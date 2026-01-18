Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατί ξυπνάμε νωρίτερα όσο μεγαλώνουμε; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση
ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάμε νωρίτερα όσο μεγαλώνουμε; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση

 18.01.2026 - 20:16
Γιατί ξυπνάμε νωρίτερα όσο μεγαλώνουμε; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση

Αν έχετε παρατηρήσει ότι οι παππούδες σας ξυπνούν πριν ακόμη χαράξει, ενώ οι έφηβοι δυσκολεύονται να σηκωθούν ακόμη και με… σειρήνα, δεν κάνετε λάθος. Αυτές οι διαφορές δεν είναι απλώς θέμα «συνηθειών» ή χαρακτήρα. Eίναι βαθιά ριζωμένες στο βιολογικό μας ρολόι. Καθώς το σώμα μας ωριμάζει και περνά από διαφορετικά στάδια ζωής, αλλάζει και ο τρόπος που ξεκουραζόμαστε.

«Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα που αλλάζουν με την ηλικία, δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος· όλα είναι αλληλένδετα», εξηγεί η Cindy Lustig, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μichigan. Ποιοι είναι, όμως, οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις μεταβολές και τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε μερικές ακόμα πολύτιμες ώρες ύπνου;

Τι συμβαίνει σε έναν εγκέφαλο που γερνά;

Όπως και άλλα στοιχεία της υγείας μας, έτσι και ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται λιγότερο στα ερεθίσματα με τα χρόνια.

«Η “καλωδίωση” του εγκεφάλου πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται και δεν ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα όσο καλά θα έπρεπε, λόγω της γήρανσης», εξηγεί ο Δρ. Sairam Parthasarathy, διευθυντής του Center for Sleep and Circadian Sciences στο University of Arizona Health Sciences. Τα ερεθίσματα αυτά -φως, σκοτάδι, γεύματα, κοινωνικές συνήθειες, κίνηση- λειτουργούν ως ερεθίσματα που βοηθούν τον εγκέφαλο να προσανατολιστεί στον 24ωρο κύκλο.

Στους νεότερους, για παράδειγμα, η ώρα του δείπνου υπενθυμίζει ότι η ώρα του ύπνου πλησιάζει. Στους μεγαλύτερους αυτή η σύνδεση συχνά εξασθενεί. «Τα νεύρα που δίνουν στον εγκέφαλο αυτά τα χρονικά σήματα έχουν υποστεί την ίδια φθορά», προσθέτει ο Δρ. Parthasarathy.

Γι’ αυτό οι ηλικιωμένοι κουράζονται νωρίτερα – και, κατ’ επέκταση, ξυπνούν συχνά νωρίς και ήδη ξεκούραστοι.

Ο ρόλος του φωτός και της ποιότητας της όρασης

«Οι αλλαγές στην όραση με την ηλικία μειώνουν την ένταση του φωτός που λαμβάνει ο εγκέφαλος, κάτι που είναι κρίσιμο για τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρολογιού μας», τονίζει η Lustig.

Αυτό είναι ακόμη πιο έντονο σε άτομα με καταρράκτη, μια πάθηση που αφορά περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους άνω των 80. «Όταν υπάρχει η συγκεκριμένη πάθηση, το απογευματινό φως δεν εισέρχεται επαρκώς στα μάτια, άρα ο εγκέφαλος “θεωρεί” ότι ο ήλιος έδυσε νωρίτερα», εξηγεί ο Δρ. Parthasarathy.

Λιγότερο φως σημαίνει ότι η μελατονίνη αρχίζει να εκκρίνεται νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να νυστάζουν και να κοιμούνται πιο νωρίς – και συνεπώς να ξυπνούν πιο νωρίς. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αφαίρεση καταρράκτη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου επειδή επιτρέπει στα φωτεινά σήματα να φτάνουν καλύτερα», σημειώνει η Lustig.

Τι μπορείτε να κάνετε για να κοιμηθείτε καλύτερα 

  • Εκτεθείτε σε έντονο φως το απόγευμα. Ο Δρ. Parthasarathy εξηγεί ότι όσοι δυσκολεύονται με τις πρόωρες αφυπνίσεις ωφελούνται από το φωτεινό περιβάλλον αργά το απόγευμα, αντί να αποφεύγουν τις οθόνες.
  • Επιλογές για περισσότερη έκθεση στο φως: περίπατος πριν τη δύση, διάβασμα σε φωτεινή οθόνη, ισχυρός τεχνητός φωτισμός στο σπίτι, και παρακολούθηση τηλεόρασης σε φωτεινή συσκευή.
  • Στόχος: «Περίπου δύο ώρες φωτεινής έκθεσης και διατήρηση του φωτός μετά τη δύση», σημειώνει ο Parthasarathy, ώστε να καθυστερήσει η παραγωγή μελατονίνης.
  • Αποφύγετε το αλκοόλ πριν τον ύπνο. «Μπορεί να σας νυστάξει, αλλά χαλάει την ποιότητα του ύπνου», τονίζει η Lustig.
  • Ενισχύστε τις καλές συνήθειες, όπως άσκηση για καλύτερη ποιότητα ύπνου και πρωινή έκθεση στο φυσικό φως για ρύθμιση του κιρκάδιου ρολογιού.

Συμπέρασμα 

Τελικά, οι αλλαγές στον ύπνο είναι μέρος της γήρανσης. Κι ενώ κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, καλές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τον τρόπο που κοιμόμαστε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
Θλίψη σε χωριό της Λευκωσίας: Πέθανε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφία
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές
Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»
Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο: Με τροχό και γροθιές σπάνε τις προθήκες και αρπάζουν τα κοσμήματα

 18.01.2026 - 19:47
Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

  •  18.01.2026 - 12:33
ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

  •  18.01.2026 - 12:18
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

  •  18.01.2026 - 12:50
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

  •  18.01.2026 - 15:15
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

  •  18.01.2026 - 16:10
Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

  •  18.01.2026 - 14:43
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

  •  18.01.2026 - 16:28
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

  •  18.01.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα