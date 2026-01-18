Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

 18.01.2026 - 16:10
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Στην ανάγκη για «σύμπραξη κράτους, δήμων και κοινωνίας των πολιτών, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την 'κρίση' που περνά ο τόπος όσον αφορά την έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος», αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, σε δηλώσεις στη Λάρνακα. Ο Δήμος θα συνδράμει μέσω πληροφόρησης και κοινών εκστρατειών, είπε από την πλευρά του ο Δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας.

Οι δηλώσεις έγινε στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λάρνακα με τον Δήμαρχο της πόλης και την ηγεσία της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, στον απόηχο πρόσφατου εγκληματικού περιστατικού.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε πως μετά το συμβάν απαιτείται η ανάληψη δράσεων με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, όχι μόνο από την Αστυνομία αλλά και από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που θα ληφθούν, ο Υπουργός ανακοίνωσε τη συνεχή παρουσία και ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, ώστε να διενεργούνται συνεχείς περιπολίες σε κρίσιμες περιοχές. Σημείωσε πως η κατάσταση απαιτεί επιμονή και υπομονή, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ως «μάχη» και τονίζοντας πως όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, επεσήμανε πως τέτοια φαινόμενα στιγματίζουν την πρόοδο της πόλης και προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Δήλωσε πως η συνεργασία του Δήμου είναι δεδομένη, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Βύρας τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από το σύνολο της πολιτείας – Κυβέρνηση, Αστυνομία και Δικαστήρια – ζητώντας συγκεκριμένο πλάνο δράσης. «Ο κόσμος έχει κουραστεί να υποσχόμαστε και να μην βλέπει ενέργειες», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο Δήμος θα συνδράμει μέσω πληροφόρησης και κοινών εκστρατειών, ενώ θα παρακολουθεί την κατάσταση αναμένοντας αποτελέσματα.

Για τα επιχειρησιακά δεδομένα μίλησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, ο οποίος σημείωσε πως μέλη της δύναμης προσήλθαν οικειοθελώς εκτός υπηρεσίας για να συνδράμουν στο έργο της Αστυνομίας. Υπογράμμισε πως οι εξετάσεις για το περιστατικό συνεχίζονται, ενώ τα περίπολα βρίσκονται στους δρόμους, με στόχο την ελαχιστοποίηση της παραμονής προσωπικού εντός του σταθμού πέραν του απολύτως αναγκαίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

