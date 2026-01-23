Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Απίστευτο το τι βρήκαν στις οικίες τους - Έφοδος και στις Φυλακές

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2023–2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εμπλέκονται πέντε πρόσωπα, ηλικίας 42, 22, 31, 29 και 29 ετών.

Στις 22/01/2026, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον των πιο πάνω προσώπων, καθώς και εντάλματα έρευνας των οικιών και των οχημάτων τους.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή μελών του ΤΑΕ, ΟΠΕ, ΑΔΕ Λάρνακας, ΥΔΑΠ και της ΔΕΗΔ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τα πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των υπόπτων, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου .

Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (22χρονος) συνελήφθη την ίδια ημέρα στις κεντρικές φυλακές, όπου βρίσκεται ως υπόδικος.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.