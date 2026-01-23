Στο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια

Ο 47χρονος και ο 44χρονος, οδηγήθηκαν το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν χθες ακόμα τρία πρόσωπα, ηλικίας 43, 50 και 38 ετών.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών.

Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα, ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών.

Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του.

Υπενθυμίζεται, ότι για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που διαπράχθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου συνελήφθησαν έξι πρόσωπα τα οποία τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό ή σε περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Δημοκρατία.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

