα είχε διαπιστώσει ότι ο χυμός δαμάσκηνου αύξανε τα επίπεδα Turicibacter στο έντερο παχύσαρκων αρουραίων, πιθανόν λόγω των πολυφαινολικών ενώσεων που περιέχει. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο βακτήριο δεν ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, γεγονός που εξηγεί γιατί άτομα με διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά ενδέχεται να έχουν χαμηλότερα επίπεδά του.

Η επικεφαλής της μελέτης, ανοσολόγος Τζουν Ράουντ από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν απρόσμενα: «Δεν περίμενα ότι ένα μόνο μικρόβιο θα είχε τόσο έντονη επίδραση. Νόμιζα ότι θα χρειαζόταν συνδυασμός τριών ή τεσσάρων». Όπως ανέφερε, η πρώτη εικόνα με τα ποντίκια που παρέμεναν αδύνατα ήταν «εντυπωσιακή».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, έδειξε επίσης ότι τα ποντίκια που λάμβαναν Turicibacter είχαν χαμηλότερα επίπεδα κεραμιδίων στο έντερο. Τα κεραμίδια είναι λιπιδικά μόρια που απορροφώνται στο λεπτό έντερο και έχουν συνδεθεί με τον διαβήτη τύπου 2 και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Συγκεκριμένα, στα ποντίκια που ακολουθούσαν δίαιτα υψηλή σε λιπαρά χωρίς συμπλήρωμα, τα επίπεδα κεραμιδίων έφταναν περίπου τα 300 πικομόρια λιπιδίων ανά χιλιοστόλιτρο, ενώ σε εκείνα που έλαβαν Turicibacter μειώθηκαν στα 200 πικομόρια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η μεταβολή σχετίζεται άμεσα με τη δράση του βακτηρίου.

Η δρ Ράουντ υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα αφορούν πειράματα σε ζώα και δεν είναι ακόμη σαφές αν ισχύουν και για τον άνθρωπο. «Έχουμε δει βελτίωση στην αύξηση βάρους στα ποντίκια, αλλά δεν γνωρίζουμε αν το ίδιο ισχύει στους ανθρώπους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ταυτοποίηση των λιπιδίων που εμπλέκονται θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για μελλοντικές θεραπείες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τροφές που ενισχύουν το Turicibacter θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ισορροπημένη διατροφή. Σε αυτές περιλαμβάνονται το κρεμμύδι, το σκόρδο, η αγκινάρα, τα σπαράγγια, το κακάο, η ινουλίνη, καθώς και τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-9 λιπαρά οξέα, όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, τα αμύγδαλα και τα κάσιους. Αντίθετα, τα κορεσμένα λιπαρά φαίνεται να μειώνουν τα επίπεδα του βακτηρίου στο έντερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το 74% των ενηλίκων στις ΗΠΑ είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με το 43% να κατατάσσεται στην κατηγορία της παχυσαρκίας.

Η διατροφολόγος Φεντερίκα Αμάτι, μιλώντας στη Daily Mail, επισήμανε ότι οι δίαιτες δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση της ποσότητας τροφής. «Το πρόβλημα με την κλασική δίαιτα είναι ότι εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στο να τρώμε λιγότερο και όχι καλύτερα», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική μείωση θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό και να αυξήσει το αίσθημα πείνας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr