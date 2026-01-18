Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Εκβίαζε επιχειρηματία ο 48χρονος - Το κύκλωμα προστασίας και ο ξυλοδαρμός ένα 24ωρο πριν

Τι κρύβεται όμως πίσω από την αιματηρή συμπλοκή; Κύκλωμα παροχής προστασίας με αρχηγό σεσημασμένο 48χρονο Ελληνοκύπριο, αραβικής καταγωγής, φέρεται να εκβίαζε επιχειρηματία ενοικίασης οχημάτων. Του ζητάνε αρχικά μέσω ανώνυμων κλήσεων 7.000 ευρώ για την προστασία του και στην συνέχεια 1.000 ευρώ τον μήνα. Ο επιχειρηματίας δεν υποκύπτει στις πιέσεις του και τότε τον επισκέπτονται κατ΄ ιδίαν. Στην σκηνή καταφθάνουν με μεγάλη ταχύτητα δυο οχήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο ιδιοκτήτης ο οποίος προφανώς τους περίμενε, τους υποδέχεται μαζί με τέσσερα συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα. Τους ζητάνε να φύγουν ήσυχα αλλά αυτοί ανασύρουν μαχαίρι και απειλούν τον ιδιοκτήτη.

Αφού δεν έφευγαν με το καλό ο επιχειρηματίας και οι άνδρες του βγάζουν τσεκούρια και ρόπαλα, με τα οποία τους καταδιώκουν στα γύρω στενά. Καθοδόν παρέλαβαν τον 48χρονο καταφέρνοντας του κτυπήματα στο κεφάλι κι άλλα μέρη του σώματος του. Οι κακοποιοί πιάστηκαν εξ απήνης. Για να γλιτώσει τον αρχηγό του από το λιντσάρισμα, μέλος της φατρίας ανέσυρε πιστόλι ρίχνοντας δυο ριπές στον αέρα.

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο κέντρο της Λάρνακας, με τους αδίστακτους κακοποιούς να μην διστάζουν να ρίχνουν δυο πυροβολισμούς, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, καθώς οι απίστευτές σκηνές, εκτυλίσσονται στην μέση του δρόμου μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων πολιτών, που είτε διέρχονταν από την πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, είτε κάθονταν στα γύρω καφέ και ταχυφαγεία. Σε μια από τις καλυτέρα υποτίθεται φυλασσόμενες περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Παρά την άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας από πολίτη, τα περιπολικά κατέφθασαν στο σημείο, όταν τα μέλη της σπείρας των κακοποιών, εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους, δυο κάλυκες και ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο.

«Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης συνελήφθη 48χρονος ενώ στα πλαίσια των ερευνών που ακολούθησαν συνελήφθησαν άλλα τρία πρόσωπα, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας έφτασαν άμεσα στην ταυτότητα των δραστών. Εκτός από τον 48χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση, ταυτοποίησαν έναν Σύρο, έναν Παλαιστίνιο και έναν Ιορδανό, ως μέλη της φατρίας του που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Πληροφορίες τους φέρουν ότι επισκέφθηκαν ιδιωτικές κλινικές για περιποίηση των τραυμάτων τους.

Και οι τρείς παραμένουν άφαντοι, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία ενός εξ αυτών εντοπίστηκαν 8 φυσίγγια, με αποτέλεσμα την σύλληψη τριών Παλαιστινίων, οι οποίοι το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας.

Οι δύο εξ αυτών προφυλακίστηκαν για 4 ημέρες.

Η αιματηρή συμπλοκή με πιστολίδι δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και τις Φοινικούδες, προκαλεί αναταράξεις, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παραδέχεται ότι το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, ζητώντας νομοθετικά εφόδια από τη Βουλή για την πάταξη του.

Μετά από συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Λάρνακας και την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε μέτρα για την πάταξη του υπόκοσμου.

«Θα είναι συνεχής η παρουσία της Αστυνομίας. Θα ενισχυθεί. Θα διενεργούνται συνεχείς περιπολίες σε κρίσιμες περιοχές. Όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα.»

Κωνσταντίνος Φυτιρής – Υπουργός Δικαιοσύνης

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ώρο ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρέθηκε στην ΑΔΕ Λάρνακας, δίνοντας βαρύνουσα σημασία στη λήψη διορθωτικών μέτρων

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής έκανε λόγο σε «φατρίες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους» και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν έστω και ανώνυμα τέτοια περιστατικά.

Τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία ζήτησε και ο δήμαρχος Λάρνακας.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να υποσχόμαστε και να μην βλέπει ενέργειες. Αναμένουμε συγκεκριμένο πλάνο δράσης», ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Η εγκληματική ενέργεια προστίθεται στη μακρά λίστα των κτυπημάτων του υποκόσμου το τελευταίο διάστημα, που έχει αποθρασυνθεί.

Απαράδεκτα χαρακτήρισε τα επεισόδια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προαναγγέλλοντας δραστικά μέτρα.

«Σε περίπτωση εμπλοκής αλλοδαπών, αυτοί θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται αμέσως από την χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list για να μην μπορούν να επανέλθουν», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Στην ΑΔΕ Λάρνακας σήμανε συναγερμός, με ανάκληση προσωπικού ενώ χθες βράδυ κλήθηκαν ενισχύσεις που θα παραμείνουν και τις επόμενες ημέρες.

«Μέλη της δύναμης προσήλθαν οικειοθελώς εκτός υπηρεσίας. Τα περίπολα βρίσκονται στους δρόμους, με στόχο την ελαχιστοποίηση της παραμονής προσωπικού εντός του σταθμού πέραν του απολύτως αναγκαίου», σημείωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Γιάννος Καπνουλάς.

Ο αρχηγός του κυκλώματος

Ερωτηματικά προκαλεί η δράση του 48χρονου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε απασχολήσει κατ΄ επανάληψη τις διωκτικές αρχές, είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης και εις βάρος του εκκρεμούσαν άλλες σοβαρές υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου, είχε όλη την άνεση να κινείται στους χώρους της νύχτας και δεν είχε κανένα ενδοιασμό να εκβιάζει πολίτες στη μέση του δρόμου.

«Όταν είναι κάποιος υπόδικος και αναμένονται οι δίκες του, που δεν γίνονται επειδή υπάρχει υπερφόρτωση στα δικαστήρια, προφανώς μας προβληματίζει», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Μόλις το προηγούμενο βράδυ ο 48χρονος φέρεται να ξυλοφόρτωσε άγρια μαζί με άλλους πρόσωπο Βουλγαρικής καταγωγής, έξω από καζίνο στην Πύλα, στο πλαίσιο του ακήρυχτου πολέμου για τον έλεγχο της νύχτας. Υπόθεση για την οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του.

Ενώ πρόσφατα είχε οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση για την οποία, αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος.

Δείτε το ρεπορτάζ