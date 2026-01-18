Συρία: Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν Αλ Σάραα και Κούρδοι

Παράλληλα, όλες οι δυνάμεις των SDF θα αποσυρθούν ανατολικά από τον Ευφράτη.

Η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση όλων των δυνάμεων των SDF στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας. Όλα τα συνοριακά περάσματα και τα πεδία φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή θα παραδοθούν στη συριακή κυβέρνηση.



Επιπλέον, η κυβέρνηση θα αναλάβει άμεσα και πλήρως τον στρατιωτικό και διοικητικό έλεγχο των κουρδικών επαρχιών Ντέιρ αλ-Ζορ και Ράκα.

Βάσει της συμφωνίας, οι SDF δεσμεύονται να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους ηγέτες και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) εκτός της χώρας.



Εν τω μεταξύ, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ αλ Σαράα συναντήθηκε σήμερα Κυριακή με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία Τομ Μπαράκ και επέμεινε στην κυριαρχία της Συρίας σε όλη την επικράτειά της.



Ο Αλ-Σαράα «επιβεβαίωσε την ενότητα της Συρίας και την κυριαρχία της σε όλη την επικράτειά της, όπως και τη σημασία του διαλόγου σε αυτό το στάδιο και της ανοικοδόμησης της Συρίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων», διευκρινίζεται σχετική ανακοίνωση.

Χθες Σάββατο, ο Μπαράκ είχε συναντήσει στο Ερμπίλ τον επικεφαλής των SDF.

Σε ανάρτησή του σχετικά με τη σημασία της συμφωνίας με τις SDF, ο Μπάρακ γράφει ότι «ανοίγει το δρόμο για ανανεωμένο διάλογο και συνεργασία προς μια ενωμένη Συρία».



«Δύο μεγάλοι Σύροι ηγέτες, καθοδηγούμενοι από το κοινό όραμα της απελευθέρωσης της χώρας και του λαού τους από την τυραννία, έχουν τώρα ενωθεί για να δημιουργήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους Σύρους. Αυτή η συμφωνία και η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου πρώην αντίπαλοι αγκαλιάζουν τη συνεργασία αντί της διαίρεσης», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα