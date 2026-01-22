Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «σύντομα» μία συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο Ζελένσκι τις προηγούμενες ημέρες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η «συμφωνία ευημερίας» μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την μεταπολεμική Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».

Αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

