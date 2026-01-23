Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια

 23.01.2026 - 10:37
Στο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 47 και 44 ετών, που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σήμερα.

Ο 47χρονος και ο 44χρονος, οδηγήθηκαν το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν χθες ακόμα τρία πρόσωπα, ηλικίας 43, 50 και 38 ετών. 

Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών. 

Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα, ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών. 

Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις. 

Ο 44χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του. 

Υπενθυμίζεται, ότι για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που διαπράχθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου συνελήφθησαν έξι πρόσωπα τα οποία τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση. 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό ή σε περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Δημοκρατία. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το νέο τζακποτ - Πού βρέθηκαν τέσσερα τυχερά δελτία, πόσα βάζουν στην τσέπη
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο χέρι στο Νταβός -Δείτε φωτογραφίες
Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα
Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Απίστευτο το τι βρήκαν στις οικίες τους - Έφοδος και στις Φυλακές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Τζένιφερ Λόπεζ: Από την απαράδεκτη συμπεριφορά στις Χρυσές Σφαίρες... στην απόλυτη κίνηση ανθρωπιάς σε άστεγο

 23.01.2026 - 10:36
Επόμενο άρθρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

 23.01.2026 - 10:41
Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

  •  23.01.2026 - 06:26
Στο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια

Στο κελί οι δύο επιχειρηματίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία - Συνεχίζουν να καταζητούνται 3 για τα επεισόδια

  •  23.01.2026 - 10:37
«Για βουλευτής δεν κάνει, για δήμαρχος κάνει;» – Βολές Θεμιστοκλέους κατά Δημητρίου

«Για βουλευτής δεν κάνει, για δήμαρχος κάνει;» – Βολές Θεμιστοκλέους κατά Δημητρίου

  •  23.01.2026 - 09:31
Θρίλερ στα ανοιχτά της Λεμεσού: Αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ΝΕΑΡΧΟΣ

Θρίλερ στα ανοιχτά της Λεμεσού: Αεροδιακομιδή ασθενούς από πλοίο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ΝΕΑΡΧΟΣ

  •  23.01.2026 - 10:09
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.01.2026 - 10:41
Μαγευτικό βίντεο: Οικογένεια αγρινών στο χιονισμένο Τρόοδος κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μαγευτικό βίντεο: Οικογένεια αγρινών στο χιονισμένο Τρόοδος κάνει τον γύρο του διαδικτύου

  •  23.01.2026 - 09:07
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα

Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα

  •  23.01.2026 - 08:54
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

  •  23.01.2026 - 11:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα