ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας Mercosur: Η μπάλα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής

 23.01.2026 - 06:42
ΕΕ σε τροχιά εφαρμογής της συμφωνίας Mercosur: Η μπάλα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διεργασιών επανήλθε η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, με το Συμβούλιο να έχει ήδη εγκρίνει τόσο την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της όσο και τη γραμμή υπέρ της προσωρινής εφαρμογής της.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι η θέση υπέρ της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας έχει πλέον εγκριθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.

«Αυτό είναι πλέον η θέση του Συμβουλίου», σημείωσε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει την πολιτική εντολή και να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η στάση της Κομισιόν και ο ρόλος των χωρών της Mercosur
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε ότι το θέμα της προσωρινής εφαρμογής τέθηκε από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον να γίνουν γρήγορα αισθητά τα οφέλη της συμφωνίας.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τυπική απόφαση από την Επιτροπή, καθώς αυτή θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν ένα ή περισσότερα κράτη της Mercosur ολοκληρώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες κύρωσης και δηλώσουν έτοιμα για εφαρμογή.

«Θα είμαστε έτοιμοι όταν θα είναι έτοιμοι και εκείνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταθέτοντας ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα στους εταίρους της Λατινικής Αμερικής.

Γεωοικονομική στρατηγική και εφοδιαστικές αλυσίδες
Για τις Βρυξέλλες, η συμφωνία με τη Mercosur εντάσσεται σε μια ευρύτερη γεωοικονομική στρατηγική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τη συνδέουν άμεσα με:

- τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων

- τη βελτίωση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες και αγορές

- την ενίσχυση της στρατηγικής και γεωοικονομικής αυτονομίας της ΕΕ

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πιέσεων, η προώθηση της Mercosur –μαζί με άλλες εμπορικές συμφωνίες– θεωρείται εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και της ανθεκτικότητάς της.

Δεν μπλοκάρει η προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ
Στο ίδιο πλαίσιο, κατέστη σαφές ότι η απόφαση της Ευρωβουλής να ζητήσει τον έλεγχο της συμφωνίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναμένεται πλέον να προκαλέσει καθυστερήσεις στην πορεία της.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν, θεωρώντας τη συμφωνία με τη Mercosur κομβικό κρίκο στη νέα εμπορική και γεωπολιτική στρατηγική της Ένωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

