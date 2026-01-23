Ecommbx
Νέα έρευνα: Πώς η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;
Νέα έρευνα: Πώς η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

 23.01.2026 - 08:16
Νέα έρευνα: Πώς η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

Πόσο επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη διατροφή μας; Οι επιστήμονες λένε πως η επίδραση είναι τεράστια και μακροχρόνια. Συγκεκριμένα, μια νέα βρετανική έρευνα υποδηλώνει ότι η ποιότητα της διατροφής σε όλη τη διάρκεια της ζωής συνδέεται σημαντικά με τις γνωστικές ικανότητες καθώς μεγαλώνουμε.

Η εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Developments in Nutrition, δείχνει ότι άτομα που διατηρούν χαμηλής ποιότητας διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα γνωστικών δυσκολιών και άνοιας στα επόμενα χρόνια.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η διατροφή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την άνοια και τη γνωστική έκπτωση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας έρευνας επικεντρώνεται στις διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων, συχνά αφού τα γνωστικά προβλήματα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. Αυτό αφήνει ένα κενό στην κατανόηση του πώς η διατροφή σε όλη τη διάρκεια της ζωής επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου.

Τα συμπτώματα παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται στον εγκέφαλο δεκαετίες πριν γίνει εμφανής η απώλεια μνήμης. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι διατροφικές βελτιώσεις που γίνονται νωρίτερα στη ζωή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην πρόληψη σε σχέση με αλλαγές που πραγματοποιούνται στην τρίτη ηλικία.

Τι έδειξε η έρευνα για το πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη διατροφή

Η ερευνητική ομάδα επιχείρησε να χαρτογραφήσει τη μακροχρόνια σχέση που έχει ο εγκέφαλος με τη διατροφή. Στόχος των επιστημόνων ήταν να διαπιστώσουν αν τα διατροφικά πρότυπα που διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία και στη μέση ενήλικη ζωή προβλέπουν γνωστικά αποτελέσματα δεκαετίες αργότερα.

Το δείγμα περιλάμβανε 3.059 συμμετέχοντες. Η διατροφική πρόσληψη αξιολογήθηκε σε πέντε ηλικιακά σημεία: στα 4, 36, 43, 53 και μεταξύ 60-64 ετών. Η γνωστική ικανότητα μετρήθηκε σε επτά χρονικά σημεία: στις ηλικίες 8, 11, 15, 43, 53, 60-64 και 68-69 ετών.

Οι μελετητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση μεταξύ της διατροφής και της γνωστικής ικανότητας. Οι συμμετέχοντες με τη χαμηλότερη γνωστική πορεία ήταν πιο πιθανό να ανήκουν στις ομάδες χαμηλής ή μέτριας ποιότητας διατροφής. Συγκεκριμένα, το 58% της ομάδας με τη χαμηλότερη γνωστική ικανότητα προερχόταν από την ομάδα χαμηλής ποιότητας διατροφής.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με υψηλή γνωστική απόδοση ανήκε στην ομάδα χαμηλής ποιότητας διατροφής. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση υψηλής ποιότητας διατροφής είναι συχνή σε όσους διατηρούν και υψηλή γνωστική λειτουργία.

Τι τρόφιμα καταναλώνουν όσοι έχουν υψηλή γνωστική ικανότητα;

Οι ερευνητές εξέτασαν συγκεκριμένα διατροφικά στοιχεία που διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Καθ’ όλη την ενήλικη ζωή, τα άτομα με υψηλότερη γνωστική πορεία κατανάλωναν περισσότερα ολόκληρα φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης και λιγότερα επεξεργασμένα δημητριακά σε σύγκριση με τις ομάδες χαμηλότερης γνωστικής ικανότητας.

Στις ηλικίες 53 και 60-64 ετών, η ομάδα υψηλής γνωστικής ικανότητας παρουσίαζε επίσης χαμηλότερη πρόσληψη νατρίου. Κατανάλωνε περισσότερα λαχανικά, ιδιαίτερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και όσπρια. Αυτές οι διατροφικές επιλογές φαίνεται να συμβάλλουν στη συνολική διαφορά στις βαθμολογίες ποιότητας διατροφής.

Πηγή: Vita

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

