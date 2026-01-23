Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπό όλα έχει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται με βρόχες, καταιγίδες και χιόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από όλα έχει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται με βρόχες, καταιγίδες και χιόνια

 23.01.2026 - 06:36
Από όλα έχει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται με βρόχες, καταιγίδες και χιόνια

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη.

Μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ θα καταστεί συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με την Κυριακή.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

 23.01.2026 - 06:31
Επόμενο άρθρο

ΕΕ σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας Mercosur: Η μπάλα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής

 23.01.2026 - 06:42
Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

  •  23.01.2026 - 06:26
Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

  •  22.01.2026 - 22:57
ΕΕ σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας Mercosur: Η μπάλα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής

ΕΕ σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας Mercosur: Η μπάλα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής

  •  23.01.2026 - 06:42
Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο χέρι στο Νταβός -Δείτε φωτογραφίες

Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο χέρι στο Νταβός -Δείτε φωτογραφίες

  •  23.01.2026 - 06:47
Μέχρι πότε θα μας επηρεάζει το τσουχτερό κρύο: Ετοιμαστείτε για κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χιόνια – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μέχρι πότε θα μας επηρεάζει το τσουχτερό κρύο: Ετοιμαστείτε για κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χιόνια – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  23.01.2026 - 06:23
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

  •  22.01.2026 - 15:45
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα