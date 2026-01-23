Ο «Έλον Μασκ» της «έφαγε» εκατοντάδες χιλιάδες - Πιστεύει ότι μιλάει καθημερινά μαζί του

Την απάτη έκανε γνωστή ο γαμπρός της γυναίκας, με μία ανάρτησή του, όταν δημοσίευσε μία υποτιθέμενη επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, η οποία απευθυνόταν αρχικά στον πεθερό του και περιέγραφε λεπτομερώς μια «επένδυση» στην εταιρία, αλλά με αντίτιμο 13.500 δολάρια.

Αποκάλυψε ότι η πεθερά του είχε «πείσει» τον εαυτό της ότι επικοινωνεί τα τελευταία χρόνια στο WhatsApp με τον Μασκ, και δεν πιστεύει κανέναν ότι πρόκειται για απάτη.

Ο χρήστης αποκάλυψε έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σταματήσουν την απάτη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, οδηγώντας τους στην απελπισία: «Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πια και αυτή είναι σχεδόν απένταρη τώρα. Ακόμα και αν αυτό γινόταν viral και ο Έλον Μασκ το σχολίαζε, δεν θα το πίστευε. Θα έλεγε ότι αυτό πρέπει να κάνει δημόσια για να κρατήσει μυστική την επένδυσή της».

Πώς να εντοπίσετε μια διαδικτυακή απάτη - Τα 4 σημάδια

Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους με πολλούς να πέφτουν θύματα απάτης, για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου παραθέτει τέσσερα σημάδια πώς να το καταλάβετε.

Αυτά περιλαμβάνουν απατεώνες που προσποιούνται ότι είναι κάποιος που γνωρίζετε, όπως μια ασφαλιστική ή μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή μια κυβερνητική υπηρεσία.

Συχνά λένε ότι υπάρχει είτε ένα πρόβλημα, είτε ένα έπαθλο για να σας παρακινήσουν να κάνετε κάτι.

Είτε θα ανταμειφθείτε αν τους δώσετε χρήματα, είτε θα πρέπει να πληρώσετε χρήματα για να εξαφανιστεί ένα υποτιθέμενο πρόβλημα, για παράδειγμα, μπορεί να προσποιηθούν ότι είναι η εφορία και να ισχυριστούν ότι οφείλετε χιλιάδες ευρώ.

Θα σας πιέσουν επίσης να δράσετε αμέσως, μπορεί να ισχυριστούν ότι αν δεν πληρώσετε εντός 24 ωρών, τότε το «πρόστιμο» θα διπλασιαστεί.

Αυτό είναι πιθανό να σας εμποδίσει να το σκεφτείτε ή να μιλήσετε σε άλλους ανθρώπους, κάτι που θα μπορούσε να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει.

Τέλος, μπορεί να σας ζητήσουν να πληρώσετε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί, π.χ. με κρυπτονόμισμα ή με την κατάθεση χρημάτων σε μια κάρτα δώρου.

