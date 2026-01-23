Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες

Μέσω του προγράμματος WAPA, Κύπριοι υποψήφιοι μπορούν να εκπαιδευτούν και να γίνουν Συγκυβερνήτες (First Officers) σε περίπου δύο χρόνια, επωφελούμενοι από εκπαίδευση άρρηκτα συνδεδεμένη με την αεροπορική εταιρεία και από ένα μοναδικό, προσιτό σύστημα πληρωμής. Οι απόφοιτοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα λαμβάνουν προσφορά εργασίας στη Wizz Air.

Με αφορμή την έναρξη, η Wizz Air θα διοργανώσει Open Day στις 25 Ιανουαρίου, από τις 16:00 έως τις 20:00, στο Sunhall Hotel (Λεωφόρος Αθηνών 6, Λάρνακα), όπου ενδιαφερόμενοι και οι οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους της Wizz Air και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η Wizz Air Pilot Academy ιδρύθηκε το 2017 και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 185 πιλότους, ενώ σήμερα πάνω από 90 εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στη συνεργαζόμενη σχολή πτήσεων της Wizz Air, Trener Kft, στη Nyíregyháza της Ουγγαρίας, και ακολουθεί προχωρημένη και εταιρική εκπαίδευση σε μία από τις βάσεις της Wizz Air, με συνεχή εποπτεία της αεροπορικής εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια.

Το πρόγραμμα WAPA απευθύνεται σε υποψήφιους ηλικίας 18 ετών και άνω, με απολυτήριο λυκείου, καλή γνώση αγγλικών και ισχυρές δεξιότητες στα μαθηματικά και τη φυσική. Οι αιτήσεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της ιστοσελίδας καριέρας της Wizz Air. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα μοναδικό και προσιτό μοντέλο πληρωμής: χαμηλή αρχική συμμετοχή και το υπόλοιπο κόστος αποπληρώνεται μέσω παρακράτησης από τον μισθό σε διάστημα πέντε ετών, αφού οι συμμετέχοντες ξεκινήσουν να εργάζονται στη Wizz Air.

«Η Κύπρος διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και φιλοδοξία, και με την έναρξη της Wizz Air Pilot Academy προσφέρουμε σε αυτό το ταλέντο μια απτή ευκαιρία να χτίσει καριέρα στην αεροπορία», δήλωσε η Olivia Harangozo, Corporate Communication Manager. «Με τη διάθεση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, ανοίγουμε έναν άμεσο, αεροπορικά καθοδηγούμενο δρόμο από την πρώτη αίτηση μέχρι το πιλοτήριο, υποστηριζόμενο από υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ξεκάθαρη προοπτική απασχόλησης στη Wizz Air. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη τοπικού ταλέντου και τη δημιουργία ενός βιώσιμου αγωγού μελλοντικών πιλότων στην περιοχή».

Με την έναρξη αυτή, η Wizz Air στοχεύει να καλλιεργήσει τη νέα γενιά πιλότων από την Κύπρο, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές προοπτικές και στηρίζοντας το τοπικό ταλέντο στην είσοδό του σε ένα από τα πιο συναρπαστικά επαγγέλματα παγκοσμίως.

Η Wizz Air θα διοργανώσει επιπλέον open days για υποψήφιους στο προσεχές διάστημα, διασφαλίζοντας ότι όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στην ανακοινωμένη ημερομηνία θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε: Wizz Air Pilot Academy στο wizzair.com.