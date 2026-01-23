Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

 23.01.2026 - 08:29
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Ο τρόπος χειρισμού από την Κυβέρνηση της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο για την Ειρήνη, η μη παρουσία της συζύγου του ΠτΔ, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, και οι συλλήψεις σε σχέση με το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας το προηγούμενο Σάββατο είναι τα θέματα που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες την Παρασκευή.

«Καταιγίδα στον Λόφο», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια», η οποία γράφει ότι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας απέφυγε τη Βουλή επικαλούμενη σύσκεψη με Υπουργούς Ευρώπης. Αλλού αναφέρεται σε κίνηση ματ από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν,  και γράφει ότι προτείνει τέσσερα νέα σημεία διέλευσης σε Λευκωσία, Μια Μηλιά, Πυρόϊ και Λουρουτζίνα. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «Νταβός χωρίς Χριστοδουλίδη» και γράφει ότι τελικά έγινε εξ’  αποστάσεως η αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου.

Ο «Πολίτης», με τίτλο «Δεν πήγε Νταβός, αλλά δεν λέει και όχι», γράφει στο κύριο του θέμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τόλμησε να απορρίψει ευθέως την πρόσκληση Τραμπ για ένταξη της Κύπρου στο Συμβούλιο του. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο Τ/κ ηγέτης δηλώνει έτοιμος να συζητήσει για νέα οδοφράγματα ενόψει της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ. Αλλού γράφει ότι είναι δύσκολο εγχείρημα η σύλληψη της Ιωάννας Φωτίου γνωστής ως Annie Alexui.

O «Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο στο κύριο του θέμα «Συλλήψεις ηχηρών ονομάτων», γράφει ότι συνελήφθησαν δύο γνωστοί επιχειρηματίες της Λάρνακας στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με αφορμή το επεισόδιο στο κέντρο της πόλης το προηγούμενο Σάββατο. Αλλού γράφει για απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση χρήσης 10% στην κατανάλωση νερού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου παρουσίασε στο Νταβός σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας με απαιτούμενες επενδύσεις 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

««Ουδέν μεμπτόν», αλλά το σκάνδαλο «φωνάζει»!» τιτλοφορεί η «Χαραυγή» το κύριο θέμα της αναφερόμενη στην απουσία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για το σκάνδαλο του επίμαχου βίντεο. Αλλού γράφει ότι η νέα γενιά είναι υπό την ομηρία της «πρακτικής άσκησης» χωρίς μισθό και δικαιώματα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο Τ/κ ηγέτης ζητά άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων σε Μια Μηλιά, Πυρόι, και Λουρουτζίνα.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Οι Βουλευτές απαιτούν να δοθούν τα ονόματα των επενδυτών», γράφει στο κύριο θέμα της ότι οι νομοθέτες πιέζουν για διαφάνεια εν μέσω ισχυρισμών σε σχέση με το επίμαχο βίντεο. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών και γράφει ότι η Κύπρος περιμένει να διαμορφωθεί μια κοινή στάση ΕΕ σε σχέση με το Συμβούλιο για την Ειρήνη όσον αφορά τη Γάζα. Αλλού αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτη η καταστολή πυρκαγιών στην Κύπρο δεν επαρκεί πλέον.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ο Χριστοδουλίδης υποτελής του φασίστα Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», σε σχέση με το ζήτημα της Γροιλανδίας και της κρίσης στη Δύση και γράφει ότι αποδείχτηκε κατώτερος των περιστάσεων και στον θεσμικό του ρόλο στην ΕΕ. Αλλού γράφει για το ταμείο φορέα κοινωνικής στήριξης το οποίο αναφέρει ως «ταμείο Φιλίππας» και ότι εταιρεία έδωσε ξαφνικά €900.000 και ότι εμφανίζεται σε συγχρηματοδοτούμενο έργο της κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα γράφει για δυναμική αντίδραση στη δημιουργία πάρκου αποθήκευσης ενέργειας στην Αλάμπρα.

Η εβδομαδιαία «Το Ποντίκι» έχει τίτλο στο κύριο της θέμα «Η κατάντια του Κυπριακού» και γράφει ότι η εισβολή-κατοχή έγινε ΦΠΑ για εμπόριο μεταξύ «βορρά» και «νότου». Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η ρήξη του Τραμπ με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία είναι δίκοπο μαχαίρι για τη Ρωσία. Αλλού γράφει ότι το διάστημα αλλάζει τη δομή και τη θέση του εγκεφάλου των αστροναυτών, αποδεικνύει μελέτη.

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

