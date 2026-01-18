Τραγωδία στη Λήμνο: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή

Το limnoslive αναφέρει ότι ο νεαρός είχε βγει για βόλτα με τη μηχανή του μαζί με φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι ο δρόμος δεν οδηγούσε πουθενά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

Ο άλλος νεαρός, εμφανώς σοκαρισμένος και έντρομος, ειδοποίησε άμεσα συγγενικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το Λιμενικό Σώμα, καθώς η περιοχή ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί από στεριά. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Μύρινας, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και μετέφερε τη σορό του στο Νοσοκομείο Λήμνου.

