Μητροπολίτης Λεμεσού: «Μικρός έριχνα πέτρες στη Μητρόπολη και τώρα κτίζω»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητροπολίτης Λεμεσού: «Μικρός έριχνα πέτρες στη Μητρόπολη και τώρα κτίζω»

 18.01.2026 - 17:45
Μητροπολίτης Λεμεσού: «Μικρός έριχνα πέτρες στη Μητρόπολη και τώρα κτίζω»

Τις ευχές επισήμων, κλήρου και λαού δέχεται σήμερα, Κυριακή, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος άγει την ονομαστική του εορτή. Στο γεύμα που παρέθεσε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Μητροπολίτης Λεμεσού μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και το περιστατικό όπου έριχνε πέτρες στη Μητρόπολη, ενώ σήμερα, από τη θέση που κατέχει, όπως είπε, πρέπει συνέχεια να κτίζει.

Το πρωί τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου και συλειτουργούντων του Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιου, του Επισκόπου Λήδρας Επιφάνειου, του Επισκόπου Αμαθούντος Νικόλαου και του Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφύριου.

Τον Μητροπολίτη Λεμεσού επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία του ευχήθηκε χρόνια πολλά και αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί, σημειώνοντας ότι στις μέρες μας «χρειαζόμαστε ευλογία και φώτιση».

Το μεσημέρι, η Μητρόπολη Λεμεσού παρέθεσε γεύμα στο οποίο, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, οι οποίοι υπογράμμισαν το έργο του Μητροπολίτη Λεμεσού.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενος, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος ανέφερε πως η αίθουσα εκδηλώσεων της Μητρόπολης φέρνει παιδικές θύμησες αφού, σαν μαθητής γυμνασίου, ήρθε για πρώτη φορά να  εξομολογηθεί, κάτι που αποτέλεσε αφορμή για να ενταχθεί στην εκκλησία. Όπως είπε, αγχωμένος για την πρώτη του εξομολόγηση, είχε γράψει σε ένα τετράδιο τις αμαρτίες του με λεπτομέρειες και διάβαζε για αρκετά λεπτά, όταν ο πάτερ Μάρκος του ζήτησε να συντομεύσει. «Δεν ξέρω αν εγώ ήμουν η αιτία, αλλά το ίδιο βράδυ, ο πάτερ Μάρκος εκοιμήθη», συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού.

Αναφέρθηκε ακόμη στην περίοδο του εκκλησιαστικού πραξικοπήματος, όταν ο ίδιος βρέθηκε να ρίχνει πέτρες, μαζί με τους Μακαριακούς, κατά της Μητρόπολης, αλλά για διαφορετικό λόγο. Όπως εξήγησε, είχε θυμώσει με τον Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο, ο οποίος συμφώνησε με τη μητέρα του να μη γίνει καλόγερος αν δεν τελειώσει το σχολείο. «Έριξα ένα σωρό πέτρες στη Μητρόπολη και λέω ο Θεός με τιμώρησε γιατί από την ημέρα που ήρθα εδώ (ως Μητροπολίτης) όλο κτίζω και κτίζω και δεν τελειώνω», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρει κανείς πώς ο Θεός μέριμνα για τον κάθε άνθρωπο», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτός που σου φαίνεται ελάχιστος σήμερα και ανάξιος λόγου, δεν ξέρεις εσύ τι μέλλει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο να επιτελέσει».

Γι' αυτό, τόνισε, δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο και «ευχαριστούμε τον Θεό για την ευεργεσία του, για την αγάπη του, για τα πλούσια ελέη του, για την ανοχή του και που μας έχει διακόνους και εργάτες στον αμπελώνα του».

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού δέχεται από τις 15:30 μέχρι τις 20:00 τις ευχές του κλήρου, ενώ σύμφωνα με τη Μητρόπολη Λεμεσού, αναμένεται ότι θα τον επισκεφθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Αντί δώρων, ο Μητροπολίτης Λεμεσού παρακαλεί όσους επιθυμούν να εισφέρουν στο γεύμα των απόρων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, στα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού ή στον τραπεζικό λογαριασμό: Eurobank: 241 01 180 62 001.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 48χρονος και ακόμη δύο - Ελεύθερος ο ένας - Ήταν τυχαία στο διαμέρισμα

 18.01.2026 - 17:25
Ζορίστηκε η Ομόνοια κόντρα στην αξιόμαχη Ανόρθωση, αλλά πήρε το τρίποντο και ξέφυγε από την Πάφο!

 18.01.2026 - 17:56
