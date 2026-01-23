Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (Κλ.Α2, Α5, και Α7(ii)) για χρονική περίοδο μέχρι 24 μήνες, έναντι ίσου αριθμού κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)).

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη κατά 10%, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Περί Προϋπολογισμού Νόμο, και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Καθήκοντα και ευθύνες

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

(δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.

(ε) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(στ) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει, επιτόπιες έρευνες όπου χρειάζεται.

(ζ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(η) Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα διοίκησης.

(θ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας/έργου, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Υπουργείου.

(ι) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(ια) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη (για άρρενες υποψήφιους).

(γ) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσηςΣημ.5(β).

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ΓλώσσαςΣημ. 5(γ).

(ε) Λευκό ποινικό μητρώοΣημ. 5(δ).

(στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τη σχετική αίτηση εδώ.