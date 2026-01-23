Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Η γυναίκα, η οποία πάσχει από κατά πλάκα σκλήρυνση, εισήχθη στο Νοσοκομείο στις 15 Ιανουαρίου και υποβλήθηκε την επόμενη ημέρα σε προγραμματισμένη υστερεκτομή. Η μετεγχειρητική της πορεία αρχικά χαρακτηρίστηκε ως ομαλή.

Σύμφωνα με επιστολή της οικογένειας, που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα Alphanews.Live, στις 17 Ιανουαρίου η 42χρονη ζήτησε να μην της αφαιρεθεί ο καθετήρας, επικαλούμενη αδυναμία μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί. Την ίδια ημέρα φέρεται να ενημέρωσε συγγενικά της πρόσωπα ότι πατούσε επανειλημμένα το κουδούνι για βοήθεια προκειμένου να μεταβεί στην τουαλέτα, χωρίς ανταπόκριση.

Όπως υποστηρίζεται, επιχείρησε να σηκωθεί μόνη της και έπεσε, ενώ παρόμοιο περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου. Λίγη ώρα αργότερα, η επικοινωνία της με την οικογένεια διακόπηκε.

Σύμφωνα με τον ιατρικό της φάκελο, στις 06:20 το πρωί της ίδιας ημέρας η 42χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας, μπρούμυτα. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλεύεται μέχρι σήμερα σε κρίσιμη, κωματώδη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η οικογένεια ζητά πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει και σε καταγγελία στην Αστυνομία. Ο ΟΚΥπΥ επιβεβαιώνει ότι έχει αρχίσει η διερεύνηση και έχουν οριστεί αρμόδιοι λειτουργοί για την καταγραφή των γεγονότων.