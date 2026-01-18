Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο: Με τροχό και γροθιές σπάνε τις προθήκες και αρπάζουν τα κοσμήματα

 18.01.2026 - 19:47
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο: Με τροχό και γροθιές σπάνε τις προθήκες και αρπάζουν τα κοσμήματα

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα, την ώρα που το μυστήριο γύρω από την τύχη των κλεμμένων κοσμημάτων παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με την Le Parisien, σε αποσπάσματα από το βίντεο, το οποίο θα προβληθεί στην εκπομπή Sept à Huit, διακρίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό, αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, κατευθύνεται στη συνέχεια προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη, προκειμένου να αφαιρέσουν περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα.

Δείτε βίντεο:

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τα τέσσερα φερόμενα ως μέλη της ομάδας βρίσκονται προφυλακισμένα, ωστόσο τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Κανείς δεν γνωρίζει αν βρίσκονται κρυμμένα σε θυρίδα στο εξωτερικό, σε κρησφύγετο εντός Γαλλίας ή ακόμη και στον βυθό του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού.

Παράλληλα, η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα» σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Οι ανακριτές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν εάν η ληστεία έγινε κατόπιν παραγγελίας. «Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο πιθανό από οποιοδήποτε άλλο», δήλωσε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αποφεύγουν κάθε προκατάληψη ως προς τα κίνητρα των δραστών.

«Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

