Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

 18.01.2026 - 16:28
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών ελέγχων για εντοπισμό υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, διενήργησε σήμερα η Αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχων, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 31 προσώπων διαφόρων υπηκοοτήτων, τα οποία όπως έχει διαπιστωθεί, παραμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επτά από τους συλληφθέντες έχουν ήδη απελαθεί/επαναπατρισθεί στις χώρες καταγωγής τους, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για απέλαση/επαναπατρισμό και για τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Η αστυνομική επιχείρηση άρχισε στις 6 το πρωί σήμερα και συνεχίστηκε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, σε όλες τις επαρχίες, με τη συμμετοχή μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, καθώς και μελών της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών.

Η στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών αφού κατά το έτος 2025, μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής έχουν επαναπατριστεί 11,742 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, ενώ κατά το 2024, επαναπατρίσθηκαν 10,092 πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, κατά το 2025, αφίχθηκαν στην Κύπρο 2,444 παράτυποι μετανάστες ενώ κατά το 2024, είχαν αφιχθεί 6,109. Κατά το 2022, είχαν αφιχθεί 17,434 παράτυποι μετανάστες.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
Θλίψη σε χωριό της Λευκωσίας: Πέθανε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφία
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές
Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»
Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

 18.01.2026 - 16:18
Επόμενο άρθρο

Ξεχώρισε η εικόνα Παπασταύρου-Πραστίτη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

 18.01.2026 - 17:03
Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

  •  18.01.2026 - 12:33
ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

  •  18.01.2026 - 12:18
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

  •  18.01.2026 - 12:50
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

  •  18.01.2026 - 15:15
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

  •  18.01.2026 - 16:10
Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

  •  18.01.2026 - 14:43
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

  •  18.01.2026 - 16:28
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

  •  18.01.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα