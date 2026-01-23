Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες

Το μενού κινείται με άνεση ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο. Πίτσες όπως η Burrata με φρέσκο pesto βασιλικού (φτιαγμένο στο ίδιο το μαγαζί), η Funghi με porcini και τυριά ή η Jamón Ibérico με hot honey δείχνουν την προσοχή στη λεπτομέρεια και τον συνδυασμό γεύσεων. Για τους πιο παραδοσιακούς, επιλογές όπως Margherita, Marinara ή Nduja κρατούν γερά τις ιταλικές βάσεις.

Το γεύμα κλείνει ιδανικά με το piccolo calzone γεμιστό με Nutella και μασκαρπόνε – μικρό στο μάτι, μεγάλο σε απόλαυση. Το Capisce προσφέρει dine in σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο όπου μπορείς να παρακολουθείς την προετοιμασία της πίτσας, αλλά και pickup για όσους θέλουν την εμπειρία στο σπίτι. Στα ποτήρια θα βρεις από Peroni και ιταλικές σόδες μέχρι κρασί, cocktails και sparkling water.

Μια στάση που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει — απλώς το καταφέρνει.

Βρίσκεται στην οδό Κρήτης 2, Λευκωσία. Ωράριο λειτουργίας: Τρ-Πέμ 18.30-22.00, Παρ-Κ 18.30-22.30.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincypurs