Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟ «Έλον Μασκ» της «έφαγε» εκατοντάδες χιλιάδες - Πιστεύει ότι μιλάει καθημερινά μαζί του
LIKE ONLINE

Ο «Έλον Μασκ» της «έφαγε» εκατοντάδες χιλιάδες - Πιστεύει ότι μιλάει καθημερινά μαζί του

 23.01.2026 - 12:38
Ο «Έλον Μασκ» της «έφαγε» εκατοντάδες χιλιάδες - Πιστεύει ότι μιλάει καθημερινά μαζί του

Θύμα επιτήδειου απατεώνα, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, έπεσε μία γυναίκα η οποία πίστευε ότι μιλούσε όχι μόνο μαζί του καθημερινά, αλλά και με ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Tesla προκειμένου να επενδύει σε ιδιωτικές μετοχές στις οποίες το κοινό δεν έχει πρόσβαση.

Την απάτη έκανε γνωστή ο γαμπρός της γυναίκας, με μία ανάρτησή του, όταν δημοσίευσε μία υποτιθέμενη επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, η οποία απευθυνόταν αρχικά στον πεθερό του και περιέγραφε λεπτομερώς μια «επένδυση» στην εταιρία, αλλά με αντίτιμο 13.500 δολάρια.

elon-letter.jpg

Αποκάλυψε ότι η πεθερά του είχε «πείσει» τον εαυτό της ότι επικοινωνεί τα τελευταία χρόνια στο WhatsApp με τον Μασκ, και δεν πιστεύει κανέναν ότι πρόκειται για απάτη.

Ο χρήστης αποκάλυψε έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σταματήσουν την απάτη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, οδηγώντας τους στην απελπισία: «Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πια και αυτή είναι σχεδόν απένταρη τώρα. Ακόμα και αν αυτό γινόταν viral και ο Έλον Μασκ το σχολίαζε, δεν θα το πίστευε. Θα έλεγε ότι αυτό πρέπει να κάνει δημόσια για να κρατήσει μυστική την επένδυσή της».

Πώς να εντοπίσετε μια διαδικτυακή απάτη - Τα 4 σημάδια

Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους με πολλούς να πέφτουν θύματα απάτης, για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου παραθέτει τέσσερα σημάδια πώς να το καταλάβετε.

Αυτά περιλαμβάνουν απατεώνες που προσποιούνται ότι είναι κάποιος που γνωρίζετε, όπως μια ασφαλιστική ή μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή μια κυβερνητική υπηρεσία.

Συχνά λένε ότι υπάρχει είτε ένα πρόβλημα, είτε ένα έπαθλο για να σας παρακινήσουν να κάνετε κάτι.

Είτε θα ανταμειφθείτε αν τους δώσετε χρήματα, είτε θα πρέπει να πληρώσετε χρήματα για να εξαφανιστεί ένα υποτιθέμενο πρόβλημα, για παράδειγμα, μπορεί να προσποιηθούν ότι είναι η εφορία και να ισχυριστούν ότι οφείλετε χιλιάδες ευρώ.

Θα σας πιέσουν επίσης να δράσετε αμέσως, μπορεί να ισχυριστούν ότι αν δεν πληρώσετε εντός 24 ωρών, τότε το «πρόστιμο» θα διπλασιαστεί.

Αυτό είναι πιθανό να σας εμποδίσει να το σκεφτείτε ή να μιλήσετε σε άλλους ανθρώπους, κάτι που θα μπορούσε να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει.

Τέλος, μπορεί να σας ζητήσουν να πληρώσετε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί, π.χ. με κρυπτονόμισμα ή με την κατάθεση χρημάτων σε μια κάρτα δώρου.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα
Ανδρέας Δημητρόπουλος: Η έκπληξη των συνεργατών του για τα γενέθλια του που τον συγκίνησε (βίντεο)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

 23.01.2026 - 11:34
Επόμενο άρθρο

Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

 23.01.2026 - 12:43
Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Χρστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα συγκαλέσει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 28 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

  •  23.01.2026 - 12:07
Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Κατέθεσε την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για κατάργηση του Φορέα το ΑΚΕΛ

Κατέθεσε την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για κατάργηση του Φορέα το ΑΚΕΛ

  •  23.01.2026 - 13:20
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
«Έπεσε» το ρεύμα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας – Ψάχνουν την βλάβη τα συνεργεία της ΑΗΚ

«Έπεσε» το ρεύμα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας – Ψάχνουν την βλάβη τα συνεργεία της ΑΗΚ

  •  23.01.2026 - 13:48
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.01.2026 - 10:41
Ρώμη: Στερνό αντίο στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας – Αστέρες και κοινό αποχαιρετούν τον Valentino

Ρώμη: Στερνό αντίο στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας – Αστέρες και κοινό αποχαιρετούν τον Valentino

  •  23.01.2026 - 13:41
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

  •  23.01.2026 - 11:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα