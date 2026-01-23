Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι πότε θα μας επηρεάζει το τσουχτερό κρύο: Ετοιμαστείτε για κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χιόνια – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 23.01.2026 - 06:23
Τσουχτερό παραμένει το κρύο τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο, με το σκηνικό του καιρού να είναι συννεφιασμένο και πολλά υποσχόμενο για νέες βροχές καταιγίδες και φυσικά… χιόνια.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο εκπρόσωπος Τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε κατ’ αρχήν πως, «θερμοκρασιακά είμαστε λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές και ενδεχομένως να επανέλθουμε σήμερα και αύριο, Σάββατο, στις τιμές της εποχές».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, «είχαμε μεγάλη διαφορά με θερμοκρασίες που κρατήθηκαν αρκετά ψηλά σε σχέση με θερμοκρασίες τις προηγούμενες νύχτες και συγκεκριμένα γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, 12-14 στα παράλια και 2-3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά».

Όπως εξήγησε, «αυτές οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να επικρατούν, ειδικά αύριο με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες».

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσάνθου, «από το βράδυ της Παρασκευής και ιδιαίτερα το Σάββατο αναμένεται να έχουμε φαινόμενα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων ενώ δεν αποκλείεται η έκδοση κίτρινης προειδοποίησης».

Παράλληλα όπως ανέφερε, «αναμένεται να δούμε χιόνια στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους το Σάββατο».

Όσον αφορά το πεδίο των ανέμων, ο κ. Χρυσάνθου σημείωσε ότι, «σήμερα θα μας ταλαιπωρήσει ισχυρό και έντονο πεδίο ανέμων από ανατολικά, ειδικά σε παράλιες περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια ενώ αναμένεται να εξασθενίσει σημαντικά το Σάββατο».

Καταληκτικά, και ερωτηθείς για τις θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις περσινές, ανέφερε πως, «μέχρι στιγμής ο φετινός χειμώνας είναι πιο θερμός, με θερμοκρασίες που κρατήθηκαν για αρκετά μεγάλη περίοδο τον χειμώνα πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής, ιδιαίτερα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ αυτή την εβδομάδα που μας επηρέασε ψυχρή αέρια μάζα, έριξε πιο κάτω τις θερμοκρασίες, ωστόσο σε γενικές γραμμές είναι πιο θερμός χειμώνας σε σύγκριση με πέρσι».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

